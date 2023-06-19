Узбекистанка Зайнаб Дайибекова - чемпионка Азии по фехтованию

00:28 21.06.2023

На чемпионате Азии в китайском Уси спортсменка из Узбекистана Зайнаб Дайибекова завоевала золотую медаль, одолев в финале медалистку Олимпийских игр Токио-2020 Джису Юн из Южной Кореи.



