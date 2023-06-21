СВО на Украине: грозовые предзнаменования, - Юрий Борисов

08:56 21.06.2023

С каждым днем появляется все больше признаков того, что Специальная военная операция на Украине находится накануне перехода в новую стратегическую фазу.



Рассмотрим некоторые из этих признаков.



Первое.



Россия явно не заинтересована в прекращении боевых действий на условиях Запада, который хочет получить передышку и подготовиться к продолжению войны. Это четко дал понять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров:



"Если НАТО устами Столтенберга в очередной раз заявляет о том, что они против заморозки, как они выражаются, конфликта на Украине, - значит, они хотят воевать. Ну пусть воюют, мы к этому готовы, давно уже поняли цели НАТО в ситуации вокруг Украины, которые формировались долгие годы".



Второе.



Оборонительная фаза операции российских войск на участках украинского контрнаступления подходит к концу, а сама украинская атака явно выдыхается. Вот как это оценивает глава комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Картаполов:



"Отражение контрнаступления ВСУ может завершиться через три недели. После этого российские войска перейдут к активным действиям". "Такими темпами если будет продолжаться, я думаю, мы недельки через три успешно закончим это отражение и перейдем сами к активным действиям", - сказал он. По словам Картаполова, пока контрнаступление идет так, "как мы предполагали".



Третье.



Предстоящие действия российских войск будут не частными операциями по взятию отдельных второстепенных населенных пунктов, но наступлением стратегического масштаба с занятием обширных территорий. Вот что заявил Владимир Путин:



"А если это будет продолжаться, тогда мы должны, видимо, будем рассмотреть вопрос - я это говорю очень аккуратно - чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию".



Четвертое.



География боевых действий в ходе СВО может быть существенно расширена, в том числе и на территорию сопредельных стран в случае актов агрессии с их стороны. Президент Путин четко дал понять о существовании такой опции в ходе своего выступления на петербургском экономическом форуме:



"Если Украина получит истребители F-16, но базироваться при этом они будут за ее пределами, российские военные рассмотрят варианты поражения этих самолетов, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ. "Если они будут располагаться на авиабазах за границей Украины, а использоваться в боевых действиях, мы должны будем посмотреть, как нам поражать и где поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас. Это серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО в конфликт".



Пятое.



Россия явно намерена прекратить действие так называемой зерновой сделки, которая, помимо экономической бессмысленности для РФ, долгое время связывала ей руки в регионе Черного моря и северного Причерноморья и мешала устранению явных угроз российскому Черноморскому флоту.



Москва ожидает, что зерновая сделка прекратит свое существование 18 июля. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Мы ведем дело к тому, чтобы 18 июля было временем завершения тех договоренностей, которые не выполняются"



Указанная дата прекращения зерновой сделки косвенно указывает и на ориентировочные сроки активизации военных усилий РФ.



Шестое.



Российская армия находится на пике боеспособности, что было явным образом продемонстрировано в ходе оборонительной стадии операции на Запорожском и Южно-Донецком направлениях.



Седьмое.



Верховный главнокомандующий принял необходимые меры для полного восстановления фундаментального принципа единоначалия в рядах действующей армии и для недопущения впредь любых действий, способных ослабить эффективность военной организации. В частности, он отказался мешать полевым командирам созданием в войсках каких-либо параллельных руководящих структур.



"Создать какую-то группу администрации, чтобы она постоянно там шастала среди командиров. Здесь есть проблемы. В армии должно быть единоначалие, понимаете?"



Восьмое.



Российская сторона в последние недели систематически и во все более жесткой форме предупреждает о неизбежности ответных военных мер в случае нападения на Приднестровье – регион, который находится в непосредственной близости от Черноморского ТВД.



"Предостерегаем от любых попыток дестабилизации ситуации вокруг Приднестровья. Российские военные находятся в регионе на легитимных основаниях в составе совместных миротворческих сил и Оперативной группы российских войск. Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию", – заявил представитель Министерства иностранных дел РФ.



Девятое.



Заявление министра обороны Сергея Шойгу о возможности "полноценного втягивания США и Великобритании в конфликт" более жестко и определенно расставляет акценты в вопросе о роли западных держав, как непосредственных участников боевых действий. Такая квалификация подразумевает перспективу более решительных действий против них, на первом этапе в отношении тех объектов на территории Украины, где находятся командные структуры этих стран.



"По нашим данным, руководство Вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами "Хаймарс" и "Сторм Шэдоу". Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины".



Десятое.



При этом Москва явным образом не делает особого секрета из своих военных планов и тем самым дает Западу понять, что пока еще готова выслушать его предложения. Но только такие, которые полностью адекватны сложившейся ситуации. Однако этого времени остается все меньше, и уже скоро оно может закончиться.



Юрий Борисов

21.06.23