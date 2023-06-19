Афганские СМИ: Россия требует расследовать преступления США в Афганистане

21:02 20.06.2023

Афганские СМИ сегодня, 20 июня, цитируют выступление представителя России Ярослава Еремина на 53-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, который "призвал к продолжению расследования военных преступлений США и НАТО в Афганистане".



"Международное сообщество должно помнить о военных преступлениях, совершенных военными США и НАТО за время их 20-летнего присутствия в Афганистане. Считаем важным продолжить работу по сбору информации и разоблачению преступлений, совершенных США и НАТО в Афганистане, а также предать их огласке",

- сказал Еремин.



Он подчеркнул неприемлемость попыток США и их союзников политизировать гуманитарную помощь афганскому народу и увязать ее с выполнением каких-то обязательств.



"Содействие стабильности и безопасности остается приоритетом России на афганском направлении, - отметил Еремин. - Москва уверена, что только долгосрочный мир в Афганистане будет способствовать благоприятному развитию всего региона. Мы призываем временное правительство Афганистана выполнить свое обещание по формированию инклюзивной системы правления, учитывающей интересы ключевых этнических и политических групп, активизирующей борьбу с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков и обеспечивающей основные права и свободы народ страны, - транслирует Еремина Ariana News.