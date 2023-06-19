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Запад понял, чем чреваты плохие отношения с Китаем, - Майкл Боцюркив
11:46 21.06.2023

CNN
США

Гораздо важнее, чем просто американо-китайские отношения

Европа напряженно наблюдала за визитом госсекретаря США в Пекин, пишет CNN. Многие лидеры ЕС выступают за улучшение отношений с Китаем. Его отсутствие за столом переговоров по глобальным вопросам делает прогресс для всего мира невозможным.

Майкл Боцюркив
Примечание редактора: Майкл Боцюркив – международный аналитик, в настоящее время проживающий в Одессе. Он старший научный сотрудник Атлантического совета и бывший представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Боцюркив регулярно пишет для рубрики CNN "Мнения". Изложенные в статье взгляды принадлежат автору.

Госсекретарь США Энтони Блинкен находится в Пекине. В феврале он отменил свой визит в эту страну, потому что над Соединенными Штатами пролетел якобы разведывательный китайский аэростат. Мир внимательно следит за возможными признаками потепления во все более напряженных двусторонних отношениях.

Американское руководство не возлагало больших надежд на визит Блинкена в Китай, подчеркивая, что главная цель – "снизить риски просчетов во избежание случайного возникновения конфликта".

Это хорошая новость для европейского континента, где многие государственные руководители и официальные лица выступают за улучшение отношений с Китаем, чтобы не было препятствий на пути решения ключевых вопросов, которые может создать Пекин, - таких как изменения климата и вооруженный конфликт на Украине.

По словам американских официальных лиц, другими ключевыми темами на переговорах во время визита Блинкена были российская военная операция на Украине (осуждать которую Пекин отказался), восстановление каналов общения и недопущение просчетов.

Возможность таких просчетов в последнее время возросла, поскольку Китай спровоцировал несколько тесных сближений с американскими кораблями в открытом море.

Члены НАТО не без оснований обеспокоены тем, что и они могут попасть в западню враждебности и ухудшающихся отношений между Вашингтоном и Пекином, особенно из-за Тайваня. Недавно в такой ловушке оказалась Канада.

"Контакты между высшим руководством США и Китая очень важны, как для проведения реальных переговоров (которые пока маловероятны), так и для общественного мнения в обеих странах, - рассказала мне бывший оперативный сотрудник ЦРУ Лора Боллман (Laura Ballman). – Контакт – это лучший способ погасить военную истерию, которая в настоящее время набирает обороты в Вашингтоне".

Сегодня, когда Блинкен пытается исправить отношения Вашингтона с Пекином, я считаю, что Китай задействует характерный для него прагматизм и поставит во главу угла свои отношения с европейским торговым блоком, которые очень важны для его экономического благополучия (в 2020 году Китай обогнал США и стал крупнейшим торговым партнером Европы по объему товарооборота).

Недавно Пекин направил в Европу высокопоставленного дипломата Ли Хуэя в попытке ослабить напряженность в отношениях. А еще это была попытка посредничества в целях достижения мира между Россией и Украиной.

МИД КНР как минимум на время отказался от дипломатии воина-волка и дезавуировал запальчивые высказывания своего посла в Париже Лу Шэя, который заявил, что бывшие советские республики нельзя считать суверенными государствами.

Перестановки в китайском министерстве иностранных дел тоже похожи на попытку смягчить отношение к Европе и укрепить связи с Евросоюзом.

Между тем европейские лидеры пока размышляют, думая о том, как относиться к Китаю. Следует ли поставить во главу угла экономические отношения и обращаться с Пекином ласково и нежно - или вести себя подобно разгневанному директору школы, приняв во внимание ужасающую ситуацию с правами человека и нежелание Китая использовать свой вес и влияние для прекращения вооруженного конфликта на Украине?

Европейская неразбериха в отношении Китая в полной мере проявилась во время катастрофического совместного визита в Пекин президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Эти руководители подавали противоречивые сигналы. Глава Еврокомиссии сурово распекала китайцев за нарушения прав человека, а президент Франции делал теплые примирительные заявления, дойдя до утверждений об отходе от Вашингтона в сфере внешней политики.

Когда бывший канцлер Германии Ангела Меркель передала эстафетную палочку европейского лидерства Макрону, единство по самым разным вопросам, начиная с борьбы против пандемии COVID-19 и заканчивая Китаем, куда-то исчезло.

Французский политолог Филипп Моро Шевроле (Philippe Moreau Chevrolet) возлагает всю вину на Макрона. "Ему нравится одновременно быть на разных сторонах. Сегодня он за Украину, завтра за Россию, затем за США, а после этого – за Китай", - сказал он мне.

"Это индивидуалистская стратегия, и она его устраивает. Но она не устраивает европейских партнеров. И конечно же, она не устраивает наших американских партнеров", - добавил он.

В отличие от председателя Си Цзиньпина, который будет комфортно занимать свое кресло как минимум до 2027 года, руководителям западных стран приходится сталкиваться с неугомонным электоратом. По этой причине им придется зажать носы и вести дела с диктаторами.

Например, фермеры европейских стран, таких как Польша, заставили власти усилить контроль за импортом украинского зерна и прочих пищевых продуктов. По всей Европе заметно стремление ужесточить правила для украинцев, желающих получить там убежище, поскольку руководителям приходится искать баланс между состраданием, настроениями в обществе и наличием ресурсов.

Но мы должны помнить вот о чем. Китай полон желания воспользоваться любым намеком на разобщенность Европы и отсутствие американского лидерства. Именно так он поступил недавно на Ближнем Востоке, совершив крупнейший за несколько лет дипломатический прорыв и добившись восстановления двусторонних отношений между Саудовской Аравией и Ираном.

Визит Блинкена в Пекин преподносят как двустороннюю встречу с целью добиться разрядки. Но не стоит ждать дружеских объятий, поскольку у двух сторон мало общих базовых ценностей и много недоверия друг к другу.

При этом ставки для всего мира невероятно высоки. Дело в том, что, когда надо добиваться прогресса по важнейшим вопросам, будь это замедление климатических изменений, прекращение военных действий на Украине или предотвращение новой пандемии, отсутствие Китая за столом переговоров делает такой прогресс практически невозможным, причем по всем направлениям.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1687337160


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