 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 21.06.2023
01:26  Коллективный риск: ЕС представил стратегию экономической безопасности
01:14  Единый закупщик на минном поле Казахстана, - Петр Своик
00:58  Москва и Душанбе будут вместе осваивать... космос, - НГ
00:31  Минское приглашение: чем закончился саммит глав МИД ОДКБ
00:28  Узбекистанка Зайнаб Дайибекова - чемпионка Азии по фехтованию
00:05  Чиновник МВД Таджикистана задержан по подозрению в похищении человека
00:04  Непобедимый Эрдоган, сигналы для России, противоречия и союз с Западом, - Алина Сбитнева

00:01  Трансгендеры – вестники грядущего тоталитаризма, - Игорь Караулов
00:00  РосМИД сдает все позиции. Лавров - бездарнейший из министров
Вторник, 20.06.2023
21:55  Поднебесная хочет оторвать Германию от США, - Олег Никифоров
21:51  За уничтожение танка Leopard рос-бойцу Андрею Кравцову вручили 1 млн рублей
21:49  "Хорошо горит натовский "зверинец". Под Угледаром жарко и без солнца
21:47  В массовой сдаче в плен украинских военных увидели тревожный знак для ВСУ
21:45  Запад заговорил о крахе Украины словами Путина: начались торги
21:42  Кладоискатель рассказал о скрытых на месте уничтоженного Каховского водохранилища артефактах
21:22  Польша взялась "окучивать" Казахстан
21:02  Афганские СМИ: Россия требует расследовать преступления США в Афганистане
20:40  Экс-министра культуры Казахстана Мухамедиулы посадили на 8 лет
20:34  Разрядка или холодная война? Какой вопрос решал в Пекине госсекретарь США, - СП
13:35  Один "брикс" - сколько это будет в рублях? А в юанях?
13:33  Китай и Турция: экономические интересы под угрозой политических противоречий
07:50  В Молдавии по суду запретили крупнейшую оппозиционную партию "Шор"
07:06  Валюта БРИКС - "проект" или "прожект"? желаемое выдается за действительное, - В.Катасонов
07:03  Узбекистан получил прямой выход к морю, - Виктория Панфилова
06:34  Стивену Кингу пришлось извиняться за восхваление Бандеры
06:28  Белфаст. Казахстан сенсационно победил Северную Ирландию в отборе на футбольное Евро-2024
01:00  Когда Россия и Иран построят газовую ОПЕК, - Глеб Простаков
00:27  США не дадут Китаю то единственное, в чем он нуждается, - Петр Акопов
00:26  Франция оказалась в полной зависимости от мигрантов
00:25  Китайский спецназ ВМС спас от пиратов полторы тысячи кораблей
00:22  Мигранты-нахлебники разрушают "шведский социализм"
00:19  Украина – крупнейший могильник западной боевой техники, - Javan
00:18  США заявили о нежелании вести новую холодную войну с Китаем
00:17  Отмена рейда: что стоит за очередным палестино-израильским обострением
00:12  Какие страны покоряет кыргызстанский абрикос "желтовласка"?
Понедельник, 19.06.2023
22:56  В батискафе у "Титаника" похоже склеил ласты британский олигарх Хардинг
21:30  Минюст РФ сообщил о невозможности признать "Ельцин Центр" иноагентом. И смех... и грех
21:26  На хрена кыргызам Моргенштерн? - Канат Кожоев
20:53  Единая валюта для стран БРИКС должна быть цифровой
20:47  Узбекистан договорился с Россией о покупке 2,8 млрд кубометров газа в год
20:46  Казахстанский футболист впервые догнал по стоимости самого дорогого узбекского игрока
20:28  Китай запустил первую климатическую суперстанцию в Центральной Азии
20:19  Вода довела Афганистан до вооруженного столкновения с Ираном, - НГ
20:09  Белый дом предложил Тегерану сделку за спиной Кремля, - Игорь Субботин
19:33  Израильские танки пойдут на Украину: жертвы Холокоста помогают наследникам своих мучителей, - МК
19:31  Возле "Титаника" пропала подлодка с амер-туристами. Гиблое место
19:23  Вне-возрастная узб-гимнастка Оксана Чусовитина завоевала "серебро" на ЧА
19:19  Мирзиеев в Тегеране подписал 16 важных документов
19:05  Международный арбитраж отклонил иск российского МТС к Туркменистану
19:03  За казнь кошки через аутодафе трех ферганских идиотов оштрафовали на 3 БРВ
19:00  Мышка за репку, репка - за дедку... В КазМинэкологии полный раздрай и срач в руководстве
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
РосМИД сдает все позиции. Лавров - бездарнейший из министров
00:00 21.06.2023

"Это позор" – в Москве требуют у российской дипломатии ответа

Владимир Гладков

В постсоветских странах усиливаются антироссийские течения – Ближний Восток начинает тяготеть к Турции, а в Прибалтике ужесточаются репрессии против сторонников дружбы с Россией.



Об этом в эфире телеканала "Рой ТВ" заявил историк Александр Колпакиди, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

"Что в Армении происходит – это зашквар. Двести лет присутствия России в Закавказье коню под хвост, просто лишились всего. Турки в Азербайджане как у себя дома, теперь этот Пашинян начинает разговоры, что надо налаживать торговлю с турками. В Средней Азии то же самое начинается.

В Прибалтике, у нас не сообщают об этом ни слова, это подлость. Там сейчас закрывают людей на большие сроки. Закрывают людей, сторонников дружбу с Россией. Не одного Палецкиса там засадили. Почему, где наша выдающаяся дипломатия?" – сказал Колпакиди.

Он уверен, что и православных христиан на Украине Россия уже потеряла – теперь их всех загонят в униаты.

"Что происходит с Православной церковью, это ведь в истории православия такого не было лет четыреста, это чудовищный момент. Куда идет этот процесс? Он идет к тому, что эти автокефалы объединятся с подонками-униатами, и все. РПЦ потеряет Украину полностью. Этот план у них уже лет двенадцать точно проводится", – возмутился историк.

Источник - politnavigator.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1687294800


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Повестку предстоящего заседания Палаты утвердили сенаторы
- Казахстан возглавил председательство в Диалоге женщин стран Центральной Азии в 2023 году
- Автоматизированная система госконтроля бизнеса заработает с 2024 года в Казахстане
- В Казахстане расширят меры по защите прав потребителей
- О поездке в Туркестан
- Государственный советник провел совещание по реализации инициатив Президента на II заседании Национального курултая
- Алихан Смаилов: Интерес к туристским объектам Казахстана возрастает
- Кадровые перестановки
- Вопросы замещения импорта овощей обсудили на Правительственном часе в Мажилисе
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  