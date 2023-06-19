Кладоискатель рассказал о скрытых на месте уничтоженного Каховского водохранилища артефактах

21:42 20.06.2023

"Золотое дно": кладоискатель рассказал о скрытых на месте уничтоженного Каховского водохранилища артефактах

Однако их поиски сопряжены с немалым риском



Прошло уже полмесяца с того момента, когда произошла одна из самых крупных в истории техногенных катастроф, - подрыв и разрушение плотины Каховской ГЭС, в результате которого практически полностью пересохли огромные территории, занимаемые прежде Каховским водохранилищем. Среди последствий этого теракта, устроенного ВСУ, обнаруживаются и весьма необычные "побочные эффекты". "Рукотворное море" своим исчезновением, возможно, открывает доступ к настоящим сокровищам.



Нет, речь в данном случае не идет о "премиях", которые наверняка рассчитывали получить за такой "подвиг" в борьбе с "клятыми москалями" киевские стратеги, отдававшие приказ добить снарядами и ракетами плотину, подпирающую Днепр у Новой Каховки. Гигантское водохранилище "ушло" через разрушенную дамбу вниз по руслу реки, а там, где плескались его волны, теперь обнажилось дно. И эта поверхность, прежде недоступная, таит множество сюрпризов – опасных, уникальных, приятных и очень неприятных.



Несколько дней назад в СМИ активно обсуждали горячие новости из зоны бывшего водохранилища: на его обнажившемся дне найдены следы старых захоронений, в том числе и времен Великой Отечественной. Настоящим хитом оказались картинки с черепами и проржавевшей немецкой каской, возвышающейся над одним из земляных бугров.



Те неугомонные искатели приключений, которые в первые же часы после "ухода" водохранилища отправились бродить по экс-подводной территории, обнаруживали немало других сувениров, - судя по выложенным в сетях фото, добычей стали разнокалиберные стекляшки, железяки, фрагменты битой посуды, – многое из этих артефактов весьма почтенного возраста.



Однако на самом деле такой первый улов – лишь слабый намек на те действительно серьезные ценности, которые могут скрываться под слоем пересыхающих ныне донных отложений "Каховки". Обнаружение подобных "золотых схронов" - заветная цель многих энтузиастов, занимающихся так называемым металлопоиском.



Мы попросили прокомментировать ситуацию профессионального кладоискателя Владимира Порываева.



- То, что происходит сейчас с Каховским водохранилищем, это уникальная для кладоискательского сообщества ситуация. Моим коллегам всегда очень интересно бывает поработать на участках водохранилищ, откуда по каким-то причинам временно ушла вода. В штатном режиме такие ситуации возникают регулярно на том же Рыбинском "море", когда из него сбрасывают большое количество воды в преддверии предполагаемого мощного весеннего паводка или в связи с ремонтом плотины. Но, конечно, масштабы несоизмеримы. При плановом обмелении вода отступает на сотни метров, а после случившейся нынешней катастрофы с Каховской плотиной дно обнажилось во многих местах на километры! Подобного не случалось никогда!



В соцсетях появились новые кадры обмелевшего Каховского моря



- Известно, что при строительстве гидроузла Каховской ГЭС в середине прошлого века образовавшееся выше плотины водохранилище заняло площадь более 2100 квадратных километров, при этом оказались затоплены полностью или частично свыше 90 сел и деревень, а также два города – Никополь и Каменка-Днепровская...



- На этой территории издавна жили люди, оставляя после себя материальные следы – в том числе клады, тайники… Речь может идти и о скифских племенах, и о веках Российской империи… Многое из того, что было тогда припрятано, нетронутым сохранилось и поныне: ведь тех местах никогда не проводились археологические раскопки. А последние 65 лет, - вслед за тем, как в 1958-м завершилось наполнение Каховского водохранилища, все скрытое в земле стало защищено от постороннего вмешательства еще и многометровым водяным слоем.



По собственному опыту знаю, что наверняка там, на открывшемся сейчас дне, могут быть не только старинные артефакты, но и ценные "потеряшки" нашего времени. Ведь на берегах "Каховского моря" много лет существовали зоны отдыха, пляжи. Посетители таких мест, расслабившись, нередко роняют в песок, в воду украшения. Теперь все это лежит под слоем высыхающего ила…



- Наверняка найдутся люди, которые, прочитав ваши комментарии, захотят бросить все и мчаться к "каховские края"…



- Своим рассказом я вовсе не призываю совершать что-то подобное. На самом деле далеко не факт, что упомянутые "золотые бонусы" непременно попадут в руки любого, даже самого неопытного в таких делах человека. Кладоискательство – занятие не из простых, и отнюдь не безопасное порой. Тем более в ситуации, которая сейчас сложилась на берегах "ушедшего" Каховского водохранилища. Следует также учитывать, что для продуктивного поиска необходимо специальное оборудование, подходящая экипировка. Судя по транслируемым видеороликам, в некоторых местах исчезнувшего "рукотворного моря" остались заполненные водой "озера", какие-то протоки. Значит, нужны металлодетекторы, конструкция которых предусматривает возможность погружения в воду.



Хотел бы предостеречь "горячие головы". Не говоря уже о том, что в тех краях идут боевые действия – значит, есть вероятность прилетов ракет, снарядов, - наверняка и на обнажившемся дне водохранилища людей подстерегают кое-где ловушки. Наиболее очевидные из них – "подарки" минувшей войны: среди ила могут таиться вымытые из грунта и принесенные потоками снаряды, бомбы, гранаты… Но есть и иные "чреватые" сюрпризы. Например, на месте, где когда-то, до затопления находилась деревня, по сию пору сохранились срубы колодцев или входы в погреба. Сверху они зачастую малозаметны, но если шагнешь туда – провалишься в дыру, заполненную жидкой грязью. Одному предпринимать поисковые "экспедиции" уж точно не следует, рядом должен быть товарищ, который в случае чего придет на помощь.



- Сами вы не собираетесь "прочесать" бывшее Каховское море?



- В данный момент я нахожусь совсем в другом регионе, далеко от тех мест и такой "командировки" не предполагаю. Однако очень вероятно, что некоторые из моих "соратников по металлопоиску" попробуют воспользоваться появившейся уникальной возможностью. Причем, как прогнозирую, желающие обшаривать, вооружившись металлодетектором, дно Каховского водохранилища найдутся и с нашей, и с украинской стороны. Так что есть основания ожидать, что вскоре на нумизматическом рынке возникнет всплеск предложений: "поставки" будут именно из тех краев.



Александр Добровольский