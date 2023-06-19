Фентаниловая эпидемия в США: что известно про наркотик, число смертей, алгоритм зависимости

11:41 21.06.2023 Всадник на бледном коне: политика и экономика опиоидной эпидемии в США

Число смертельных передозировок фентанилом бьет новые рекорды



Андрей Кузмак



США накрыла новая эпидемия. Страна переживает невиданный в истории кризис, связанный с хлынувшим в нее потоком синтетических наркотиков. Самый страшный из них, фентанил, еще совсем недавно активно продвигался на рынке и назначался врачами. Теперь же ситуация с его массовым распространением называется беспрецедентным вызовом национальной безопасности. Подробности - в материале "Известий".



Страшные цифры



Данные, которые приводят американские аналитики, шокируют. С 2020 по 2022 год количество передозировок фентанилом выросло более чем двукратно - с 35 тыс. до 80 тыс. человек, что является самой распространенной причиной смерти в США. Молодых людей в возрасте от 18 до 45 лет гибнет больше, чем в дорожно-транспортных происшествиях, убийствах с применением огнестрельного оружия и самоубийствах.



Также обращает на себя внимание демографический состав получивших передозировку: 70% из них - белые. Кроме того, число смертей от фентанила в два раза больше средних показателей среди ветеранов боевых действий и действующих военнослужащих американской армии. По данным издания American Conservative, с 2017 по 2021 под передозировке подверглось более 15 тыс. человек из этой категории граждан.



Алгоритм смерти



Фентанил - синтетический опиоид, который, как заявляется, в 50 раз мощнее героина. Он может быть синтезирован из веществ, имеющихся в свободной аптечной продаже. Умереть при его употреблении не так сложно, отмечает врач-психотерапевт, нарколог Сергей Нурисламов.



- Механизм передозировки следующий: по мере того как увеличивается толерантность, увеличивается и доза. Вместе с тем фентанил очень медленно всасывается и так же выводится из организма. Таким образом, человек, спустя некоторое время вторично принявший его для облегчения ломки, получает совмещение двух доз. Как результат - передозировка и вероятная смерть, - рассказал врач.



В марте Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (DEA) выпустило заявление, где предупредило о "самой смертоносной угрозе" - сочетании фентанила и ксилазина, седативного средства, которое часто используется в ветеринарии. Употребление "зомби-наркотика" (назван так из-за незаживающих язв на теле), как заявляет DEA, растет реактивными темпами. Случаи зарегистрированы в 48 из 50 американских штатов.



Откуда ноги гниют



Развивающаяся в США тенденция - не новая мода и имеет глубокие, неочевидные причины.



В начале 1980-х на рынок впервые вышли опиоидные анальгетики. Крупнейшие фармацевтические компании убеждали пациентов и врачей (некоторых из них убедить было проще остальных) в пользе этих препаратов при всех возможных (в том числе хронических) видах боли. Итогом этой кампании стал фантастический рост продаж. За 20 лет количество выдаваемых рецептов на опиоидные анальгетики выросло до 255 млн штук. Если верить статистике Центра по контролю и профилактике заболеваний, в 2013 году на каждые 100 человек приходилось 78 рецептов. Для наглядности, последнюю серию сериала "Во все тяжкие" в сентябре 2013-го посмотрели 10 млн американцев - 7,8 млн из них могли иметь на руках рецепт на прием опиоид-содержащих препаратов. После того как в США впервые заговорили о кошмарных побочных эффектах, эта цифра упала до 43,1 рецепта на 100 человек.



Алгоритм накрывшей страну наркоэпидемии выглядит следующим образом. По завершении курсового приема препаратов, содержащих синтетические наркотики, пациент сталкивается с синдромом отмены. Переживаемые им мучения толкают его на черный рынок, где за очень небольшие деньги ему будет предложен фентанил. Именно по этой причине наблюдается столь значительное количество передозировок американских военных: психологические проблемы суммируются с физиологической зависимостью.



