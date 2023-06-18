Один "брикс" - сколько это будет в рублях? А в юанях?

13:35 20.06.2023 Мир может разделиться на две финансово-экономические системы



Ирина Гусева

Материал комментируют:

Валерий Миронов



В мире набирает обороты процесс дедолларизации, страны переходят на расчеты в национальных валютах, и все чаще эксперты и политики говорят о создании альтернативных вариантов расчетов между государствами. В частности, в последнее время все активнее обсуждается создание единой валюты БРИКС. Сегодня совокупный ВВП стран-участниц объединения уже выше аналогичного показателя стран G7.



"Уважающие себя страны прекрасно понимают, что поставлено на карту, видят недоговороспособность „хозяев" нынешней международной валютно-финансовой системы и хотят создавать свои механизмы для обеспечения устойчивого развития, которое будет защищено от диктата извне. Именно в этом направлении идут инициативы, которые прозвучали совсем недавно, буквально на днях, - необходимость подумать о создании собственных валют в рамках БРИКС, стран Латинской Америки и Карибского бассейна", - сообщил в январе 2023 г. глава МИД РФ Сергей Лавров.



По словам дипломата, вопрос будет обсуждаться на саммите БРИКС, который пройдет в августе 2023 г. в ЮАР.



Ранее о разработке надежных альтернативных механизмов международных расчетов совместно с партнерами по БРИКС заявлял Президент РФ Владимир Путин.



"Прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют наших стран", - сказал он в июне 2022 г. в приветствии участникам Делового форума БРИКС.



С призывами отказаться от использования доллара и создать общую валюту БРИКС заявляли и другие участники организации. Сегодня совокупный ВВП стран-участниц объединения уже выше аналогичного показателя стран G7, и особую актуальность вопрос о единой валюте БРИКС приобретает в свете предстоящего расширения объединения - уже более 10 стран изъявили желание присоединится к нему.



"Расширение круга участников многостороннего сотрудничества усложняет поиск компромиссов при использовании национальных валют. А использование доллара становится нежелательным из-за ужесточения санкционной политики США в отношении двух ведущих стран БРИКС - России и Китая", - считает обозреватель французского издания AgoraVox Александр Лемуан.



Кстати, французский президент Эмманюэль Макрон попросил президента ЮАР Сирила Рамафосу позволить ему приехать на августовский саммит БРИКС.



Перспективной и уникальной по своей сути идеей считает создание наднациональной валюты на платформе БРИКС министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев. По его словам, идея состоит в создании системы принципиально новых финансовых отношений, которые основаны на международном договоре.



"Единственная наднациональная валюта, основанная на договоре, - это евро. Но речь в данном случае идет об открытой системе, куда могут присоединиться любые страны, и в которой будет юридически закреплен механизм использования этой валюты в международных расчетах", - заявил он в интервью РИА "Новости" в рамках ПМЭФ-2023.



По его мнению, это очень перспективная идея, к тому же у России уже есть схожий опыт - переводной рубль, который использовался в рамках СЭВ. Он также сказал, что для разработки модели новой валюты необходима международная экспертная группа, которая может быть создана на базе Банка развития БРИКС, уже имеющего пул валютных резервов стран-участников организации.



"Этот пул может стать основой для новой валюты. Россия как страна-председатель БРИКС в будущем году могла бы провести международную конференцию, посвященную учреждению такой валюты", - считает он.



Заместитель директора Института "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов отмечает, что создать новую наднациональную валюту можно достаточно быстро, если будет желание всех заинтересованных сторон ее использовать.



- Но ограничением будет выступать то, что можно ли будет ее использовать в расчетах со странами и на рынках, где она не используется. То есть можно ли будет эту валюту задействовать там, иначе она будет иметь ограниченное хождение. Однако если предположить, что значительная часть торговли в рамках БРИКС будет между странами БРИКС, которые используют эту валюту, то да.



Пока мы видим, что даже у того же Китая значительная часть торговли происходит с ЕС и США, которые используют другие валюты, и поэтому в данном случае можно будет говорить о двух экономических зонах, какие-то сегменты которых будут охвачены новой валютой (внутренний сегмент - допустим, взаимная торговля зоны БРИКС), в тоже время это будет не единственная валюта - она будет иметь параллельное хождение с другими валютами, с помощью которых странам БРИКС можно будет торговать с, допустим, ЕС и США.



