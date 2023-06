Театр боевых действий абсурда. Влажные американские мечты и провалившийся "контрнаступ"

14:42 21.06.2023 Николай Сорокин



Начнем, на первый взгляд, немного издалека. В субботу в первой половине дня Владимир Путин принял участие в церемонии, посвященной окончанию возведения первой очереди Лахта-центра - почти полукилометрового гиганта современной футуристической архитектуры.



Как пишут некоторые, на средства, вложенные в него, можно было оснастить две танковые или воздушные армии. Да, это так, действительно можно было. Но война когда-нибудь закончится, а мы строим ведущую мировую державу. И не надо забывать, что к началу СВО все основные работы уже были закончены, они велись в относительно мирное время, но я, собственно, не об этом. Я о смыслах.



С яхты из Финского залива Верховный наблюдал за поднятием флагов России, Советского Союза и Российской империи. По словам Пескова, это "символизирует историческую преемственность… Три флага - это символ преемственности нашей российской государственности. История России не ограничивается только новейшей историей, у нас очень древняя и богатая история".



Итак, впервые с 1991 года в стране был официально в присутствии первого лица поднят флаг канувшего, казалось бы, в Лету первого в мире рабоче-крестьянского государства, на 70 лет поставившего под вопрос существование Запада как господствующей цивилизации и разгромившего его передовой отряд в лице европейских демократий, объединенных Третьим рейхом. Понятно, что говорилось о преемственности, о равновеликости всех трех флагов (кто бы спорил!), но тех, кто внимательно исследует ткань событий и изучает ситуацию в ее развитии, не обмануть: целью мероприятия была именно открытая демонстрация советского флага в присутствии президента России, то есть по его приказу.



За день до этого Минюст России начал проверку Ельцин-центра, основной офис которого располагается в Екатеринбурге, по подозрению в проведении деятельности иноагента, в том числе на предмет содействия вмешательству иностранных государств во внутренние дела России.



Не знаю, конечно, чем все закончится, но очень надеюсь, что имя этого упыря раз и навсегда будет вычеркнуто из нашей истории, а прекрасную недвижимость, построенную на наворованные при его правлении деньги, можно передать, например, под культурный центр ветеранов Специальной военной операции (СВО) или под реабилитационный центр. Но что точно - пора прекратить дурить молодежи голову, рассказывая про страшные советские годы, сплошные гулаги, миллиарды расстрелянных и о светлом духоподъемном времени всеобщего воровства и предательства во главе с Ельциным.



Одновременно в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону прошло первое заседание в отношении 24 участников нацбата "Азов"*.



Часть подсудимых - сдавшиеся в плен при выходе из "Азовстали" весной прошлого года, часть задержана на блокпостах при попытке покинуть город, сообщил в телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.



Как следует из официальных сообщений, все обвиняются по ряду статей: участие в террористической организации, насильственный захват власти, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.



В ходе первого слушания дела одни подсудимые признали свою вину полностью, другие - частично. Следующее заседание назначено на 28 июня.



Уверен, что приговоры будут суровыми, не избыточно, но суровыми, на уровне 10 лет строгого режима. Но все индивидуально. Остается только сожалеть, что приговоры не будут выноситься по бывшему законодательству ДНР, которое предусматривало совсем другую меру ответственности для многих обвиняемых.



Да, согласен, напрямую все это к ситуации на фронте не относится, это политика и юстиция. Но ничего бы этого не было, если бы не ситуация на фронте. Именно она определяет общественно-политические процессы, именно она диктует необходимость отказа от любых либерально-коллаборационистских исторических и историософских концепций и, кроме того, указывает на неотложную необходимость проведения в жизнь давно назревших кадровых решений.



Наступление ВСУ: перспективы, потери, реакция Запада



Наступление ВСУ, начатое 4 июня по пяти направлениям, на 17 июня не дало ощутимых результатов. Кое-где им удалось продвинуться на 1 км, занять несколько сел, как говорят, закрепиться на окраине Пятихаток, но даже первой линии обороны нигде, ни на одном участке проломить не удалось. Было задействовано пока три бригады из девяти, предназначенных для прорыва наших оборонительных порядков. Это немалая сила, но укрепрайоны, долговременные огневые точки, рвы, линии обороны, полное превосходство в артиллерии и авиации делают свое дело: потери катастрофические, продвижение - около нуля.



Украина еще не начинала контрнаступление, заявил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.



