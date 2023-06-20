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Нацбанк Кыргызстана разрешил выпуск "исламских" кредитных и дебетовых карт
19:20 21.06.2023

Банки Кыргызстана, работающие в соответствии с исламскими принципами, получили право выпускать кредитные и дебетовые карты. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Кыргызстана.

Соответствующее постановление правление банка приняло 14 июня, оно вступит в силу через 15 дней после официального опубликования.

В приложении к постановлению поясняется, что выдавший "исламскую" карту банк:

👉 не будет начислять процентные платежи в случае несвоевременной оплаты необходимой суммы по полученному финансированию;

👉 не вправе начислять проценты на денежные средства на банковском счете клиента, к которому привязана "исламская" карта;

👉 должен обусловить, что клиент не может использовать карту в целях, запрещенных стандартами шариата, и что в случае нарушения данного условия карта может быть заблокирована;

👉 вправе предоставлять держателю карты льготы, не запрещенные шариатом, такие как преимущественное право на скидки в отеле, авиалиниях, резервирование ресторана и другие;

👉 не имеет права наделять владельца карты привилегиями, которые запрещаются шариатом, такие как страхование жизни, вход в запрещенные места или запрещенные подарки.

👉 направляет на благотворительность штрафы и пени, начисленные за просрочку погашения задолженности по кредитной карте.

Отметим, что, согласно Конституции, Кыргызстан – светское государство. Однако в декабре 2016 года были приняты поправки, дополняющие Гражданский кодекс Кыргызстана главой о финансировании в соответствии с исламскими принципами. В Нацбанке указали на наличие разницы между шариатом как основой мусульманского права и его стандартами.
"Стандарты шариата - это правила и нормы, установленные признанными международными организациями в области исламских принципов финансирования (Организация бухгалтерского учета и аудита для исламских финансовых институтов, Совет исламских финансовых услуг). Они разработаны для финансово-кредитных учреждений, предлагающих исламские финансовые услуги", - пояснили в Нацбанке.
По данным на март текущего года, услуги по исламским принципам финансирования в Кыргызстане предоставляют пять коммерческих банков и восемь микрокредитных компаний, получивших специальную лицензию Нацбанка. Клиентами таких кредитных учреждений могут быть люди, заинтересованные в предлагаемых банковских продуктах вне зависимости от их вероисповедания.

ℹ️ Об особенностях исламского банкинга в марте рассказала глава отдела исламских финансовых продуктов Нацбанка Самара Майташова:

"В исламском банкинге предусмотрен запрет на получение и выплату дохода в виде гарантированных процентов от привлечения или размещения денежных средств. Поэтому банк, осуществляющий операции по исламским принципам финансирования, получает доход иным путем: перепродает товары и другие активы, участвует в бизнес-проектах в качестве партнера и другое.

Следует понимать, что отсутствие гарантированных процентов не означает, что финансирование предоставляется на бесплатной основе или в качестве благотворительности. Деньги, которые банк разместил в финансирование, – это деньги, привлеченные от населения, в том числе пенсионеров и других физических лиц, и банк несет ответственность за управление привлеченными денежными средствами.

Также в исламском банкинге запрещается вкладывать средства во вредные для общества сферы деятельности, например, производство алкогольной продукции, табачных изделий. Не разрешается финансирование азартных игр и лотерей. Поэтому клиенту будет отказано в предоставлении финансирования в случае, если оно запрашивается на те направления деятельности, финансирование которых запрещено правилами шариата".

Источник - fergana.media
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