 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 20.06.2023
21:55  Поднебесная хочет оторвать Германию от США, - Олег Никифоров
21:51  За уничтожение танка Leopard рос-бойцу Андрею Кравцову вручили 1 млн рублей
21:49  "Хорошо горит натовский "зверинец". Под Угледаром жарко и без солнца
21:47  В массовой сдаче в плен украинских военных увидели тревожный знак для ВСУ
21:45  Запад заговорил о крахе Украины словами Путина: начались торги
21:42  Кладоискатель рассказал о скрытых на месте уничтоженного Каховского водохранилища артефактах
21:22  Польша взялась "окучивать" Казахстан

21:02  Афганские СМИ: Россия требует расследовать преступления США в Афганистане
20:40  Экс-министра культуры Казахстана Мухамедиулы посадили на 8 лет
20:34  Разрядка или холодная война? Какой вопрос решал в Пекине госсекретарь США, - СП
13:35  Один "брикс" - сколько это будет в рублях? А в юанях?
13:33  Китай и Турция: экономические интересы под угрозой политических противоречий
07:50  В Молдавии по суду запретили крупнейшую оппозиционную партию "Шор"
07:06  Валюта БРИКС - "проект" или "прожект"? желаемое выдается за действительное, - В.Катасонов
07:03  Узбекистан получил прямой выход к морю, - Виктория Панфилова
06:34  Стивену Кингу пришлось извиняться за восхваление Бандеры
06:28  Белфаст. Казахстан сенсационно победил Северную Ирландию в отборе на футбольное Евро-2024
01:00  Когда Россия и Иран построят газовую ОПЕК, - Глеб Простаков
00:27  США не дадут Китаю то единственное, в чем он нуждается, - Петр Акопов
00:26  Франция оказалась в полной зависимости от мигрантов
00:25  Китайский спецназ ВМС спас от пиратов полторы тысячи кораблей
00:22  Мигранты-нахлебники разрушают "шведский социализм"
00:19  Украина – крупнейший могильник западной боевой техники, - Javan
00:18  США заявили о нежелании вести новую холодную войну с Китаем
00:17  Отмена рейда: что стоит за очередным палестино-израильским обострением
00:12  Какие страны покоряет кыргызстанский абрикос "желтовласка"?
Понедельник, 19.06.2023
22:56  В батискафе у "Титаника" похоже склеил ласты британский олигарх Хардинг
21:30  Минюст РФ сообщил о невозможности признать "Ельцин Центр" иноагентом. И смех... и грех
21:26  На хрена кыргызам Моргенштерн? - Канат Кожоев
20:53  Единая валюта для стран БРИКС должна быть цифровой
20:47  Узбекистан договорился с Россией о покупке 2,8 млрд кубометров газа в год
20:46  Казахстанский футболист впервые догнал по стоимости самого дорогого узбекского игрока
20:28  Китай запустил первую климатическую суперстанцию в Центральной Азии
20:19  Вода довела Афганистан до вооруженного столкновения с Ираном, - НГ
20:09  Белый дом предложил Тегерану сделку за спиной Кремля, - Игорь Субботин
19:33  Израильские танки пойдут на Украину: жертвы Холокоста помогают наследникам своих мучителей, - МК
19:31  Возле "Титаника" пропала подлодка с амер-туристами. Гиблое место
19:23  Вне-возрастная узб-гимнастка Оксана Чусовитина завоевала "серебро" на ЧА
19:19  Мирзиеев в Тегеране подписал 16 важных документов
19:05  Международный арбитраж отклонил иск российского МТС к Туркменистану
19:03  За казнь кошки через аутодафе трех ферганских идиотов оштрафовали на 3 БРВ
19:00  Мышка за репку, репка - за дедку... В КазМинэкологии полный раздрай и срач в руководстве
18:57  Провал украинского контр-наступа уже всем очевиден, - Юрий Борисов
16:07  Еще один город может появиться в Кыргызстане - Шамалды-Сай
16:05  Си немножко испек Блинкена, - "Синьхуа"
15:14  Украина является главным мировым тупиком, в котором решается судьба американской власти, - С.Вуячич
14:46  Якобы по протесту жителей Конаева казвласти запретили концерт Лепса. Симпатизируют Украине
14:07  Митрополит Александр подарил Токаеву впервые изданный на казахском языке христианский молитвослов. Оно ему надо?
13:08  КырСудом отпущен вице-премьер Разаков. Не крал $1,2 млн
12:01  КырГКНБ задержан замминистра энергетики Жакыпов. Крал уголь
11:58  Страшно жить: в Канаде резко выросло количество операций по эвтаназии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Кладоискатель рассказал о скрытых на месте уничтоженного Каховского водохранилища артефактах
21:42 20.06.2023

