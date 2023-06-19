Сын Байдена признался в налоговых нарушениях и нарко-проблемах

08:43 21.06.2023

20 июня 2023, Кристина Цыцура

Сын президента США Хантер Байден признал вину по двум эпизодам налоговых правонарушений, об этом Минюст сообщил суду штата Делавэр.



Хантера Байдена подозревают в двух эпизодах, касающихся налоговой информации, передает РИА "Новости" со ссылкой на документ. Речь идет о двух эпизодах "умышленной неуплаты налогов".



Кроме того, Байден признался, что в середине октября, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом Colt, что является нарушением закона. По этому эпизоду Байден-младший пошел на сделку со следствием, и его теперь могут обязать пройти курс реабилитации от наркозависимости.



Ранее экс-президент США Дональд Трамп обвинял Джо Байдена и его сына в коррупции. Он считает, что Байден-младший "торговал" доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов.