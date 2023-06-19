|Узбекистанка Зайнаб Дайибекова - чемпионка Азии по фехтованию
00:28 21.06.2023
На чемпионате Азии в китайском Уси спортсменка из Узбекистана Зайнаб Дайибекова завоевала золотую медаль, одолев в финале медалистку Олимпийских игр Токио-2020 Джису Юн из Южной Кореи.
Член сборной Узбекистана Зайнаб Дайибекова завоевала золотую медаль в соревнованиях на саблях среди женщин на чемпионате Азии в Уси (Китай). Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.
Выступая в плей-офф в качестве второй сеяной спортсменки, фехтовальщица-саблистка в квалификации обыграла представительниц Вьетнама, Китая, Австралии, в полуфинале - Бхавани Чадалаваду из Индии. В финале она одолела трехкратного призера чемпионатов мира, бронзовую медалистку Олимпийских игр Токио-2020 Джису Юн из Южной Кореи.
Это первая золотая медаль спортсменки из Каракалпакстана, завоеванная на взрослом чемпионате Азии. В 2018 году на чемпионате Азии по фехтованию среди юниоров в ОАЭ она завоевала бронзовую медаль.