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Казахстанский Актау массово атаковали особо кусачие блохи
12:57 21.06.2023

Актау атаковали блохи

Жители областного центра массово жалуются на распространение блох. Насекомые кусают детей и взрослых не только на улице, но и в квартирах. Городские власти не могут решить, кто именно должен справиться с напастью, сообщает Zakon.kz.
Ежедневно в социальных сетях появляются жалобы горожан на блох, расплодившихся в Актау:

"Помогите, дети всю ночь мучаются – блохи кусают! Куда только не обращались – никто ни за что не отвечает".
"Что мы только не делали, чтобы избавиться от них. В итоге пришлось полы вскрывать".
"Дети плачут! Невозможно, которую ночь не спим. Устали уже".
Если ранее это были единичные обращения, то сейчас проблема стала массовой. На насекомых уже жалуются жители более десяти микрорайонов.

"КСК потравил блох в подвале. Но они почему-то не исчезли, а все оказались на улице. Невозможно пройти до подъезда, дойти до квартиры – они везде. Прыгают по квартире, как у себя дома. На детях живого места нет – все искусанные, постоянно чешутся. У младшего аллергия началась, спасаемся только лекарствами. Что только не пробовали от блох – и аэрозоли, и полынь, и аромамаслами везде брызгали – бесполезно. Они на день исчезают, и мы снова их приносим с улицы", – рассказывает Надежда Шмелева, жительница города Актау.
В актауской городской жилищной инспекции отмечают, что работы по санитарной очистке подвалов от блох уже ведутся. В некоторых домах их провели даже по несколько раз.

"К примеру, в одном из домов шестого микрорайона подвал обрабатывают препаратом от блох уже в шестой раз. В основном причину роста насекомых жители видят в бродячих животных, говорят, что блохи из-за них завелись на детских игровых площадках и территории вокруг жилых домов", – отметил Нурадин Кучербаев, руководитель Актауской городской жилищной инспекции.
Зоозащитники же утверждают – это не те блохи, которые живут на животных. Это земляные блохи, которые заводятся в подвалах от сырости.

"Бродячие животные были всегда. Но почему именно в этом году такая проблема от блох? У нас привыкли во всем винить животных. А свою вину КСК не видят. Сколько подвалов забили в прошлом году? А мы предупреждали, что этого делать нельзя – должна быть циркуляция воздуха. Но забивали наглухо, чтобы туда не попадали кошки. Влажность, отсутствие потока воздуха, грязь – вот и причины того, что блохи расплодились в неимоверных количествах. Надо за состоянием подвалов следить, а не за кошками бегать", – говорит зоозащитник Ирина Болатова.
В жилищной инспекции добавляют – поручение по дезинсекции подвалов для КСК уже дано. Жителям только необходимо подать заявку в обслуживающую организацию и запросить договор, заключенный с СЭС. Но в Актауском управлении санитарно-эпидемического контроля утверждают – санитарной обработкой они не занимаются.

"У нас эту компетенцию убрали. Мы даже подвалы сейчас не смотрим. Что касается обработки улицы, то акимат должен был запланировать сплошную дезинсекцию и дератизацию. В период выплода насекомых должна проводиться обработка всех улиц и территории города, а потом профилактическая обработка раз в месяц. Но такая работа у нас не ведется, к сожалению", – сказала Асима Жарылгасова, главный санитарный врач Актау.
Выяснилось, что КСК могут обрабатывать лишь подвалы и территорию, которая относится к общедомовой, а это на расстоянии метра от дома. То, что дальше, – уже территория городская. Кто будет обрабатывать ее, неизвестно. Как объяснили в отделе ЖКХ, такой организации в Актау нет.

Кирилл Александров

Источник - Zakon.kz
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