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Поднебесная хочет оторвать Германию от США, - Олег Никифоров
21:55 20.06.2023

В Берлине не определились по поводу Китая: партнер он или конкурент
Олег Никифоров
Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"
20.06.2023
В Берлине во вторник завершился визит премьера Госсовета Китая Ли Цяна. В центре внимания первых правительственных германо-китайских консультаций с момента прихода Олафа Шольца на пост канцлера были вопросы, связанные с вооруженным конфликтом в Украине, ситуацией вокруг Тайваня и развитием двусторонних экономических связей.

Если в первый день визита Ли встречался с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и провел переговоры с канцлером и восемью министрами его кабинета, то во вторник на повестке стояли конкретные программы сотрудничества. В беседах премьера с вице-канцлером, министром экономики и климата Робертом Хабеком принял участие министр коммерции КНР Ван Ваньтао. После их встречи с 12 руководителями крупнейших немецких компаний состоялась пресс-конференция, которая свелась к зачитыванию Шольцем и Ли своих заявлений. По договоренности сторон журналисты вопросов не задавали. По неподтвержденным данным, совместное коммюнике по итогам визита не планировалось.

Китай сегодня стоит на четвертом месте во внешней торговле Германии. Однако для товарооборота характерен дисбаланс. Немецкий экспорт переориентируется с КНР на другие страны, а китайские поставки в Германию растут быстрыми темпами. По данным внешнеторгового ведомства ФРГ GTAI, дефицит торгового баланса достиг пика в истекшем году. И вместе с этим растет зависимость Германии от КНР.

Германия, как отмечают местные обозреватели, зависит от Китая в экономическом и в климатическом плане. Отмечается, что без него невозможен никакой поворот в глобальной климатической политике. Германия также заинтересована в оказании Китаем влияния на Россию с целью прекращения российско-украинского конфликта. В Берлине исходят из того, что Пекин располагает прямой связью с Кремлем и может повлиять на российского президента.

Как отмечает немецкое информационное агентство n-tv, близость Ли к китайскому лидеру позволяет говорить о том, что он – номер два в политической иерархии КНР. И именно это обстоятельство определяет значение его визита. В прессе Ли называют реформатором, который стремится привлекать иностранные инвестиции в Китай и ориентирован на развитие частного сектора. Именно это и предопределяет интерес немецкого бизнеса к Ли Цяну.

Позиция Китая в отношении Германии связана прежде всего с экономической ситуацией в Поднебесной. С точки зрения экспертов экономического еженедельника Wirtschaftswoche, Китай ослабевает экономически. Его экспортные преимущества сокращаются в конкуренции с другими азиатскими странами. Отмечается взрывной рост безработицы среди молодежи, эксперты связывают это с замедлением выхода из кризиса, связанного с преодолением пандемии COVID-19. Даже тот факт, что в текущем году Китай намерен добиться роста ВВП в 5%, считается немецкими экономистами весьма умеренной задачей.

Во внешнеполитическом плане Китай будет ставить цель "оторвать Германию от США". Ведь американцы, как считает Wirtschaftswoche, уже занесли значительное число китайских предприятий в черные списки и активно используют против Пекина санкционный инструментарий, прежде всего в сфере хай-тек. В данном случае, отмечает еженедельник, речь идет о борьбе за мировое экономическое лидерство. Поэтому Китаю важно приобретать союзников именно в Европе.

Пекин осведомлен, что правящая немецкая коалиция расколота в отношении подхода к отношениям с Китаем. Основанная на так называемых ценностях, внешняя политика Германии Китаем не разделяется, и это представляет, в частности, для немецкого МИДа, препятствие для углубления отношений с Китаем. Поэтому Азиатско-Тихоокеанский комитет немецкой экономики призывает правящую в Берлине коалицию "соблюдать баланс между провозглашенными в отношении Китая в Национальной стратегии безопасности принципами".

В выступлении на пресс-конференции китайский премьер ограничился экономической стороной вопроса и указал на значение обсуждения экологических вопросов. Он назвал некоторые темы, в рамках которых будут действовать шесть совместных комиссий, в том числе по вопросам образования. Он, как и Шольц, рассказал о проведении форума на уровне министров двух стран.

Заслуживает внимания, что, по словам канцлера, Германия якобы получила от китайской стороны заверения о непоставках оружия России, которое она могла бы использовать в конфликте с Украиной. Шольц признал значение открытого обмена мнениями, указав, что он способствует устранению недоверния в отношениях двух стран.

Судя по всему, главная тема, по которой были достигнуты договоренности, – климатическая политика. Обе стороны обязались содействовать снижению выбросов парниковых газов и тем самым помогать снижению риска потепления планеты.

Берлин

Источник - НГ
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