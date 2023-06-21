Эклер с мышьяком для Центральной Азии, - Рената Алимова

13:09 21.06.2023

21.06.2023 | РЕНАТА АЛИМОВА



"Хочу, хочу, хочу!!!!" - кричал в старом анекдоте ребенок, которого вкрадчивый голос на заевшей грампластинке раз за разом спрашивал, хочет ли он, чтобы ему рассказали сказку.



Так же раз за разом повторяют Турция, Сербия, Грузия, Украина, Молдавия, слушая сладкие посылы о возможности однажды стать полноценным членом прекрасного "европейского сада" (Евросоюз – по версии главы Европейской внешнеполитической службы Жозепа Борреля). Правда, в отличие от бескорыстного голоса на старой пластинке, руководство ЕС предъявляет все новые условия для исполнения желания своих потенциальных неофитов. Следование же по пути этих обязательных требований не принесли национальным экономикам, например Грузии и Молдавии, ничего, кроме убытков, ссоры с соседями и роста внутриполитической турбулентности. Не будем даже говорить о том, что под прикрытием популистского лозунга "Украина – це Европа" в центре континента было воскрешено отвратительное нацистское чудовище.



В условиях широкомасштабного экономического кризиса в последнее время Брюссель все чаще обращает жадный взор на Центральную Азию. Запустив щупальца в тело почти 75- миллионного региона, наследники колонизаторов смогут убить сразу несколько "зайцев": компенсировать ресурсный голод, спровоцированный ими же самими из-за антироссийских санкций, обеспечить своей продукции выход на новый обширный рынок, сорвать динамично развивающееся сотрудничество региона с Китаем, расширить зону нестабильности на южных границах России. Интересы центральноазиатских республик не учитываются и сознательно подрываются в интересах европейского бизнеса. Хотя это естественно для неоколониальной парадигмы, от которой ну никак не может отойти старушка Европа.



В попытках перекрыть налаженные каналы взаимодействия центральноазиатской "пятерки" с основными партнерами в лице РФ и КНР в ход идет широкий набор приемов, поражающих своей беспринципностью. Так, в середине мая с. г. на площадке Экономического форума ЕС-ЦА представители бизнес-сообщества Евросоюза в беседах постоянно срывались на тему украинского кризиса, фактически переводя форум из экономической в политическую плоскость. В ход шли грозные предупреждения и откровенный шантаж. Квинтэссенцией позиции Брюсселя стало выступление исполнительного вице-президента Еврокомиссии по делам торговли Валдиса Домбровскиса, грозившего страшными карами региональным партнерам за неприсоединение к режиму антироссийских санкций.



Убедившись в неэффективности своих пугалок, европейцы перешли к сладким речам. Уже второго июня на саммите "Европейский союз – Центральная Азия" председатель Евросовета Шарль Мишель обещает лидерам пяти стран не вводить санкции за обход ограничений в отношении России. Что еще более удивительно – ни одно государство не стало объектом критики по излюбленной европейцами тематике развития гражданского общества, обеспечения верховенства закона и защиты прав человека, заявленных в качестве ключевых направлений в программных документах ЕС по ЦА. Взамен появляются заверения о готовности к долгосрочному сотрудничеству, обещания прямых инвестиций на развитие инфраструктуры и преодоление отставания региона в социальной сфере.



Из каждого утюга сыплются сообщения о том, что рост взаимного товарооборота ЕС с ЦА в 2022 г. превысил 26 млрд. долларов, превратив Евросоюз в одного из крупнейших партнеров Центральной Азии. Дипломатично опускается информация о том, что в случае с европейцами речь идет о суммарном показателе товарооборота всех 27 государств, доля участия каждого из которых несопоставима по масштабу с объемами торговли стран Центральной Азии с Россией или Китаем. Не привлекается также внимание к объяснениям причин взрывного роста этих показателей, обусловленных преимущественно увеличением объемов экспорта ресурсов из региона.



Сладкоголосые заверения в настрое на долгосрочное сотрудничество со стороны европейцев до сих пор не имеют подкрепления в практической плоскости. Большинство щедрых посулов ЕС о реализации мегапроектов в Казахстане до сих пор остаются на бумаге. Это касается и расширения пропускной способности Транскаспийского международного транспортного маршрута, и реализации соглашения со шведско-немецкой Svenind о производстве зеленого водорода в Мангистауской области, и договоренностей в сфере добычи редкоземельных металлов, и проектов по цифровизации и т. д.



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Германский бундесвер – вооруженный кулак Америки. Фото REUTERS/Fabian Bimmer

Германский бундесвер – вооруженный кулак Америки

Но вот в чем не упрекнешь европейцев, так это в непоследовательности на треке навязывания собственных ценностей. Даже отказавшись от любимого развлечения в форме критики центральноазиатов за недостаточную свободу слова и ущемления прав правдорубов и секс-меньшинств, ЕС протащил в финальное коммюнике абзац о "важности сотрудничества в деле укрепления верховенства права, демократии, гендерного равенства и всеобщих прав человека". Львиная доля финансовой помощи, зарезервированной для стран ЦА в стратдокументах ЕС, предусмотрена на деятельность именно на этом направлении. Так называемая поддержка гражданского общества, работа с молодежными активистами, актуализация климатической, гендерной и прочей повестки – традиционные пути вмешательства Запада во внутренние дела государств и обществ, выбранных в качестве мишеней.



Никуда не делись из региона англосаксонские суперпрофессионалы в сфере организации "цветных революций". Фонд "Сорос Казахстан" пережил ребрендинг и открылся под новой вывеской "Центр азиатских политических исследований". Одиозная USAID (запрещена в России) на днях передала своей "дочке" KazAID первый транш в размере 12 миллионов долларов "на повышение медиаграмотности населения", т. е. на рост русофобии и ЛГБТ-филии. В начале июня в Кыргызстан наведался замминистра иностранных дел Великобритании Лео Докерти, прославившийся тем, что в странах, осчастливленных его посещением, незамедлительно случаются неприятные и недетские неожиданности. В октябре прошлого года после его визита в Кишинев на территорию Молдовы упала "российская" ракета, а в феврале с. г. после отъезда британца из Баку произошла провокация с расстрелом местных полицейских. Не успел дипломат покинуть Бишкек, как в СМИ появилась информация о задержании ГНКБ Киргизии более 30 человек, причастных к подготовке массовых акций протеста и захвата власти...



Активизация деятельности прозападной пятой колонны в Казахстане и Кыргызстане плохо согласуется с заверениями европейских политиков о готовности к долгосрочному плодотворному сотрудничеству со странами Центральной Азии. В лучшем случае обнадеживающие заявления о многомиллионных инвестициях в регион окажутся таким же пустым звуком, как и обещания, которыми годами кормят Турцию, Сербию и Грузию.



В худшем и более вероятном варианте центральноазиатским партнерам приготовлено нечто более неприятное, чем звук заевшей пластинки, а именно: масштабный хаос и рейдерский захват, замаскированный под соблазнительное "лакомство" в форме взаимовыгодного сотрудничества. Пример – навязанный Кыргызстану кабальный кредит ЕБРР, который отдавать-таки придется. И, конечно же, европейские "белые господа" хотят, чтобы он был отдан суверенитетом.