Он утверждает, что сейчас идет "тестирование". Тестируют беременность, Михаил, которой, как известно, не может быть "немножко". Удары наносятся с несколькими целями: уничтожить как можно больше российской техники и военных, передает РИА "Новости". И это не просто хорошая мина при плохой игре.



При этом ВСУ продвигаются в рамках этого "тестирования". "То есть они смотрят, где слабее всего будет", - сказал Подоляк.



"Он же не министр обороны. Я не думаю, что он точно знает", - заметил Песков.



При этом украинский президент Зеленский еще 10 июня в рамках пресс-конференции с канадским премьером Джастином Трюдо в Киеве подтвердил начало наступления. Всю неделю десятки ведущих укрочиновников кричали о начале "контрнаступа". Говорил об этом и сам Подоляк.



По данным российской стороны, контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Однако, как отметил 9 июня президент РФ Владимир Путин, за пять дней контрнаступления противник не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий.



Как сообщает Кремлин.ру, на встрече с военкорами президент отметил, что украинская армия, использующая стратегические резервы, уже потеряла более 160 танков и 360 бронемашин разного типа, тогда как Вооруженные Силы РФ (ВС РФ) потеряли 54 танка.



"Заявление президента России Владимира Путина о потерях Вооруженных сил Украины разозлило элиту в Вашингтоне". Об этом в субботу, 17 июня, рассказал "Известиям" Джон Вароли, крупный американский политолог и основатель V Startup Agency, PR-группы в Нью-Йорке, которая преимущественно работает с высокотехнологичными компаниями.



"Самое важное заявление Путина было о потерях Украины. Люди были шокированы. Это разозлило элиты в Вашингтоне, потому что теперь весь мир видит, как так называемое контрнаступление полностью провалилось. В НАТО потратили сотни миллиардов? Полнейший провал за 10 дней! Так что Путин абсолютно опозорил НАТО, рассказав, сколько именно было уничтожено", - отметил политолог.



По словам Вароли, все могли видеть уверенность Путина в своих словах и их правдивость. Политолог добавил: "Никто из западных СМИ не решился написать что-либо о заявлении президента".



"Владимир Путин отправил послание Западу: „Мы победим! Если вы хотите продолжать нападать на нас - атакуйте, но знайте, что мы вас победим"", - подчеркнул Вароли.



На Времьевском выступе идут тяжелые бои, за 10 дней ВСУ потеряли около 7,5 тысячи человек. Сегодня эта зона на границе ДНР и Запорожской области принимает ожесточенные удары врага, стремящегося любой ценой прорваться к Азовскому морю. Во всех остальных местах не получилось даже зацепиться, здесь же противник, посчитав этот участок менее всего защищенным, сосредоточил как минимум бригаду с поддержкой около 300 танков и боевых бронированных машин. Наши войска держат ключевые высоты, ведут активную оборону. ВСУ не удается развить даже минимальные первоначальные успехи.



"Русская весна", военкоры: "На Херсонском направлении возобновились действия малых десантных групп ВСУ на островах в пойме Днепра, идут артиллерийские дуэли. Несмотря на отвод части подразделений ВСУ на другие участки фронта, противник силами ЦИПсО (центр информационно-психологических спецопераций, украинское подразделение ВСУ, занимающееся кибератаками) проводит информационные мероприятия, вбрасывая информацию о скором массовом десанте через Днепр".



В настоящее время это невозможно из-за заболачивания местности, но специалистам и даже местным жителям, состоящим со мной в активной переписке, очевидно, что любой десант обречен: на левом берегу, даже несмотря на затопление, все готово к приему дорогих гостей. Войска возвращаются на занимаемые ранее позиции по мере отхода воды.



Интересно, что на Белгородском направлении противник собрал вдоль всей границы более 20 тыс. человек и растянул свои силы вдоль всей линии соприкосновения длиной более 500 км. Разумеется, в такой ситуации речь о каком-либо наступлении идти не может. Цели две: косвенная - бесконечные провокации с обстрелами и диверсионно-разведывательными группами, основная - сдерживание российских сил, их сковывание с целью отнять возможность у командования ВС РФ перебросить их на самый важный для ВСУ участок фронта в Запорожье, то есть маневрировать по операционным линиям. И Киев подтягивает туда резервы, харьковская группировка нарастает с каждым днем.



