Чиновник МВД Таджикистана задержан по подозрению в похищении человека

00:05 21.06.2023

Исмоил Рахмонов (слева) и Акмал Юсуфзода. Коллаж с сайта "Озоди"



Помощник начальника Управления по борьбе с организованной преступностью МВД Таджикистана Акмал Юсуфзода задержан по подозрению в похищении человека. Об этом сообщает "Озоди" (таджикская служба Радио Свобода, признанного в РФ иноагентом) со ссылкой на источники в стране.



По их словам, 12 июня без вести пропал 38-летний преподаватель Таджикского государственного университета коммерции Исмоил Рахмонов. В том же вузе работают его жена и супруга Акмала Юсуфзоды. На днях между женщинами возник конфликт, и чиновник МВД позвал Рахмонова на разговор.



"12 июня поздно ночью он (Юсуфзода) насильно посадил Исмоила Рахмонова в машину и увез в неизвестном направлении. Где находится преподаватель университета, жив он или нет, неизвестно", - сказал один из источников "Озоди".



Редакция радиостанции получила видеозапись, на которой два человека тащат Рахмонова по земле. Судя по кадрам, инцидент произошел ночью в столичном микрорайоне "1-й Советский", где живет сестра Рахмонова, у которой преподаватель университета гостил перед исчезновением.



По информации источника "Озоди" в следственных органах, "Акмал Юсуфзода во время допроса заявил, что увез Исмоила Рахмонова в Варзобское ущелье и отпустил его, но в это вряд ли можно верить".



Тем временем родственники Рахмонова ищут его тело на берегах реки Зерафшан.



Юсуфзода был задержан сотрудниками Генеральной прокуратуры Таджикистана. В надзорном органе и и МВД задержание чиновника не комментируют.