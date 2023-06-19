РосМИД сдает все позиции. Лавров - бездарнейший из министров

00:00 21.06.2023

"Это позор" – в Москве требуют у российской дипломатии ответа



Владимир Гладков



В постсоветских странах усиливаются антироссийские течения – Ближний Восток начинает тяготеть к Турции, а в Прибалтике ужесточаются репрессии против сторонников дружбы с Россией.







Об этом в эфире телеканала "Рой ТВ" заявил историк Александр Колпакиди, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



"Что в Армении происходит – это зашквар. Двести лет присутствия России в Закавказье коню под хвост, просто лишились всего. Турки в Азербайджане как у себя дома, теперь этот Пашинян начинает разговоры, что надо налаживать торговлю с турками. В Средней Азии то же самое начинается.



В Прибалтике, у нас не сообщают об этом ни слова, это подлость. Там сейчас закрывают людей на большие сроки. Закрывают людей, сторонников дружбу с Россией. Не одного Палецкиса там засадили. Почему, где наша выдающаяся дипломатия?" – сказал Колпакиди.



Он уверен, что и православных христиан на Украине Россия уже потеряла – теперь их всех загонят в униаты.



"Что происходит с Православной церковью, это ведь в истории православия такого не было лет четыреста, это чудовищный момент. Куда идет этот процесс? Он идет к тому, что эти автокефалы объединятся с подонками-униатами, и все. РПЦ потеряет Украину полностью. Этот план у них уже лет двенадцать точно проводится", – возмутился историк.