"Граница с нашей стороны усиливается „Ахматом", враг готовит провокации с использованием нашей формы и техники. В Купянском районе Харьковской области ВСУ концентрируют силы, в том числе бронетехнику и роты БПЛА. Идут бои, - сообщают корреспонденты „Русской весны". - На участке Сватово–Кременная идут бои местного значения. По ДНР враг выпустил 220 боеприпасов. Под огнем Горловка, Луганское, Михайловка, Пантелеймоновка, Донецк, Еленовка, Владимировка. Макаровка находится под огневым контролем российских войск: позиции ВС РФ располагаются на близлежащих высотах и к югу от населенного пункта. Украинские формирования пытаются продвинуться южнее, и если пехота успевает рассредоточиться по разрушенным зданиям, то по технике работают на подходах. Урожайное находится под уверенным контролем российских войск. Передний край проходит по северо-восточной окраине села. Все попытки продвижения были отражены".



Следует особо отметить, что за 12 дней боев ситуация практически не поменялась. Войска киевского режима намертво уперлись в нашу оборону. Зеленский должен прибыть в Вильнюс на саммит НАТО с каким-то позитивным отчетом. Если ты собрал несколько корпусов (а в украинском наступлении задействованы 2–3 корпуса) и проводишь корпусную операцию, по классике на нее дается до недели, должны быть результаты. Правда, следует отметить, что как минимум 6 мехбригад пока не введены в бой. Так и наши пока ничего почти не вводили, сидят в обороне и перемалывают силы противника. Все на данный момент развивается по общему шаблону Курского сражения лета 1943 года. Наша задача сейчас - максимально обескровить противника, задача ВСУ - прорваться хотя бы в одном месте любой ценой.



А вот еще одна буквально сенсационная новость: подпольщики в Николаеве помогли российским военным уничтожить за одну ночь более 80 единиц техники ВСУ.



Поступила оперативная информация о подготовке железнодорожного состава с военной техникой. Его удалось отследить. В ночь на 9 июня он был уничтожен. Всего была ликвидирована 81 единица техники ВСУ.



Раскол элит западного мира



Очевидно, что никакого единства в западной коалиции более не существует. Фактически весь юг Европы прямо или косвенно заявляет о своей оппозиции официальному Брюсселю и стоящему за ним Вашингтону. И уж точно радикальные позиции, озвучиваемые Анналеной Бербок, в этих странах, от Турции до Словакии, разделяет абсолютное меньшинство как электоральных групп, так и политиков.



ВСУ вновь выдают желаемое за действительное, рассказывая о грандиозных победах. Кстати, где они? Надежды на западную технику и "продвинутых" наемников себя не оправдали. Американские и европейские элиты сталкиваются с необходимостью пересмотра риторики в отношении Украины. В связи с этим местные СМИ уходят от победоносных статей в сторону более взвешенных комментариев, робко анализируя (о ужас!) возможность провала "контрнаступа".



Общий лейтмотив публикаций в западной прессе такой: ВСУ в ходе контрнаступления столкнулись с хорошо подготовленными российскими солдатами.



Именно из-за того, что прорвать нашу оборону "с наскоку" не удалось, многие ощутили отрезвляющий эффект, хотя командиры и наиболее трезвые западные политики, естественно, все понимали с самого начала.



Кроме Венгрии, открытое недовольство начала высказывать Словакия, предстоящие выборы в которой могут исторгнуть из власти проамериканское правительство. Сегодня уже более 60% словаков выступают против оказания военной помощи Украине (что вовсе не означает, заметим, что остальные 40% - за). Похожая тенденция наблюдается и в ряде других государств Европейского союза (ЕС), однако правительства европейских стран пока игнорируют общественное мнение.



В ЕС считают возможную победу пророссийских сил в Австрии и Словакии катастрофой, пишет Politico. Это даст Москве "мощный инструмент против Украины", поможет ей обходить санкции и усложнит помощь Киеву. Кроме того, ЕС уже и так испытывает сложности с Венгрией.



"Европейские пророссийские политики в духе венгерского Виктора Орбана набирают силу в Австрии и Словакии". "Австрийский политик Герберт Кикль, пророссийски и антиамерикански настроенный, хочет превратить альпийскую республику в „крепость" против миграции. Он является явным фаворитом в политической борьбе и может стать следующим лидером своей страны и следующей большой головной болью Европы".



