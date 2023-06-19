Разрядка или холодная война? Какой вопрос решал в Пекине госсекретарь США, - СП

20:34 20.06.2023

19−20 июня Блинкен наконец-то посетил Китай и провел серию переговоров

Михаил Морозов



В минувшем феврале визит госсекретаря США был отменен из-за появления в небе Америки китайских воздушных шариков. Это был первый визит госсекретаря США с 2018 года. В последние годы взаимных визитов такого уровня не было. Несмотря на договоренности, достигнутые в прошлом году на Бали между президентом США и председателем КНР об ослаблении напряженности, отношения продолжали ухудшаться. Проблема в том, что США усиливают торгово-экономические санкции в отношении КНР, продолжают поддерживать сепаратистскую администрацию Тайваня.



В Пекине Блинкена для начала принял министр иностранных дел КНР Цинь Ган, с которым они беседовали 7 часов. А накануне в телефонном разговоре китайский коллега еще раз обозначил исходные позиции для начала конструктивных переговоров. Судя по всему, американец проявил готовность к компромиссам, то есть к учету "красных линий" и озабоченностей Китая, прежде всего по вопросу Тайваня. После этого Блинкен был допущен к встрече с главной канцелярии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Видимо там было подтверждено намерение США ослабить политику "сдерживания Китая", поэтому дальше Блинкен удостоился аудиенции у председателя КНР Си Цзиньпина.



Итогом этого вояжа стала словесная разрядка напряженности в двусторонних отношениях. Блинкен подтвердил, что США исходят из существования одного Китая и не будут поддерживать независимость Тайваня.



По словам госсекретаря, американская сторона привержена возвращению к повестке дня, установленной на встрече двух глав государств на Бали. США будут придерживаться обязательств, взятых президентом Байденом, не будут стремиться к новой холодной войне, не пытаться изменить китайскую систему.



Вот что написало агентство Синьхуа об этой встрече, фактически излагая прямую речь председателя Си, только без кавычек. "Китай уважает интересы Соединенных Штатов и не будет бросать вызов США или заменять их. Аналогичным образом, Соединенные Штаты должны уважать Китай и не наносить ущерба законным правам и интересам Китая.



Китай надеется, что две великие державы смогут преодолеть все трудности и найти правильный способ ладить друг с другом на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Я надеюсь, что американская сторона займет рациональную и прагматичную позицию, будет идти бок о бок с Китаем, работать вместе, придерживаться консенсуса, достигнутого на встрече на Бали между мной и президентом Байденом". Посмотрим, воплотится ли этот явный переговорный прорыв в конкретные дела. США уже не раз говорили китайцам одно, а делали противоположное.



Поэтому в Пекине с некоторых пор предпочитают разговаривать с капитанами крупного бизнеса, который по уши завязан на китайский рынок. Объем взаимной торговли превышает 750 млрд долларов США. Около 100 крупных американских компаний, включая Tesla и Apple работают в Китае, имея там крупнейшие предприятия. Накануне поездки Блинкена серию визитов в Китай глав крупнейших корпораций, среди которых был и Илон Маск, продолжил пятый миллиардер из списка Форбс Билл Гейтс. Китайцы демонстративно принимали его на самом высоком уровне.



16 июня Гейтс удостоился аудиенции у председателя КНР Си Цзиньпина. Довольно подробный репортаж о встрече показал китайский государственный телеканал CCTV.



На встрече Си Цзиньпин назвал Гейтса "первым американским другом, с которым он встретился с начала года", и выразил надежду на сотрудничество, которое принесет пользу и Китаю, и США. "Я всегда говорил, что основа американо-китайских отношений - это наши народы. Я возлагаю надежды на американский народ, - заявил он.- В нынешней глобальной ситуации мы можем предпринимать разные действия, которые будут полезны нашим двум странам и народам, а также человечеству в целом". Об итогах встречи Си Цзиньпин заявил, что Китай готов работать с мировым обществом над инновациями в технологии и глобальными проблемами, такими как предотвращение эпидемий и изменение климата.



Он подчеркнул, что в основе отношений Китая и США "лежат люди" и Пекин надеется на то, что дружба между китайским и американским народами продолжится. Пекин сосредоточен в первую очередь на решении собственных проблем, поскольку считает развитие страны с населением более 1,4 млрд человек важным вкладом в обеспечение стабильности и процветания во всем мире, сказал Си Цзиньпин.



Он призвал обратить внимание на борьбу с бедностью, возрождать села и повышать уровень здоровья в сельской местности. Гейтс, в свою очередь, заявил, что Китай добился успехов в сокращении бедности и борьбе с коронавирусом. В последние годы фонд Билла и Мелинды Гейтс наладил с Китаем сотрудничество и добился значительного прогресса, было сказано в отчете о встрече CCTV, фонд стремится к укреплению сотрудничества с Китаем по вопросам инноваций, общественного здравоохранения, исследований в области фармацевтики и других, пишет агентство.



Здесь можно прочесть китайский месседж: Пекин обращается напрямую к американскому народу и американскому бизнесу и предлагает сотрудничать, а не воевать. Рынок, где есть 1,4 млрд потребителей с высокими доходами к услугам американцев.



Гейтс сказал, что он почитает за честь возможность такой встречи и что у них много важных тем для обсуждения. Позже господин Гейтс написал, что на встрече обсуждались такие темы, как состояние здравоохранения в мире, неравенство в этой сфере, изменение климата. Но наверняка это лишь официальная повестка переговоров, доведенная до прессы.



Вопрос ныне стоит глобально: быть или не быть открытой конфронтации и разрыву экономических связей? Этот момент подтвердил по завершению переговоров с Блинкеном министр иностранных дел КНР, по словам которого "в настоящее время китайско-американские отношения находятся в самой низкой точке с момента установления дипломатических отношений между двумя государствами". По словам Цинь Гана, "Китай стремится сформировать стабильные, предсказуемые и конструктивные китайско-американские отношения".



Китайская сторона надеется, что США будут придерживаться объективного и рационального восприятия Китая, двигаться ему навстречу, защищать политическую основу китайско-американских отношений, трезво, профессионально и разумно урегулировать непредвиденные и случайные инциденты". Готова ли к этому американская элита и учитывает ли она интересы собственного бизнеса, который завязан на Китае?