"Золотое дно": кладоискатель рассказал о скрытых на месте уничтоженного Каховского водохранилища артефактах
Однако их поиски сопряжены с немалым риском

Прошло уже полмесяца с того момента, когда произошла одна из самых крупных в истории техногенных катастроф, - подрыв и разрушение плотины Каховской ГЭС, в результате которого практически полностью пересохли огромные территории, занимаемые прежде Каховским водохранилищем. Среди последствий этого теракта, устроенного ВСУ, обнаруживаются и весьма необычные "побочные эффекты". "Рукотворное море" своим исчезновением, возможно, открывает доступ к настоящим сокровищам.

Нет, речь в данном случае не идет о "премиях", которые наверняка рассчитывали получить за такой "подвиг" в борьбе с "клятыми москалями" киевские стратеги, отдававшие приказ добить снарядами и ракетами плотину, подпирающую Днепр у Новой Каховки. Гигантское водохранилище "ушло" через разрушенную дамбу вниз по руслу реки, а там, где плескались его волны, теперь обнажилось дно. И эта поверхность, прежде недоступная, таит множество сюрпризов – опасных, уникальных, приятных и очень неприятных.

Несколько дней назад в СМИ активно обсуждали горячие новости из зоны бывшего водохранилища: на его обнажившемся дне найдены следы старых захоронений, в том числе и времен Великой Отечественной. Настоящим хитом оказались картинки с черепами и проржавевшей немецкой каской, возвышающейся над одним из земляных бугров.

Те неугомонные искатели приключений, которые в первые же часы после "ухода" водохранилища отправились бродить по экс-подводной территории, обнаруживали немало других сувениров, - судя по выложенным в сетях фото, добычей стали разнокалиберные стекляшки, железяки, фрагменты битой посуды, – многое из этих артефактов весьма почтенного возраста.

Однако на самом деле такой первый улов – лишь слабый намек на те действительно серьезные ценности, которые могут скрываться под слоем пересыхающих ныне донных отложений "Каховки". Обнаружение подобных "золотых схронов" - заветная цель многих энтузиастов, занимающихся так называемым металлопоиском.

Мы попросили прокомментировать ситуацию профессионального кладоискателя Владимира Порываева.

- То, что происходит сейчас с Каховским водохранилищем, это уникальная для кладоискательского сообщества ситуация. Моим коллегам всегда очень интересно бывает поработать на участках водохранилищ, откуда по каким-то причинам временно ушла вода. В штатном режиме такие ситуации возникают регулярно на том же Рыбинском "море", когда из него сбрасывают большое количество воды в преддверии предполагаемого мощного весеннего паводка или в связи с ремонтом плотины. Но, конечно, масштабы несоизмеримы. При плановом обмелении вода отступает на сотни метров, а после случившейся нынешней катастрофы с Каховской плотиной дно обнажилось во многих местах на километры! Подобного не случалось никогда!

В соцсетях появились новые кадры обмелевшего Каховского моря

- Известно, что при строительстве гидроузла Каховской ГЭС в середине прошлого века образовавшееся выше плотины водохранилище заняло площадь более 2100 квадратных километров, при этом оказались затоплены полностью или частично свыше 90 сел и деревень, а также два города – Никополь и Каменка-Днепровская...

