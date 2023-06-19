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Конфликт на Украине доказал - Европа слаба как никогда, - Al Ittihad
11:44 21.06.2023

Al Ittihad
ОАЭ

Потеряла ли Европа свое международное положение?

В связи с конфликтом на Украине стало очевидно - европейские страны потеряли свое международное положение, пишет Al Ittihad. По мнению автора статьи, темпы их экономического роста оставляют желать лучшего, а недостаточное финансирование вооруженных сил обеспечило ЕС серьезные проблемы в сфере безопасности.

На долю стран Западной Европы приходилось 40% мирового товарооборота на рубеже ХХ-ХХI веков, но сегодня этот показатель составляет всего лишь 30%. Теперь уже очевидно, что европейцы не поддерживают своих лидеров в принятии или продвижении международной повестки за пределами региона. Великобритания и Франция тому пример.

Несмотря на попытки европейских чиновников выставить себя "государственными деятелями мира", преуспевающими в узкой внутриполитической борьбе, реальность доказывает обратное. Тот факт, что правительства государств - членов ЕС утратили способность противостоять жестокому давлению и отстаивать национальные интересы своих стран, является явным предупредительным сигналом для тех, кто рассматривает Европу в качестве потенциального партнера в области безопасности. Внутренние проблемы в ЕС, как социальные, так и экономические, стали теперь настолько фундаментальными, что затмевают любые международные устремления, особенно те, что могут удовлетворить потребности дальних стран.

На самом деле, даже если бы у европейских лидеров было искреннее желание и готовность играть глобальную роль, их страны больше не обладают экономической мощью, чтобы оказывать какое-либо влияние. Экономика государств ЕС сейчас находится в стрессовом состоянии и перспективы ее развития не внушают оптимизма. Ориентация на перераспределение, а не на накопление богатств привела к негативным и даже комплексным структурным перекосам. Темпы европейской экономики становятся все более вялыми, о чем свидетельствует незначительный рост ВВП на душу населения за последнее десятилетие.

Несмотря на всю эйфорию по поводу увеличения расходов на оборону в ответ на специальную военную операцию России на Украине, проблема недостаточного финансирования вооруженных сил, что продолжалось в течение многих лет, все еще остается актуальной. В то же время это не окажет существенного влияния на меняющийся глобальный баланс сил. Страны, которые надеются, что Европа сможет действовать в качестве противовеса растущей мощи Китая, будут разочарованы. Что еще более важно, она будет вытеснена из Азии и это станет первым фундаментальным разрывом мира, который разделится на три региональных экономических и политических полюса. У ЕС больше нет пространства для маневра, о чем свидетельствует постепенное усиление влияния Китая. Евросоюз претендует на звание крупнейшего инвестора в Центральной Азии, но по факту является таковым только для Казахстана. Большая часть европейских инвестиций была направлена в его энергетический сектор. И хотя Казахстан меньше зависит от Пекина по сравнению с другими странами Центральной Азии, Китай по-прежнему остается крупнейшим торговым партнером страны.

Когда мы классифицируем страну или континентальный блок как глобальную державу, это говорит о ее способности заставить других акторов действовать так, как она хочет. Специальная военная операция России на Украине не только спровоцировала кризис в области безопасности, но и выявила ряд слабых сторон Евросоюза, особенно в отношении продовольственной безопасности, энергетики, стратегического сдерживания и обороны. Теперь уже ясно, что Европе придется пересмотреть свой подход к стратегической независимости и устранить технологическое отставание. И если она этого не сделает, то будет уязвима во всех секторах с точки зрения роста и конкурентоспособности, что ставит под угрозу относительно высокие показатели региона в области устойчивого развития, инклюзивной политики, безопасности и стратегической мощи.

Автор: Салем Саламин ан-Нуайми (سالم سالمين النعيمي)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1687337040


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