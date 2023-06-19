 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 21.06.2023
09:06  ПарламентKZ утвердил для прокуратуры механизм возврата выведенных из Казахстана активов
09:01  Законность расходования более Т1 млрд на турниры "Казакстан барысы" проверяют в Алматы
08:56  СВО на Украине: грозовые предзнаменования, - Юрий Борисов
08:43  Сын Байдена признался в налоговых нарушениях и нарко-проблемах
08:11  Умелое раздувание вражды приводит к бессмысленным войнам, - Марат Бисенгалиев
07:06  Премьер Мишустин: молчаливая революция, - Михаил Делягин
06:44  Куда идет российско-китайский автопром, - Олег Чередниченко

01:26  Коллективный риск: ЕС представил стратегию экономической безопасности
01:14  Единый закупщик на минном поле Казахстана, - Петр Своик
00:58  Москва и Душанбе будут вместе осваивать... космос, - НГ
00:31  Минское приглашение: чем закончился саммит глав МИД ОДКБ
00:28  Узбекистанка Зайнаб Дайибекова - чемпионка Азии по фехтованию
00:05  Чиновник МВД Таджикистана задержан по подозрению в похищении человека
00:04  Непобедимый Эрдоган, сигналы для России, противоречия и союз с Западом, - Алина Сбитнева
00:01  Трансгендеры – вестники грядущего тоталитаризма, - Игорь Караулов
00:00  РосМИД сдает все позиции. Лавров - бездарнейший из министров
Вторник, 20.06.2023
21:55  Поднебесная хочет оторвать Германию от США, - Олег Никифоров
21:51  За уничтожение танка Leopard рос-бойцу Андрею Кравцову вручили 1 млн рублей
21:49  "Хорошо горит натовский "зверинец". Под Угледаром жарко и без солнца
21:47  В массовой сдаче в плен украинских военных увидели тревожный знак для ВСУ
21:45  Запад заговорил о крахе Украины словами Путина: начались торги
21:42  Кладоискатель рассказал о скрытых на месте уничтоженного Каховского водохранилища артефактах
21:22  Польша взялась "окучивать" Казахстан
21:02  Афганские СМИ: Россия требует расследовать преступления США в Афганистане
20:40  Экс-министра культуры Казахстана Мухамедиулы посадили на 8 лет. Крал из музея
20:34  Разрядка или холодная война? Какой вопрос решал в Пекине госсекретарь США, - СП
13:35  Один "брикс" - сколько это будет в рублях? А в юанях?
13:33  Китай и Турция: экономические интересы под угрозой политических противоречий
07:50  В Молдавии по суду запретили крупнейшую оппозиционную партию "Шор"
07:06  Валюта БРИКС - "проект" или "прожект"? желаемое выдается за действительное, - В.Катасонов
07:03  Узбекистан получил прямой выход к морю, - Виктория Панфилова
06:34  Стивену Кингу пришлось извиняться за восхваление Бандеры
06:28  Белфаст. Казахстан сенсационно победил Северную Ирландию в отборе на футбольное Евро-2024
01:00  Когда Россия и Иран построят газовую ОПЕК, - Глеб Простаков
00:27  США не дадут Китаю то единственное, в чем он нуждается, - Петр Акопов
00:26  Франция оказалась в полной зависимости от мигрантов
00:25  Китайский спецназ ВМС спас от пиратов полторы тысячи кораблей
00:22  Мигранты-нахлебники разрушают "шведский социализм"
00:19  Украина – крупнейший могильник западной боевой техники, - Javan
00:18  США заявили о нежелании вести новую холодную войну с Китаем
00:17  Отмена рейда: что стоит за очередным палестино-израильским обострением
00:12  Какие страны покоряет кыргызстанский абрикос "желтовласка"?
Понедельник, 19.06.2023
22:56  В батискафе у "Титаника" похоже склеил ласты британский олигарх Хардинг
21:30  Минюст РФ сообщил о невозможности признать "Ельцин Центр" иноагентом. И смех... и грех
21:26  На хрена кыргызам Моргенштерн? - Канат Кожоев
20:53  Единая валюта для стран БРИКС должна быть цифровой
20:47  Узбекистан договорился с Россией о покупке 2,8 млрд кубометров газа в год
20:46  Казахстанский футболист впервые догнал по стоимости самого дорогого узбекского игрока
20:28  Китай запустил первую климатическую суперстанцию в Центральной Азии
20:19  Вода довела Афганистан до вооруженного столкновения с Ираном, - НГ
20:09  Белый дом предложил Тегерану сделку за спиной Кремля, - Игорь Субботин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Законность расходования более Т1 млрд на турниры "Казакстан барысы" проверяют в Алматы
09:01 21.06.2023

Законность расходования более Т1 млрд на турниры "Қазақстан барысы" проверяют в Алматы, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

"Проверка законности расходования организаторами Т1,075 млрд бюджетных средств, выделенных на проведение турниров по казакша курес "Қазақстан барысы", проводится департаментом АФМ по городу Алматы", - говорится в сообщении в среду.

Проверка осуществляется в рамках досудебного расследования.

"Проводятся следственные действия, в том числе допросы руководителей, представителей подрядных структур, обыски и выемки документации", - уточнили в АФМ.

Источник - КазТАГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1687327260


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Парламент утвердил отчеты Правительства и Высшей аудиторской палаты
- Маулен Ашимбаев возглавил Парламентскую комиссию по мониторингу целей устойчивого развития
- Фракция "Ак жол" жестко раскритиковала Отчет правительства и проголосовала против его принятия
- Послание Конституционного Суда Республики Казахстан
- Казахстан принял участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ
- Международная рейтинговая система – нужный инструмент или бесполезный фетиш? Часть 2
- Вопросы регулирования движения электрических самокатов и малых транспортных средств обсудили в Сенате
- Мажилисмены обсудили совершенствование программы "ArtSport"
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  