По европейским либеральным меркам крайне правая Австрийская партия свободы Кикля лидирует в общенациональных опросах, опережая своих соперников на 4–5 пунктов, что для мажоритарной системы Австрии, где простая победа в полпроцента делает лидера победившей партии канцлером, - очень много. Добавляет масла в огонь взрыв народного недовольства нынешним правительством - коалицией между правоцентристской Австрийской народной партией и "зелеными", - которое австрийцы обвиняют в беспрецедентном росте инфляции и потока мигрантов.



Это может создать определенные сложности для ЕС, испытывающего и без того серьезные многолетние трения с Венгрией, где премьер-министр Виктор Орбан "последовательно и систематически забрал под свой контроль все основные рычаги власти" и, самое страшное, подорвал позиции соросовских СМИ. Как Орбан, управляя такой маленькой страной, справляется с этим накатом и продолжает пользоваться поддержкой подавляющей части населения, не попадая ни под какие серьезные рестрикции, - уму непостижимо.



"Соседняя Словакия также балансирует на грани возрождения популизма", - пишут соросовские издания. Соцопросы за 3 месяца до выборов, которые пройдут в сентябре, дают предпочтение "близкой к Путину" партии "Курс - социальная демократия" (Smer-SD), лидер которой, бывший премьер-министр Роберт Фицо, был вынужден уйти в отставку в 2018 году на фоне хорошо организованных кем-то массовых манифестаций в Братиславе, вызванных убийством журналиста - расследователя якобы коррупционных схем кабинета Фицо, освещая которые, соросовские СМИ с подачи ЦРУ валили его партию, по сути, осуществив локальную цветную революцию. Сценарии везде до смешного однообразны, как под копирку.



"В случае своего избрания Фицо пообещал прекратить военную поддержку Словакией соседней Украины".



Таким образом, прошу обратить внимание: из европейских государств против санкций и поставок оружия Украине прямо или косвенно выступают части бывшей Австро-Венгерской империи: Австрия, Венгрия, Словакия, Сербия. Надо понимать, что и в Чехии, Хорватии, Македонии, и особенно в Черногории не все однозначно. И это никакая не случайность. Исторически отношения России и Австро-Венгрии никогда не были идеальны, но сильно отличались от отношений с остальной Европой. В них было значительно больше взаимной комплиментарности и даже определенной искренности, тогда как в отношениях с остальными евродержавами имел место исключительно расчет. Но определяющее значение, безусловно, сегодня имеет то, что бывшая Австро-Венгрия осталась единственным и последним энергетическим хабом, откуда страны южной Европы получают газ и нефть по ценам, не сравнимым с их северными соседями.



Западные СМИ о контрнаступе



По мере того как в странах западной коалиции нарастает осознание того факта, что обозначенный руководством киевской хунты план по выходу к границам февраля 2022 года нереализуем, соросовским СМИ приходится перестраивать подачу информации в направлении снижения ожиданий западного среднего класса. Большинство уже прекрасно отдает себе отчет, что и надежды вернуть Крым являются глупыми иллюзиями. "Фактически приемлемым результатом для них стал бы прорыв к Азовскому морю - на это и направлены основные удары ВСУ", - отмечают западные СМИ. Мы уже неоднократно освещали этот план. Посмотрим, что пишут западные издания.



"Неудачи украинского контрнаступления могут отрицательно сказаться на электоральных кампаниях в западных странах. Если Зеленский в ближайшее время не сможет предоставить хоть какие-то реальные успехи, лидеры Штатов и Евросоюза начнут от него дистанцироваться, чтобы не утратить поддержку собственного населения", - пишет Deutsche Welle**.



"Это, в свою очередь, приведет к снижению размеров финансирования ВСУ со стороны западных стран. Тем не менее перестроить политику в отношении Украины могут позволить себе не все. Некоторые слишком сильно увязли в милитаристской риторике. Фактически от результатов СВО зависит политическая судьба ряда лидеров".



Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил о колоссальных потерях ВСУ в ходе контрнаступления. В эфире Ютюб-канала Judging Freedom он отметил, что это свидетельствует о скором провале украинских планов. Он также уточнил, что ВС РФ удалось уничтожить "огромное количество бронетанковых соединений и машин" противника. По его оценке, потери Украиной личного состава "достигают примерно восьми, девяти, даже десяти к одному". Он объясняет эти неудачи нехваткой поддержки с воздуха, мобильной артиллерии и комплексов ПВО.



Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ все еще ничего не добились в рамках проведения контрнаступления. В эфире Judging Freedom он заметил, что украинские "достижения", описанные офисом Зеленского в отчетах, не имеют никакой ценности.



