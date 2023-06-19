Непобедимый Эрдоган, сигналы для России, противоречия и союз с Западом, - Алина Сбитнева

00:04 21.06.2023 Непобедимый Эрдоган, сигналы для России, противоречия и союз с Западом - интервью



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь подтвердил свой статус одного из крупнейших политических деятелей современности. Так, российский лидер Владимир Путин отмечал: "Он [Реджеп Тайип Эрдоган] крепкий, сильный руководитель, который прежде всего руководствуется интересами Турции, турецкого народа, турецкой экономики". Более того, по мнению президента России, победа Эрдогана на прошедших выборах, считающихся сложнейшими в политической карьере турецкого лидера, стала результатом его самоотверженной работы. За счет чего смог победить Эрдоган? Какое значение результаты президентской гонки в Турции имеют для России? Может ли Эрдоган полностью развернуть внешнюю политику Анкары? Об этом корреспондент EADaily поговорил с научным сотрудником отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН тюркологом Алиной Сбитневой.



- Несмотря на мощнейшие медийные атаки на Реджепа Тайипа Эрдогана со стороны ряда крупнейших западных СМИ, а также финансово-экономические проблемы в стране, Эрдоган сумел одержать очередную победу. Алина Игоревна, как вы можете оценить предвыборную гонку в целом? За счет чего Эрдоган смог победить Кемаля Кылычдароглу?



- Прошедшие выборы показали, что у президента Турции, несмотря на всю критику, все же есть поддержка и она достаточно велика - настолько, что позволила обеспечить его переизбрание еще на 5 лет. Партия справедливости и развития в альянсе с Партией националистического движения, в свою очередь, одержала уверенную победу на парламентских выборах, заняв большинство мест.



Конечно, оппозиция пыталась намекать на якобы имевшие место махинации в подсчетах голосов, предвзятость, "несправедливость" и тому подобное, но сейчас все эти возгласы уже не имеют значения. Выборы состоялись, и турецкий народ принял их итоги. Наглядное тому доказательство - сторонники президента Реджепа Тайипа Эрдогана, массово хлынувшие на улицы праздновать его победу после объявления результатов.



Оппозиция не сумела убедить избирателей в своей состоятельности, и это факт. Причиной, вероятно, стало отсутствие единства по ряду политических вопросов, а также заметная внутренняя раскоординация действий. Мераль Акшенер - лидер Хорошей партии, входящей в состав оппозиционного "стола шестерых", - одной из первых признала поражение, а в самой Народно-республиканской партии после выборов началось брожение - в частности, последовали призывы к Кемалю Кылычдароглу уйти в отставку, передать бразды правления мэру Стамбула Экрему Имамоглу. Были и случаи выхода из партии ввиду разочарования ее политикой и результатами выборов. Эта же участь, кстати, частично постигла и Хорошую партию.



В турецких СМИ Эрдогана уже окреcтили "непобедимым" человеком, который никогда не проигрывал выборы, в которых участвовал. В отличие от его соперника Кылычдароглу, это действительно так. Однако головокружения от успехов у Партии справедливости и развития и Реджепа Тайипа Эрдогана быть не должно. Победа в данном случае должна восприниматься скорее как привилегия и второй шанс, а не как должное.



Экономика Турции буквально бьет в набат и требует незамедлительных мер по исправлению ситуации - это главный вызов, который стоит сейчас перед избранным президентом, и главная проблема, решения которой ожидает население. Первый шаг уже был предпринят вскоре после переизбрания - почти полное обновление кабинета министров, включая самых ключевых. Примечательно, что у каждого второго из них - диплом того или иного западного государства, а у некоторых - даже опыт работы в зарубежных компаниях и иностранное гражданство.



Большие надежды возлагаются на министра финансов, на пост которого был вновь назначен Мехмет Шимшек, уже занимавший данную должность несколько лет назад. Шимшек заявлял, что макроэкономическая стабильность и борьба с инфляцией входят в круг его приоритетных задач, однако сейчас, спустя три недели после выборов, инфляция продолжает расти. Понятно, что прошло слишком мало времени с момента его вступления в должность, но точно так же понятно и то, что шансов на промахи у него почти нет.



- Российское экспертное сообщество внимательно следило за итогами выборов в Турции. Несмотря на имеющиеся противоречия и конкуренцию в ряде регионов, в последние годы Москва и Анкара нашли формулу эффективного взаимодействия. Что значит для России и российско-турецких отношений победа Эрдогана?



- Победа Эрдогана для нас - наиболее благоприятный вариант из тех, что был возможен в нынешних условиях. Но не означающий, что Турцию можно "отпустить в свободное плавание", ошибочно полагая, что никуда она теперь не денется. Да, у нас есть долгосрочные проекты, связывающие наши страны на долгие годы, но, учитывая зыбкость международной политической среды, всецело полагаться лишь на них нельзя. С Турцией необходимо продолжать работу по всем направлениям - тем, где уже выработаны определенные контакты и существуют различные договоренности, и тем, что только отложены на перспективу. В настоящее время, например, выпадает культурно-гуманитарное направление - необходимо больше проектов и инициатив с нашей стороны в данной области.



