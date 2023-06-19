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|За уничтожение танка Leopard рос-бойцу Андрею Кравцову вручили 1 млн рублей
21:51 20.06.2023
Военнослужащему Андрею Кравцову, уничтожившему во время боя танк Leopard, вручили денежную премию в 1 млн рублей. Об этом сообщили сегодня, 20 июня, в Минобороны РФ.
"В Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий им. А. А. Вишневского российскому военнослужащему Андрею Кравцову, уничтожившему в ходе боя танк Leopard, вручена денежная премия в размере 1 млн рублей. Премия учреждена фондом предпринимателей „Забота Сибири"",
- говорится в сообщении.
В военном ведомстве отметили, что от имени фонда сертификат на выплату денежных средств Кравцову передал сенатор трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.