За уничтожение танка Leopard рос-бойцу Андрею Кравцову вручили 1 млн рублей

21:51 20.06.2023

Военнослужащему Андрею Кравцову, уничтожившему во время боя танк Leopard, вручили денежную премию в 1 млн рублей. Об этом сообщили сегодня, 20 июня, в Минобороны РФ.



