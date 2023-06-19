Премьер Мишустин: молчаливая революция, - Михаил Делягин

07:06 21.06.2023

оно принципиально сменило цель исполнительной власти: с абстрактного роста ВВП на комплексное развитие реального сектора

Михаил Делягин



Человеческое сознание склонно не замечать или, по крайней мере, мгновенно забывать то, о чем ему не кричат "из каждого утюга". Это свойство слишком часто ведет к игнорированию важного.



Правительство Мишустина, эффективно работающее уже три с половиной года, принципиально сменило цель исполнительной власти: с абстрактного роста ВВП (который слишком часто вызван просто благоприятными колебаниями котировок мировых рынков) – на комплексное развитие реального сектора, в первую очередь высокотехнологичного.



Смена цели обусловила смену и основных принципов работы.



Прежде всего, правительство Мишустина перешло к планированию экономики и расширило его горизонт далеко за традиционный бюджетный год. До него лишь в 2018 году в нацпроектах были указаны целевые показатели, сроки их достижения и ответственные, - но та картина была нарисована слишком широкими мазками, смытыми сначала коронавирусом, а затем СВО.



Премьер же Мишустин с самого начала своей работы обеспечивает глубокую проработку и утверждение документов стратегического планирования, которые не только устанавливают производственные (а не финансовые или макроэкономические) показатели и ответственных за их достижение, но и формируют спрос на планируемую продукцию, обеспечивая деятельность создаваемых или модернизируемых предприятий.



Детальный мониторинг и анализ спроса – второй революционный принцип премьера Мишустина. Уже весной 2020 года была развернута система такого мониторинга и анализа в режиме онлайн, охватывающая всю номенклатуру легально производимых и ввозимых в страну товаров и услуг.



Эта система позволяет правительству гибко балансировать рынок через имеющиеся механизмы – от налогового регулирования до грантов и субсидий. Четко видны недоиспользуемые производственные мощности, не удовлетворяющие спрос, недобросовестная конкуренция импортеров и другие поддающиеся исправлению изъяны рынка.



Третий принцип премьера Мишустина – активное использование бюджета для экономического развития. Это наиболее заметный принцип, о котором я уже много писал в прошлом, - и его эффективность, разрушающая либералистические легенды и догмы, уже высоко оценена обществом. Даже не разбирающимся в экономике наблюдателям стало понятно, что болтовня о недопустимости использования бюджетных средств для развития страны, энергично внедряемая в общественное сознание все 36 лет национального предательства, - даже не глупость, а сознательная ложь, сознательная диверсия врагов России.



Четвертый принцип премьера Мишустина – наращивание госдолга как инструмент не легендарного для либералов "проедания средств", а обеспечения развития экономики за счет бюджета, по сути дела, бюджетных инвестиций, сторицей возвращающихся в виде относительно быстрых налоговых поступлений.



Покрытие дефицита бюджета за счет внутренних займов (в основном за счет эмиссии Банка России) в условиях сохраняющегося денежного голода еще раз с блеском доказала свою полную инфляционную безопасность (и так очевидную для специалистов, но и по сей день неведомую жертвам либеральной пропаганды на сколь угодно высоких государственных должностях).



И, хотя высокие проценты госдолга производят впечатление субсидирования затаившимися либералами милых им финансовых спекулянтов за счет налогоплательщиков, принципиально новая для России (хотя и самоочевидная для всего мира) система финансирования бюджета выстроена и продолжает показывать свою высочайшую эффективность.



Наконец, пятым принципом премьера Мишустина, вызывающим некоторую оторопь у людей, воспитанных кровавыми 90-ми, является приверженность суверенитету России, в том числе и в экономической сфере. Это проявляется и в мелочах: так, товарооборот с Казахстаном – 2 трлн.руб. – называется им именно в рублях, что свидетельствует о коренной смене всей не только хозяйственной, но и политической системы координат.



И это, - как говорили когда-то, - только начало.