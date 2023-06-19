В массовой сдаче в плен украинских военных увидели тревожный знак для ВСУ

21:47 20.06.2023

"Это предвестник капитуляции"



Большое наступление ВСУ, вернее, то, как оно развивается, отрицательно сказывается на моральном духе солдат и командиров. Огромные потери в живой силе и технике заставляют украинских военных все чаще задумываться о том, чтобы сложить оружие. В плен сдаются целыми подразделениями. Такого не было со времен уничтожения "котла" в Мариуполе.



Бесперспективность "приазовской операции", похоже, начинают понимать даже генералы ВСУ. Так, по слухам, главком ВСУ Залужный попросил президента созвать ставку и обсудить прекращение операции, которая стала повторением "бахмутской мясорубки".



По словам военного эксперта, бывшего офицера спецназа полковника в отставке Анатолия Матвийчука, факт массовой сдачи в плен является предвестником капитуляции армии противника.



В "приазовской операции", которую уже прозвали "резней" и "бойней" ВСУ топчутся на месте и несут большие потери. Отсутствие армейской авиации, нормальной войсковой ПВО и адекватной стратегии и тактики делают свое дело. По данным канала "Zаписки Vетерана", вторую неделю противник подрывается на минах, по нему летит все, что только может лететь. Если ВСУ с боем занимают наши передовые позиции, то наши организованно отходят на запасные рубежи, а по передовым подразделениям ВСУ "начинает активно работать наша артиллерия и авиация".



В ходе боев у деревни Пятихатка в Запорожской области одно из самых боеспособных подразделений ВСУ - 128-я отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс", усиленная 130-м разведывательным батальоном и частью сил 65-й механизированной бригады, была "сточена" практически до основания.



По данным военного эксперта Владислава Шурыгина, только за три дня на этом участке фронта ВСУ потеряли 1200 человек убитыми, 1500 ранеными, более 50 единиц бронетехники. Село из 150 домов пять раз переходило из рук в руки. Сейчас деревня, в боях за которую ВСУ положили почти целую бригаду, снова находится на нейтральной полосе, под плотным огневым контролем российской артиллерии.



Тем не менее, ВСУ продолжают бросать на убой все новые и новые силы. "Комбриг 128-й получил категорический приказ Сырского наступать до полного исчерпания всех возможностей. А это значит, что утром "мясные" атаки будут продолжены. Эпическая битва за избушку лесника продолжается!" - заключил Шурыгин.



А военный репортер Александр Сладков отметил, что на фоне постоянных провалов, выросла статистика перехода в плен солдат ВСУ. По его словам, это признак успеха наших войск. "Украинцы начали сдаваться в плен, - отметил он.- Именно не по одному, а группами, подразделениями. А это очень тревожный звонок для Киева (НАТО). Это надлом, который может превратиться в разрушение".



В соцсетях появляется все больше видео с пленными солдатами ВСУ. На второй неделе "приазовской резни" украинцы поставили рекорд по количеству сдавшихся в плен. За сутки на Запорожском фронте сложили оружие 40 военных. До этого в плен сдавались, но не в таком количестве. Например, есть видео с пленными из 31-й бригады стратегического резерва. Она была подготовлена специально для "контрнаступа". Большая часть военнослужащих обучалась за границей и была укомплектована иностранным вооружением и военной техникой.



По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, непрекращающиеся волны безуспешных атак ВСУ - сыграли в итоге с психикой солдат противника злую шутку.



- Представьте, десять человек вступают в бой, - говорит он. - Из боя выходят живыми двое, восемь погибли. Это первый моральный удар. После этого они снова идут в бой. Снова из десяти живыми выходят только двое. И так изо дня в день...



Кроме того, у них есть оружие, но оно не того качества. Да, на военной технике и вооружении стоит лейбл "made in USA" - "сделано в США", но оно плохо стреляет, его тяжело обслуживать... Солдаты начинают понимать, что их просто тупо убивают.



Подразделения, которые сдаются, осознают бесперспективность борьбы. Ведь по-хорошему все националистические лозунги остались в прошлом. Та армия националистов, которая начинала войну 2022 года, просто перестала существовать. Сейчас в боях задействованы люди, которых отлавливают на улицах и бросают в бой. Скорее всего, это начало уже всеобщей дезорганизации и деградации армии, которая готова капитулировать и, собственно говоря, прекратить борьбу.



По словам военного эксперта, для прекращения "приазовской резни" нужна политическая воля. Но, похоже, она сейчас в Киеве в дефиците.



Так, судя по инсайдерской информации из офиса украинского президент, главком ВСУ Валерий Залужный попросил созвать заседание ставки, чтобы убедить президента остановить операцию, которая все больше напоминает ситуацию в Бахмуте. При этом главком готов даже выступить перед украинцами с заявлением - объяснить, что это его решение, которое он вынужден принять для подготовки новой операции. По некоторым данным, Залужный уже получил отказ от Зеленского. Так что бессмысленные штурмы, похоже, еще будут продолжаться.



Дарья Федотова