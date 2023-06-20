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Куда идет российско-китайский автопром, - Олег Чередниченко
06:44 21.06.2023

Отечественный авторынок голосует рублем за Россию и Китай

Олег Чередниченко
доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова
20 июня 2023,

Куда движется и как развивается российский авторынок в условиях беспрецедентных санкций и разворота на Восток? Вопрос, острый для любого российского автолюбителя, в этом году стал одной из тем для обсуждения на площадке Петербургского международного экономического форума.

Чтобы адекватно оценить перспективы развития отечественного авторынка, следует рассмотреть его статистику как минимум с начала 2022 года, то есть с того момента, когда переформатирование миропорядка в современной интерпретации перешло в явную, ничем не прикрытую фазу. Это напрямую повлияло на реформирование структуры и тенденции российского авторынка.

Итак, 2022 год показал снижение объемов продаж (в количестве реализованных автомобилей) почти на 60%, упав до результата в 687 370 единиц продукции. Это не удивительно – наш рынок покинули 12 автобрендов, среди которых, например, явные лидеры недавних лет: Nissan, Renault, Toyota, Lexus и коммерческие Ford. В дополнение к этому были закрыты или законсервированы шесть автозаводов: калужские "ПСМА Рус" (бренды Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi) и Volkswagen; Mazda (Владивосток), Mercedes-Benz (Солнечногорск), Nissan/Toyota (Санкт-Петербург).

Но одновременно с этим на мощностях ряда освободившихся производств наладили выпуск оставшихся – преимущественно китайских – производителей. Важное репутационное достижение отечественного автопрома – реинкарнация отечественного "Москвича". Конечно, сейчас приходится констатировать, что это перелицованный китайский JAC, но впоследствии "Москвичу" открывается весьма перспективное будущее.

Перечисленные изменения поменяли и состав первой десятки лидеров продаж на российском рынке. В их число теперь включены группы производителей: отечественные – Лада/УАЗ; официально покинувшие наш рынок и, видимо, по инерции сохранившие лидерские позиции Kia, Hyundai, Renault и Toyota, и наконец – китайские Chery, Haval и Geely. Все это существенное изменение структуры российского авторынка оказалось лишь условно первым шагом.

Текущий 2023 год лишь усилил тенденцию. Хотя объемы и продолжили свое падение: за период январь – май 2023 года продано 207 747 автомобилей (за тот же период 2022 года – 338 546), но структура российского авторынка проявилась еще более отчетливо: он стал отечественно-китайским. Лидером на автомобильном рынке России в 2023 году являются автомобили марки Lada. Далее по списку следуют: Haval, Chery, Geely, ГАЗ, УАЗ, Kia (которая как бы ушла, но на самом деле осталась), OMODA, Exeed и ChangAn.

Что означают вышеприведенные данные для рынка и потребителей? То, что сложившаяся ситуация глобально меняет конъюнктуру. А также то, что отечественные производители получают очередной шанс, который должен трансформироваться в технологический прорыв и качественный рост. В то же время потребителю открывается глобальный рынок китайского автопрома, а российской экономике – источник для замещения покинувших рынок инвестиций и технологий "коллективного Запада".

Сегодня мы являемся свидетелями глобальных изменений, и авторынок – еще одно тому подтверждение. А как показывает практика, изменения – это в конечном счете позитивный шаг к будущему развитию.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1687319040


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