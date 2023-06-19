Польша взялась "окучивать" Казахстан

21:22 20.06.2023

Вслед за прибалтами в Центральную Азию, а точнее в Казахстан, "навострила лыжи" Варшава. Цели все те же – логистические, то есть активизация Транскаспийского транспортного маршрута в обход России, что есть главным козырем Астаны на сегодняшний день.



15 июня в Варшаве прошел торгово-инвестиционный форум "Польша-Казахстан", организованный Посольством Республики Казахстан в Республике Польша и Комитетом по инвестициям Министерства иностранных дел РК совместно с Польским Агентством по инвестициям и торговле.



Как звучало в анонсе, "мероприятие направлено на активизацию торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества между двумя странами".



Казахстанские СМИ очень плотно и оптимистично освещали форум. "Казахстан станет важным транспортным узлом между Европой и Китаем", "Новая роль Казахстана - хаб, который соединит Китай и Европу", восторгались ангажированные издания. Заметим, ничего конкретного о Транскаспийском коридоре открыто не обсуждалось, документов не принималось. Просто Польша, как участник консорциума, напомнила, что надо спешить с началом массовых перевозок по территории "стратегического союзника России".



Представители Казахстана пытались завуалировать "транзитную тематику" своими промышленными достижениями, о чем глаголил Председатель Правления Союза машиностроителей Казахстана Мейрам Пшембаев. Судя по его докладу, там сплошной рост.



Кроме того, как пишут СМИ "были организованы встречи для IT-компаний и организаций из Казахстана в сферах cybersecurity, fintech, biotech, medtech, agrotech, software, deep tech, robotic, gaming, AI с польскими партнерами". В ходе встречи с Польским агентством промышленного развития обсуждены вопросы сотрудничества в металлургии, горнодобывающей и машиностроительной промышленности, текстильного и литейного производства.



Казахстанцам напоминают, что Польша стоит на одном из первых мест в Центральной и Восточной Европе в плане внешнеэкономического сотрудничества с Казахстаном, и объем взаимной торговли за 2022 год составил $1,36 млрд., а приток прямых инвестиций поляков в экономику Казахстана составил $75 млн. В самом Казахстане работают более 100 польских компаний.



Между тем, собираясь активно сотрудничать с Казахстаном против России, Польша планирует ускорить иммиграционные процедуры для польской диаспоры в Казахстане.



Как уверены в Варшаве, около 7000 поляков в Казахстане в настоящее время ожидают разрешения на переезд. В большинстве своем это потомки высланных из Западной Белоруссии и Польши в 1936-1952 годах. Кстати, потомков поляков, переселенных во времена столыпинских реформ, Варшава в расчет не берет: закон касается только репрессированных в сталинские времена.



Польша пытается ускорить процедуры уже несколько лет, правящая партия "Право и справедливость" даже обещала, что займется этим вопросом в своей предвыборной программе.