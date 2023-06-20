Москва и Душанбе будут вместе осваивать... космос, - НГ

00:58 21.06.2023

Туристов из РФ приглашают в Таджикистан

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

20.06.2023

Делегация во главе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным провела в Душанбе серию переговоров по расширению сотрудничества.

Вопросы укрепления многопланового сотрудничества с Россией занимают особое место во внешней политике Таджикистана. Об этом заявил президент Эмомали Рахмон на встрече с вице-премьером правительства РФ Маратом Хуснуллиным в Душанбе. Он прибыл для участия 20 июня в заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Одновременно в Москве прошли переговоры глав МИД РФ и Таджикистана, в ходе которых стороны договорились совместно развивать космос.

Марат Хуснуллин прибыл в Душанбе 19 июня. Первым делом он осмотрел "новый город", который строится на месте старого малоэтажного Душанбе. Его сопровождающим стал спикер верхней палаты таджикского парламента, мэр Душанбе Рустам Эмомали. "Мы с Рустамом Эмомали проехались, посмотрели город, и я вижу очень большие позитивные изменения в развитии Душанбе. Вижу, как город развивается, идет активное строительство. Очень хорошее благоустройство – дороги, парки, тротуары", – отметил Хуснуллин. В ближайшее время в таджикской столице появятся и новые российские объекты: образовательный центр для одаренных детей – аналог российского центра "Сириус" и новое здание Русского драматического театра им. Владимира Маяковского.



Москва и Душанбе заинтересованы в расширении сотрудничества. Об этом говорилось на встрече Марата Хуснуллина с Эмомали Рахмоном. По словам таджикского лидера, необходимо продолжить усилия сторон, направленные на полноценную реализацию ранее достигнутых договоренностей по расширению торгово-экономических и культурно-гуманитарных аспектов сотрудничества двух стран, сообщила пресс-служба Рахмона.



Хуснуллин, в свою очередь, сказал: "Мы тесно взаимодействуем как в торгово-экономической, так и в культурно-гуманитарной сфере. Продолжаем сотрудничество по вопросам финансовой, транспортной инфраструктуры, промышленности, торговли, в том числе импорта и экспорта сельхозпродукции. Успешно развиваются российско-таджикистанские связи в области образования и культуры".



В качестве приоритетных направлений Хуснуллин назвал развитие финансовой инфраструктуры, в частности взаимодействие в национальных валютах, а также сферу культуры. По его словам, российская сторона наметила большой план работы по всем сферам сотрудничества. Обсуждается вопрос организации прямых поставок сельхозпродукции без посредников из Таджикистана в РФ.



Тем временем в Москве встречались главы МИД России и Таджикистана Сергей Лавров и Сироджиддин Мухриддин. Это их вторая встреча за последние две недели. Российский министр побывал 6 июня в Душанбе, где выразил надежду на то, что республика в ближайшее время "определит для себя выгоды от присоединения к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС)". В ответ начальник департамента информации и печати МИД Таджикистана Шохин Самади заявил, что власти республики не рассматривают вопрос о присоединении к ЕАЭС.



В Москве главы МИД РФ и Таджикистана обсуждали сотрудничество в области космоса и безопасности в сфере информации. Были подписаны соответствующие документы. Но, как считают эксперты, главным на повестке остается вопрос присоединения республики к интеграционному проекту.



"Таджикское направление в Центральной Азии стало важным с точки зрения активности российских чиновников. В Душанбе побывали и премьер-министр РФ, и глава МИДа, и вот теперь вице-премьер правительства. Для российско-таджикских отношений эта зашкаливающая частота контактов указывает, что геополитическая ситуация подталкивает Россию быть более активной в Центральной Азии. Если раньше упор делался на Казахстан и Узбекистан как на приоритетных экономических партнеров в регионе, то сегодня эти треки уже отработаны, по ним идет поступательное развитие торговли, взаимных инвестиций. Таджикистан с Киргизией становятся не менее значимыми для российской внешней политики партнерами, чем Узбекистан и Казахстан. Поэтому сработал весь комплекс – геополитика и запрос стран на более активное сотрудничество", – сказал "НГ" старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Вместе с тем он считает, что в Москве держат в уме потенциальное подключение Таджикистана к ЕАЭС.



Таджикский политолог Парвиз Муллоджанов считает, что Россия, укрепляя южное направление, окружила не только Таджикистан повышенным вниманием – это касается и других стран Центрально-Азиатского региона. На осень анонсирован визит президента Владимира Путина в Киргизию. "Таджикистан – это часть общей стратегии, связанной с планами России выйти в страны Среднего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии. Москва, как известно, намерена участвовать в строительстве Трансафганского транспортного коридора", – сказал "НГ" Муллоджанов.



Что же касается Таджикистана и ЕАЭС, то официально эта тема в ходе визита российского вице-премьера в Душанбе не звучала. Тому есть несколько объяснений. "Возможно, Москва предложила другую схему сотрудничества с Душанбе. Поскольку Таджикистан остается в фокусе российского внимания, и, как считают в российской столице, рано или поздно республика пополнит ряды интеграционного объединения", – полагает Муллоджанов.



Однако настойчивое приглашение Таджикистана в ЕАЭС вызывает некоторое раздражение у таджикских властей. Душанбе заявил, что для республики это экономически невыгодно, слишком большие издержки, особенно на первом этапе. Предпочтение отдается двустороннему сотрудничеству. "Россия остается для Таджикистана одним из основных партнеров, терять которого Душанбе не намерен. Поэтому идет поиск формулы, по которой будут соблюдены интересы стороны, чтобы не поссориться с Москвой", – считает эксперт.



На заседании межправительственной комиссии, сопредседателем которой является Марат Хуснуллин, была поставлена "амбициозная задача" – увеличить количество туристов из России в Таджикистан в несколько раз. Об этом во вторник сообщил журналистам российский министр. По его словам, сейчас благоприятное время для поездок российских туристов в Таджикистан. "Мы наметили целый комплекс мер", – добавил он.