Сейчас идет тенденция к тому, чтобы какие-то основные товары, отвечающие за военную, экономическую, продовольственную, лекарственную безопасность страны, производить внутри дружественных стран с точки зрения геополитических соображений, а другой частью товаров (тоже значительная часть, может быть даже больше половины) торговать на прежних глобальных условиях.



Эта валюта будет иметь дополнительное значение к тем валютам, которые будут использоваться в другой зоне, которая сейчас выделяется. Мы видим, что сами инициаторы - это даже не БРИКС, а скорее, страны, которые входят в группу G7 (раньше их называли крупнейшие экономики, но они уже далеко не крупнейшие) - инициируют некое размежевание мира на каких-то геополитических основаниях. Взаимная торговля все равно будет, но не теми товарами, которые относятся к обеспечению национальной безопасности стран. Эти товары могут производится внутри блоков и там будут использоваться новые валюты.



"СП": Если БРИКС вводит свою валюту, к чему это может привести - процесс дедолларизации ускорится еще больше? Много ли будет желающих перейти на нее?



- Надо понимать, что желание есть продукт взаимного непротивления сторон. У любой валюты есть разные функции. Средство платежа - это легко: можно заплатить любой валютой, если согласен контрагент, но есть еще средство накопления сокровищ (тезаврация), то есть долго хранить, а потом использовать. Вопрос в том, чтобы тезаврирующий актив не обесценился в процессе хранения. Если он обесценится за время хранения, то не будет большого числа желающих ее использовать.



Важно, чтобы не было девальвации внутри этой валюты. Девальвация связана с темпами экономического роста и ростом производительности труда. Если контрагенты поверят, что страны, которые создали эту валюту и ее поддерживают, не будут вынуждены использовать девальвацию как средство поддержания своей конкурентоспособности, что они будут поддерживать свою конкурентоспособность за счет роста производительности труда, тогда эта валюта будет иметь хождение. В современном мире насильственно заставить ее использовать нельзя.



Важно убедить, в том числе сами страны БРИКС, поверить в эту валюту. Это, прежде всего вопрос доверия, вопрос, насколько обоснована будет программа развития национальных экономик стран БРИКС, стратегии компаний и правительств.



"СП": Я помню, что когда-то для расчетов между странами использовался экю. А в каком виде сегодня может быть подобная валюта - какая-то цифровая единица или что? На чем основанная и кто может быть эмитентом?



- Эмитентом может стать какой-то финансовый институт типа МВФ, который стремится работать во всем мире. Институт стран БРИКС.



"СП"": Банк развития БРИКС может им стать?



- Банк развития - это, скорее, долгосрочные кредиты, а тут, скорее, некий валютный фонд БРИКС (типа МВФ), который будет оказывать в случае необходимости и краткосрочную помощь странам БРИКС (в отличие от Всемирного банка, который долгосрочные проекты финансирует), и эмитировать новую валюту.



"СП": Это может быть какая-то криптовалюта, о которой сейчас очень много говорят?



- Это могла бы быть криптовалюта, обеспеченная, допустим, какими-то активами, например, золотом, которое добывается в ЮАР и в России в больших объемах. Это одни из основных производителей. Или платина, палладий, где мы также одни из крупнейших производителей.



У криптовалюты ведь основная проблема в том, что у нее еще сильнее, чем у фиатных валют, колеблется стоимость, то есть волатильность более высокая.



Если сделать стейблкоин (то есть стабильную валюту, курс которой был бы фиксирован и обеспечен активами, как например, золото, платина и палладий), то такая стабилизированная криптовалюта могла бы быть валютой стран БРИКС. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1687257300





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Повестку предстоящего заседания Палаты утвердили сенаторы

- Казахстан возглавил председательство в Диалоге женщин стран Центральной Азии в 2023 году

- Автоматизированная система госконтроля бизнеса заработает с 2024 года в Казахстане

- В Казахстане расширят меры по защите прав потребителей

- О поездке в Туркестан

- Государственный советник провел совещание по реализации инициатив Президента на II заседании Национального курултая

- Алихан Смаилов: Интерес к туристским объектам Казахстана возрастает

- Кадровые перестановки

- Вопросы замещения импорта овощей обсудили на Правительственном часе в Мажилисе

