Законность расходования более Т1 млрд на турниры "Казакстан барысы" проверяют в Алматы

09:01 21.06.2023

Законность расходования более Т1 млрд на турниры "Қазақстан барысы" проверяют в Алматы, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).



"Проверка законности расходования организаторами Т1,075 млрд бюджетных средств, выделенных на проведение турниров по казакша курес "Қазақстан барысы", проводится департаментом АФМ по городу Алматы", - говорится в сообщении в среду.



Проверка осуществляется в рамках досудебного расследования.



"Проводятся следственные действия, в том числе допросы руководителей, представителей подрядных структур, обыски и выемки документации", - уточнили в АФМ.