- На этой территории издавна жили люди, оставляя после себя материальные следы – в том числе клады, тайники… Речь может идти и о скифских племенах, и о веках Российской империи… Многое из того, что было тогда припрятано, нетронутым сохранилось и поныне: ведь тех местах никогда не проводились археологические раскопки. А последние 65 лет, - вслед за тем, как в 1958-м завершилось наполнение Каховского водохранилища, все скрытое в земле стало защищено от постороннего вмешательства еще и многометровым водяным слоем.

По собственному опыту знаю, что наверняка там, на открывшемся сейчас дне, могут быть не только старинные артефакты, но и ценные "потеряшки" нашего времени. Ведь на берегах "Каховского моря" много лет существовали зоны отдыха, пляжи. Посетители таких мест, расслабившись, нередко роняют в песок, в воду украшения. Теперь все это лежит под слоем высыхающего ила…

- Наверняка найдутся люди, которые, прочитав ваши комментарии, захотят бросить все и мчаться к "каховские края"…

- Своим рассказом я вовсе не призываю совершать что-то подобное. На самом деле далеко не факт, что упомянутые "золотые бонусы" непременно попадут в руки любого, даже самого неопытного в таких делах человека. Кладоискательство – занятие не из простых, и отнюдь не безопасное порой. Тем более в ситуации, которая сейчас сложилась на берегах "ушедшего" Каховского водохранилища. Следует также учитывать, что для продуктивного поиска необходимо специальное оборудование, подходящая экипировка. Судя по транслируемым видеороликам, в некоторых местах исчезнувшего "рукотворного моря" остались заполненные водой "озера", какие-то протоки. Значит, нужны металлодетекторы, конструкция которых предусматривает возможность погружения в воду.

Хотел бы предостеречь "горячие головы". Не говоря уже о том, что в тех краях идут боевые действия – значит, есть вероятность прилетов ракет, снарядов, - наверняка и на обнажившемся дне водохранилища людей подстерегают кое-где ловушки. Наиболее очевидные из них – "подарки" минувшей войны: среди ила могут таиться вымытые из грунта и принесенные потоками снаряды, бомбы, гранаты… Но есть и иные "чреватые" сюрпризы. Например, на месте, где когда-то, до затопления находилась деревня, по сию пору сохранились срубы колодцев или входы в погреба. Сверху они зачастую малозаметны, но если шагнешь туда – провалишься в дыру, заполненную жидкой грязью. Одному предпринимать поисковые "экспедиции" уж точно не следует, рядом должен быть товарищ, который в случае чего придет на помощь.

- Сами вы не собираетесь "прочесать" бывшее Каховское море?

- В данный момент я нахожусь совсем в другом регионе, далеко от тех мест и такой "командировки" не предполагаю. Однако очень вероятно, что некоторые из моих "соратников по металлопоиску" попробуют воспользоваться появившейся уникальной возможностью. Причем, как прогнозирую, желающие обшаривать, вооружившись металлодетектором, дно Каховского водохранилища найдутся и с нашей, и с украинской стороны. Так что есть основания ожидать, что вскоре на нумизматическом рынке возникнет всплеск предложений: "поставки" будут именно из тех краев.

Александр Добровольский

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1687286520


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Повестку предстоящего заседания Палаты утвердили сенаторы
- Казахстан возглавил председательство в Диалоге женщин стран Центральной Азии в 2023 году
- Автоматизированная система госконтроля бизнеса заработает с 2024 года в Казахстане
- В Казахстане расширят меры по защите прав потребителей
- О поездке в Туркестан
- Государственный советник провел совещание по реализации инициатив Президента на II заседании Национального курултая
- Алихан Смаилов: Интерес к туристским объектам Казахстана возрастает
- Кадровые перестановки
- Вопросы замещения импорта овощей обсудили на Правительственном часе в Мажилисе
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  