Рынок порешил



Производство наркотиков растительного происхождения в масштабах планеты вполне конкретно локализовано: Средняя Азия, Южная Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион. Кроме того, оно требует серьезных вложений и труда миллионов человек. Например, выращивание и реализация сырья для производства наркотиков составляли до трети ВВП Афганистана. Синтетические опиоиды и каннабиноиды (те самые спайсы) гораздо проще, безопаснее и дешевле производить, легче транспортировать и продавать. С их появлением в начале 2010-х множество игроков наркорынка поменяли производственную специализацию. Как следствие, крупнейший криминальный рынок в мире с оборотом $500 млрд начал структурно трансформироваться. По данным MarketWatch, его "фентаниловый сегмент" за следующие 12 лет вырастет вдвое, до $35 млрд.



Начала изменяться и география производства. В докладе RAND Corp. сообщается, что на территории Китая находится более 5 тыс. лабораторий, занятых производством сырья для медицинских препаратов. Однако их продукция, как утверждают американские аналитики, отнюдь не всегда легальна. Начиная с 2019 года китайское правительство провело ряд регулирующих мер и поток пошел на убыль. Часть из этих мер была результатом переговоров Трампа и Си Цзиньпина. Сразу после этого резко выросло производство фентанила в Мексике, до того момента бывшей в основном "упаковочным цехом" и перевалочным пунктом. Теперь мексиканские наркопроизводители абсолютно легально получают из Китая компоненты (прекурсоры) и производят фентанил у себя. RAND оценивает их прибыль в $10 млрд, но, скорее всего, эта сумма значительно занижена.



Мак, Дональд



После того как большая часть производства перекочевала в Северную Америку, с эпидемией пыталась бороться администрация Трампа. Однако, как показала статистика, принятых мер оказалось недостаточно. Чиновники Демпартии и Белый дом до некоторого времени об этом гораздо больше говорили, чем делали. К тому же росту наркотрафика из Мексики в известной степени способствовала специфическая миграционная политика Вашингтона, которая, по-видимому, направлена на размывание электората за счет мигрантов, отмечает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.



- Белый дом действовал целенаправленно, фактически открывая границу с Мексикой. Демократы, по всей видимости, хотели бы узурпировать президентскую власть. Мигранты нужны только как избиратели. Тот факт, что вместе с ними в США попадают криминальные элементы, администрация публично принимает во внимание, но ничего не делает. Эта тенденция рано или поздно приведет к социальному расколу, - полагает эксперт.



Сегодня и республиканцы, и демократы называют фентанил (как ранее называли Covid-19) китайской угрозой. Суперэлитарный журнал Foreign Affairs и вовсе заявил, что Пекин "рассматривает фентаниловый кризис в контексте геополитики" - аккуратный намек на злой умысел КНР. А рупор американских финансовых элит The Wall Street Journal предложил "сопоставить факты", прямо указав на то, что позиция Китая по Украине, содействие ядерной программе Северной Кореи и поставки не запрещенных законодательством прекурсоров есть "звенья одной цепи". В апреле минюст США ввел санкции против двух китайских компаний за торговлю лекарственными компонентами, из которых в Мексике делают фентанил для американского потребителя.



Большая дубинка



В то же время с начала года американские законодатели, в основном неоконсерваторы, неоднократно заявляли о необходимости военной операции с целью "помочь" мексиканскому правительству в борьбе с картелями.



Вероятно, самый известный среди них, сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм, потребовал "обрушить всю американскую мощь на картели", но при этом "не вторгаться в Мексику". Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, и до того нелестно отзывавшийся о северных соседях, оценил реплику Грэма как оскорбление суверенитета Мексики. Глава МИДа страны Марсело Эбрард назвал ее катастрофической, добавив, что правительство предпринимает беспрецедентные усилия по борьбе с наркопроизводством. При этом, как ранее заявляли мексиканские власти, до 70% оружия, нелегально ввозимого в их страну и используемого криминальными группировками, произведено в США.



Таким образом, пока журналисты в США называют ситуацию китайским ответом Западу за Опиумные войны, в Штатах продолжают массово гибнуть люди, а мексиканские наркокартели воюют против правительства страны оружием, которое Белый дом когда-то отправил на Украину. Источник - Известия

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