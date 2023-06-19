ПарламентKZ утвердил для прокуратуры механизм возврата выведенных из Казахстана активов

09:06 21.06.2023

Парламент Казахстана одобрил поправки в Конституционный закон "О прокуратуре", которым утверждается механизм возврата выведенных из страны активов, передает корреспондент агентства.



"Проект Конституционного закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О прокуратуре" внесен по инициативе группы депутатов парламента наряду с пакетом законов по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов, четыре из которых недавно уже приняты мажилисом. Главной целью законопроекта является решение вопросов по созданию механизма возврата незаконно приобретенных и выведенных активов", - сообщила на совместном заседании палат парламента во вторник председатель комитета мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе Снежанна Имашева.



Она отметила, что эта важная задача возлагается на органы прокуратуры.



"Для этого предлагается создать специальное ведомство и наделить его соответствующими полномочиями. Прокуратура нашей страны осуществляет от имени государства высший надзор за точным и единообразным применением Конституции, законов и подзаконных актов. Следовательно, она является работающим функциональным инструментом для защиты конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина. Необходимо отметить и роль прокуратуры в координации деятельности правоохранительных и иных государственных органов по обеспечению законности и правопорядка в стране", - добавила парламентарий.



Кроме того, на сегодняшний день прокуратура в соответствии с Конституционным законом "О прокуратуре" уже наделена полномочием по координации деятельности по международному сотрудничеству по вопросам возврата из-за рубежа доходов, полученных преступным путем.



"В этой связи, считаем целесообразным функции по осуществлению деятельности по возврату активов возложить именно на органы прокуратуры как наиболее подготовленному институту в правоохранительной системе. Таким образом, закрепление в Конституционном законе "О прокуратуре" норм, наделяющих органы прокуратуры особыми полномочиями, позволит в полной мере использовать правозащитный потенциал органов прокуратуры и эффективно решать вопросы по возврату государству незаконно приобретенных активов", - заключила Имашева.



Поправки были одобрены палатами парламента по итогам двух чтений.