Турецкая Республика за счет имеющихся инструментов, в том числе в сфере "мягкой силы", активно продвигает свою культуру и свои ценности во всем мире, в том числе в пределах стратегического для нас тюркоязычного сегмента постсоветского пространства, а также с большим интересом смотрит на тюркоязычные субъекты России. В этом плане нам стоит где-то брать пример и тоже переходить в наступление.



Также важно понимать, что, по действующему законодательству Турции, этот президентский срок для Эрдогана - последний и переизбираться он больше будет не вправе. Вопрос, кто может прийти ему на смену, должен стоять достаточно остро уже сейчас, потому как 5 лет - на самом деле малый срок для большой политики. Прошедшие выборы, в частности прецеденты с обвинением оппозицией Москвы во вмешательстве в турецкие выборы, должны оказать отрезвляющий эффект и показать разношерстность и разнонаправленность внутриполитической арены Турции.



Важно работать со всеми участниками внутриполитического процесса - главными оппозиционными партиями как минимум. Ведь власть в Турции рано или поздно может смениться, и начинать все с чистого листа всегда труднее. Раз уж мы вывели Анкару в ранг стратегического партнера, то и подход к ней должен быть соответствующий - стратегический.



- Высказывания бывшего министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, крайне резко критикующего политику США в отношении Турции, часто вызывают резонанс в СМИ. В то же время связи Анкары с Вашингтоном, Лондоном и другими странами Запада носят многолетний стратегический характер. Алина Игоревна, может ли теоретически Эрдоган переформатировать основы внешнеполитической стратегии Турции, развернув страну на Восток, и отказаться от привилегированных отношений с Западом на фоне имеющихся противоречий?



- Это на самом деле не совсем в стиле Турции - отказываться от чего-то привилегированного. Турецкая Республика скорее традиционно будет стараться "совмещать несовместимое" и искать выгоды везде, где это возможно. При Эрдогане Турция уже в значительной степени развернулась на Восток и начала показывать зубы Западу. Вместе с тем сформировался некоторый пул политиков, продвигающих антизападную повестку. Упомянутый вами С. Сойлу с его заявлениями о том, что "Америку ненавидит весь мир", был в числе передовиков. Однако если мы посмотрим на новое правительство Турции, собранное переизбранным президентом, то увидим, что именно Сойлу был полностью выведен из его состава, а на смену пришли как раз те политики, которые, как я уже говорила, имеют определенные связи с западным миром.



Делать выводы из этих назначений, конечно, еще рано, но тенденция интересная. При этом некоторые политические деятели, в частности лидер турецкой Партии Родины Догу Перинчек, например, в период выборов и до них призывал власти выйти из состава Североатлантического альянса, и определенная часть населения, кстати, поддерживает такой курс.



То есть антизападные настроения в Турции есть, и они зреют, но пока не выходят на уровень принятия конкретных решений. И, честно говоря, вряд ли когда-нибудь выйдут. Полный отказ Турции от так называемого союзничества с ключевыми западными - и даже американскими - структурами, в том числе по линии НАТО, - это иллюзия. Анкара действительно устала слепо подчиняться западным законам, но, вместо того чтобы сжигать мосты, она поступает мудро и по-восточному хитро - стремится развернуть ситуацию в нужное ей русло и использовать Запад в своих интересах, устанавливать свои правила игры.



Еще даже лет 5 назад подобное было практически невозможно - во всяком случае для Анкары это закончилось бы весьма плачевно. Однако теперь, когда вес Турции на международной арене растет, она ведет политику балансирования, сохраняя контакты с ключевыми мировыми игроками, а Европа попадает в газовую зависимость от нее, Анкара стала чувствовать себя увереннее. Турция все больше подает голос на таких площадках, как НАТО, считает возможным не соглашаться с США по ряду вопросов и в целом претендует на лидерские позиции.



Но экономика по-прежнему остается слабым местом Турции - Запад оказывает на нее влияние, иногда колоссальное, по причине чего говорить об отказе от контактов Анкары с ним (хотя бы по этой причине), конечно, нельзя.



Левон Сафарян Источник - eadaily.com

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1687295040





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Повестку предстоящего заседания Палаты утвердили сенаторы

- Казахстан возглавил председательство в Диалоге женщин стран Центральной Азии в 2023 году

- Автоматизированная система госконтроля бизнеса заработает с 2024 года в Казахстане

- В Казахстане расширят меры по защите прав потребителей

- О поездке в Туркестан

- Государственный советник провел совещание по реализации инициатив Президента на II заседании Национального курултая

- Алихан Смаилов: Интерес к туристским объектам Казахстана возрастает

- Кадровые перестановки

- Вопросы замещения импорта овощей обсудили на Правительственном часе в Мажилисе

