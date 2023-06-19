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За срыв "зерновой сделки" Россия накажет Украину на миллиарды долларов
14:50 21.06.2023

Дмитрий Песков: Для продления зерновой сделки предпосылок нет

Уже в ближайшие недели "зерновой коридор" должен прекратить свое существование

Текст: Николай Стороженко

Терпение России, похоже, подошло к концу – официально заявлено, что для продления так называемой зерновой сделки "предпосылок нет". Таким образом, уже в ближайшие недели соглашение, которое приносило Украине колоссальные доходы, будет закончено. Сколько именно зарабатывал на этом киевский режим, почему Россия долго терпела нарушения договоренностей со стороны Украины и Запада – и на чем-таки это терпение кончилось?

Менее чем за месяц до окончания действия очередного срока действия Черноморской зерновой инициативы (зерновая сделка) замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин (предположительно) говорит о том, что 18 июля действие инициативы продлеваться не будет. Хотя и допускает некие новые контакты с ООН по вопросу вывоза украинского зерна.

Да что министерство! Для продления зерновой сделки "предпосылок нет, потому что… договоренности до сих пор не выполнены", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом, позиция руководства России на данный момент предельно ясна – зерновая сделка продлена не будет. А все потому, что условия Москвы для ее продления не выполняются – и это признали в том числе и в ООН.

Что это будет значить для Украины и каков для нее прок от пока еще действующего соглашения?

Выгоды сделки для Украины: итог 10 месяцев

Для ответа на этот вопрос придется опираться на статистику, приводимую аналитическим центром "Украинский институт политики".

По данным УИНП, за время действия зерновой сделки (с 1 августа 2022 года и по конец мая 2023 года) Украина экспортировала 60 млн тонн агропродукции. В основном зерновые и масличные культуры, а также масло подсолнечника. При этом через порты, то есть через механизм зерновой сделки, прошли каждые три из четырех тонн продукции – 44,7 млн тонн.

Объемы экспорта значительно колебались. В основном из-за политических причин вроде отказа украинской стороной выполнять свою часть соглашений или использования зернового коридора для атак на объекты в Крыму или на корабли ЧФ РФ.

В ответ с украинской стороны постоянно звучали обвинения в саботаже, в затягивании и срыве сроков досмотра и т. п. Однако нетрудно подсчитать, что за время действия сделки среднемесячный объем экспорта достигает 4,5 млн тонн. Если допустить, что 18 июля мы увидим какой-либо вариант сохранения для Украины возможности морского экспорта агропродукции, то по итогам 12 месяцев Украина может выйти на результат 54 млн тонн.

Много это или мало? За 2021/22 маркетинговый год Украина экспортировала 61,5 млн тонн зерновых и масличных культур. В среднем – те же плюс-минус 5 млн тонн в месяц. Однако в марте–июне 2022 года экспорта из портов не было вовсе, он возобновился лишь в августе 2022 года, после заключения той самой зерновой сделки. А значит, перевалка 45 млн тонн агропродукции за 10 месяцев работы сделки – это работа практически по нормам мирного времени. Показатели мало отличаются от предыдущих годов.

Да, они ниже, чем позволяет мощность отгрузочных терминалов. Как раз поэтому украинская сторона и настаивает на расширении перечня портов, участвующих в сделке. Сейчас их всего три.

Однако 10 месяцев – достаточный срок для взвешенной оценки. За это время Украина экспортировала меньше, чем могла бы. Но не в десять раз меньше, и даже не в два. А процентов на 10-15. В условиях боевых действий такое падение – вообще ни о чем.

К тому же то, что Украина не добрала через механизм сделки, с лихвой компенсировали ей европейские союзники, обеспечившие железнодорожный и автомобильный транзит грузов. Правда, с апреля 2023 года это окошко начало закрываться: национальные запреты Польши и других соседей на импорт агропродукции с Украины сменились запретом ЕК (май 2023-го, в июне был продлен до сентября). Что лишь актуализирует необходимость продления зерновой сделки для Киева.

С объемами понятно, теперь о деньгах. По оценке УИНП, работа зернового коридора за 10 месяцев обеспечила Украине 13,5 млрд долларов экспортных поступлений. Из них 6,5-7 млрд долларов – в прошлом году. 7 млрд долларов – это 16% прошлогоднего экспорта Украины.

В текущем году сделка принесла Украине примерно столько же (6,5 млрд). С учетом не входящих пока в статистику июня и июля может принести еще 1,5-2,2 млрд – в зависимости от объемов экспорта в эти месяцы.

Если же предположить, что до конца 2023 года среднемесячные объемы отгрузки в размере 4,5 млн тонн сохранятся, то к уже заработанным 6,5 млрд долларов украинские аграрии смогут прибавить еще 9,5-10 миллиардов. В этом случае коридор обеспечит Украине более трети ее экспортной выручки за 2023 год. И только в том, конечно, случае, если на смену уже практически почившей зерновой сделке придут некие осторожно анонсированные МИД РФ новые контакты с ООН.

Нам это зачем?

Зачем такие контакты нужны ООН, Турции, Китаю и прочим посредникам – понятно. Зачем они нужны Украине – тем более очевидно. Осталось понять, есть ли в них российский интерес.

В марте 2023 года издание "Россия в глобальной политике" опубликовало интервью директора Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрея Маслова. Тогда на вопрос: "Нам это зачем?", он ответил примерно так:

– РФ и сама нарастила экспорт агропродукции;

– Для Украины эти 7 млрд (за 2022 год) непринципиальны, оружие она на них не покупает, его ей дают Европа и США;

– Благодаря сделке не скачут цены на продовольствие, что важно для стран Африки, голосующих за Россию в ООН;

– А для России важно выиграть время, перенастроить торговлю и создать финансовую инфраструктуру, которая бы замыкалась на дружественные страны, а не на Запад.

Судя по долготерпению российского руководства, там на сделку смотрели примерно с таких же позиций.

С тех пор кое-что изменилось. Миллиардов уже не семь, а вдвое больше. Транзита аммиака нет – и неизвестно когда будет. Примерно то же по остальным российским условиям сделки (возобновление страхования судов, возобновление расчетов через Россельхозбанк), о чем также говорил Маслов.

Более того, пошли разговоры о включении России в черный список FATF. И хотя вероятность такого решения не слишком велика, даже обсуждение подобных решений в зарубежной прессе явно не способствует выполнению российских условий сделки. Ну и "выиграть время" сюда же.

Остаются страны Африки и их потребности. Однако, как заявляла сама же Украина, за первые шесть месяцев работы зернового коридора в страны Африки ушло лишь 2,9 из 26 млн тонн агроэкспорта. Возможно, зерновой коридор не так уже незаменим?

В любом случае Украина играет крапленой колодой – и с этим давно пора было что-то делать. Теперь дело идет к тому, что Россия в наказание за обман лишит киевский режим как минимум нескольких миллиардов долларов.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1687348200


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