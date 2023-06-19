|Законность расходования более Т1 млрд на турниры "Казакстан барысы" проверяют в Алматы
09:01 21.06.2023
Законность расходования более Т1 млрд на турниры "Қазақстан барысы" проверяют в Алматы, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
"Проверка законности расходования организаторами Т1,075 млрд бюджетных средств, выделенных на проведение турниров по казакша курес "Қазақстан барысы", проводится департаментом АФМ по городу Алматы", - говорится в сообщении в среду.
Проверка осуществляется в рамках досудебного расследования.
"Проводятся следственные действия, в том числе допросы руководителей, представителей подрядных структур, обыски и выемки документации", - уточнили в АФМ.