Ранее уже упомянутое нами американское издание Politico отмечало, что решение провести контрнаступление именно сейчас связано не только с эмоциями, но и с политическим расчетом. Затяжной конфликт, равно как и неудовлетворительные результаты украинских войск в атаке, могут привести к сокращению поддержки ВСУ со стороны стран НАТО. Сложившаяся ситуация вызывает беспокойство в офисе Зеленского, что и вынудило его начать текущую операцию.



Подчеркивается, что к контрнаступлению Украину подвигли американские власти, которые неофициально потребовали от руководства страны скорейшего достижения крупных успехов. Автор статьи Джейми Деттмер связывает это с приближением "взрывоопасного периода президентских выборов" в США.



Издание The Guardian называет штурм ВСУ на Запорожском направлении "неудавшимся". Отмечается, что Украина сталкивается с проблемами прорыва оборонительных позиций, подготовка которых "заняла у России целый год". Подчеркивается, что ситуация усугубляется на фоне превосходства Военно-космических сил (ВКС) РФ в воздухе.



CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников сообщило о больших потерях Украины в живой силе и бронетехнике по результатам проводимых штурмов. Особо отмечено, что ВСУ во время наступления столкнулись с ожесточенным сопротивлением российских войск, которого они не ожидали.



Издание Reuters предрекает, что главные испытания для украинских войск еще впереди, так как ВСУ находятся на некотором удалении от главной линии обороны. Роб Ли, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики, подчеркивает, что существует высокий риск истощения сил атакующих до того, как они достигнут основных оборонительных рубежей армии РФ.



И самая свежая новость. ВКС России уничтожат истребители F-16 за одну ночь, если Запад их поставит Украине, заявил в интервью британскому телеканалу Sky News вице-маршал авиации его величества Шон Белл.



Аналитик считает, что Киеву необходимы современные военно-воздушные силы, а эскадрилья подержанных самолетов не сможет противостоять российским истребителям.



Главное, что беспокоит Запад, - это украинские потери. The New York Times: "Официальные лица в США подтвердили, что украинские войска потеряли как людей, так и технику во время этого раннего этапа контрнаступления… Атакующая сторона всегда теряет в боях гораздо больше, чем обороняющаяся".



Почему же вдруг началась риторика а-ля "мы еще и не начинали"? Все дело в предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе. Киевскому правителю во что бы то ни стало необходимо продемонстрировать если и не впечатляющие, то хоть какие-то военные успехи, а "закрепление" на окраинах Пятихаток, о чем визжат сегодня почти все украинские СМИ, к ним явно не относится.



На мой взгляд, надо еще раз оценить выступление официального представителя Пентагона Джона Кирби, который заявил, что они "не несут ответственности за наступление ВСУ, провальное оно или очень провальное". Они "дали Киеву все необходимые средства, возможности, подготовку, которые нужны, чтобы контрнаступление было эффективным".



При этом США продолжают подталкивать Киев, вне зависимости от громадных потерь просят показать результат любой ценой. Ощутимого результата нет, несмотря на астрономические суммы, вбуханные в украинские вооруженные силы. Грядут выборы, финансисты, стоящие за Демпартией США, более всего боятся, что Байден (над которым к тому же дамокловым мечом висит уголовное дело за пятимиллионную взятку от небезызвестной киевской компании Burisma) потеряет контроль над Белым домом, а откровенное поражение ВСУ и окончательная потеря контроля над Восточной Украиной неминуемо приведут к этому. Можно догадаться, почему они намертво вцепились в Зеленского.



А украинский президент делает политический проброс: в самом крайнем случае, если уж совсем ничего не получится, он будет докладывать в Вильнюсе о том, что продолжаются повсеместные разведки боем, накапливаются ударные кулаки, а наступление мы еще и не начинали, кто, собственно, сказал, что мы должны начинать его в июне? Тактически совершенно безупречно.



А то, с чего начиналась публикация, - возвращение к истокам и подъем народного духа - следствие стойкости наших ребят в обороне. Мы дорого платим за воровство и роскошные гулянки как почитателей и защитников Ельцин-центра, так и самого виновника этого топонима. Платим кровью, жизнями наших детей. Думаю, всем понятно, что и как нужно делать с создателями и подписантами коллективных обращений в защиту данного юрлица.



* Запрещенная в РФ террористическая организация

** Иноагент Источник - Завтра

