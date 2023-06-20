Бывший глава МИДа Узбекистана Владимир Норов оставил госслужбу и занялся консалтингом

19:21 21.06.2023

Бывший министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов решил оставить государственную службу. Об этом политик сообщил 21 июня в Twitter.



"После 45 лет работы в государственных учреждениях и иностранных дипломатических представительствах я решил уйти на пенсию. Я искренне благодарен Президенту Шавкату Мирзиееву за поддержку моего решения", - написал Норов.

Он добавил, что основал консалтинговую компанию под названием Silk Road Advisory ("Консультации по Великому шелковому пути"). Создание компании объяснил желанием "использовать все свои контакты для продвижения внешней политики Узбекистана, повышения международного имиджа страны и привлечения инвестиций, инновационных технологий и цифровых достижений в экономику Узбекистана и Центральной Азии".



ℹ️ Владимир Норов родился 31 августа 1955 года в Бухаре. В 1976 году окончил математический факультет Бухарского педагогического института, затем отслужил в армии. Вернувшись, стал работать в угрозыске. В 1985 году окончил Академию МВД СССР в Москве, в 1990-м - адъюнктуру Академии. Кандидат юридических наук. Владеет английским, немецким и русским языками. Женат, трое детей.



В МИД перешел в 1995 году. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Представлял Узбекистан в ФРГ, Швейцарии, Польши, Бельгии, странах Бенилюкса, а также в Евросоюзе и НАТО. С 1 января 2019 по 31 декабря 2021 года занимал должность генерального секретаря ШОС, затем стал заместителем министра иностранных дел Узбекистана. В апреле 2022 года был назначен исполняющим обязанности главы МИДа. В сентябре его утвердили в должности, в конце декабря - освободили от нее. Норова на этом посту сменил Бахтиер Саидов. Бывший глава МИДа стал работать директором международного института Центральной Азии (МИЦА).