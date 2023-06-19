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Запад заговорил о крахе Украины словами Путина: начались торги
21:45 20.06.2023

Президент России повышает цену

"С каждым днем становится ясно, что украинское контрнаступление не достигает ни одной из первоначально заявленных целей". Вот так, почти слово в слово, повторил недавнее заявление Путина не какой-нибудь пророссийски настроенный западный деятель, а один из самых известных бизнесменов США (PayPal, например, его детище) Дэвид Сакс. Вкупе с другими громкими публикациями, становится очевидно, что у Запада наступила стадия торга.

Сакс опубликовал свою статью в популярной социальной сети. Он написал, что "ставка администрации Байдена заключалась в том, что контрнаступление сведет на нет территориальные завоевания России, перережет сухопутный мост в Крым и вынудит Россию сесть за стол переговоров". Но теперь, после забуксовавшего украинского наступления, "этого почти наверняка не произойдет". Напротив, "более вероятна патовая ситуация или даже то, что Россия приобретет больше территории и выиграет конфликт".

Какие варианты остались у Запада? Сакс напоминает, что госсекретарь США Блинкен выдвинул предложение предоставить Украине "статус Израиля". То есть многолетние гарантии безопасности, включая оружие, боеприпасы и деньги, которые сохранятся, даже если Байден проиграет на следующих выборах. Но это, по мнению бизнесмена, вовсе не то, на что подписывался американский народ, который думал, что выделение 100 млрд долларов – это разовая сделка. А "если бы им сказали, что это основа для ежегодных ассигнований в новой вечной войне, они бы предпочли альтернативу, особенно если бы знали, что она доступна". Альтернатива была доступна – Сакс указывает, что был парафирован договор между Россией и Украиной, который, по словам Путина, Украина выбросила в мусорную корзину. Мирное решение было "отвергнуто Западом".

И по мнению бизнесмена, "стоит напомнить, что американскую общественность в течение двух десятилетий уверяли, что мы побеждаем в Афганистане. Все эти репортажи были разоблачены как нагромождение лжи, когда афганская армия, которую мы якобы "поддерживали", рухнула в течение нескольких недель". Он считает, что США "приближаются к подобному результату на Украине" и "единственный вопрос заключается в том, когда и как долго Байден сможет увековечивать опосредованную войну по своему выбору, которой можно было бы легко избежать".

Стоит заметить, что самый известный бизнесмен мира, Илон Маск, написал под этой статьей Сакса "хорошо сказано".

А вот, что говорил на днях другой Сакс, Джеффри – один из самых влиятельных экономистов мира. Именно он был руководителем группы экономических советников Ельцина, устроивших нашей стране "шоковую терапию". В 1998 году он напишет: "Российское руководство превзошло самые фантастические представления марксистов о капитализме: они сочли, что дело государства - служить узкому кругу капиталистов, перекачивая в их карманы как можно больше денег и поскорее. Это не шоковая терапия. Это злостная, предумышленная, хорошо продуманная акция, имеющая своей целью широкомасштабное перераспределение богатств в интересах узкого круга людей". Точная оценка?

Так вот, по его нынешней оценке, "война началась девять лет назад", "с насильственного свержения президента Януковича, которое я в значительной степени связываю с участием США в операции по смене режима на Украине". Опять слова Путина, не находите? И если бы "у США был разум", конфликта бы не случилось. Далее следует замечательная характеристика воспеваемой нашими либералами американской демократии: "под США я не имею в виду американский народ. Их никогда ни о чем не спрашивают. Это имеет отношение к небольшой группе в Вашингтоне, находящейся у власти. У них нет благоразумия. И мы находимся в состоянии войны из-за отсутствия благоразумия".

Ну, а британская The Telegraph сокрушается под заголовком "Подготовьтесь к пошатнувшемуся контрнаступлению Украины": "Украина вряд ли добьется быстрых и решительных побед. Это не немецкие танки против польской конницы. Это ближе к войне на истощение, когда атакующие перемалываются сильно укрепленной обороной. Шансы складываются против Киева". И поскольку "победа Украины совсем не гарантирована", есть риск, "что такие как Эммануэль Макрон и Олаф Шольц возобновят усилия, чтобы надавить на Киев для мирного договора до конца года".

Вот она, стадия торга. Учитывая, что Путин торгуется с постоянным повышением цены мирного договора (что видно по новым территориальным приобретениям России), можно ожидать, что после провала украинского наступления к Западу придут и стадии депрессии и принятия.

Дмитрий Попов

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1687286700


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