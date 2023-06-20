День Победы над милитаристской Японией возвращен в число главных праздников России

20:01 21.06.2023 День Победы над милитаристской Японией возвращен стране и народу

Он будет воодушевлять наших солдат, вступивших в схватку с неонацизмом



Государственная Дума на пленарном заседании окончательно приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о переименовании дня воинской славы 3 сентября в День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Именно так теперь будет именоваться эта дата в законе "О днях воинской славы и памятных датах России". Это обяжет центральные и местные власти торжественно отмечать этот день славной победы Красной армии и советского народа над затягивавшими страдания народов мира не желавшими капитулировать японскими милитаристами.



Путь к восстановлению исторической справедливости был труден и долог.



В Советском Союзе было два Дня Победы: 9 мая - День Победы над Германией и 3 сентября - День Победы над Японией. И победные медали две - на одной профиль Иосифа Сталина был обращен на запад, на другой - на восток. То, что в 1947 году праздники перестали быть выходными днями, ни в коей мере не отменяло этих важных в истории нашей страны и всего человечества дат.



В 1965 году, в связи с 20-летием Победы в Великой Отечественной войне, праздник 9 мая вновь стал выходным днем. День Победы над Японией оставался "красным днем календаря", его никто до сегодняшнего времени не отменял, но он оставался рабочим, хотя неизменно праздновался на Дальнем Востоке и в Сибири. Там, где в августе–сентябре 1945 года доблестная Красная армия Советского Союза поставила окончательную победную точку во Второй мировой войне, молниеносно разгромив всю войну нацеленную на Советский Союз почти миллионную японскую группировку, основу которой составляла Квантунская армия (группа армий).



Вопреки утверждениям японской пропаганды, СССР в 1945 году не "нападал на Японию", а освобождал оккупированные японской армией территории Китая и Кореи, а также ранее принадлежавшие Российской империи Южный Сахалин и Курильские острова. Нога советского, как и русского, солдата никогда не ступала на территорию собственно Японии. Поэтому война Советского Союза на стороне союзных держав против развязавшей вместе с нацистской Германией кровопролитную Вторую мировую войну милитаристской Японии была, безусловно, справедливой.



Однако в новой России так считают не все. Это проявилось в 1995 году, когда принимался федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Тогда готовившие позорную сделку по сдаче Японии южно-курильских островов презрительно названный в народе "иностранный министр иностранных дел" А. Козырев и его "мидовские" клевреты "убедили" президента РФ Б. Ельцина, дабы не раздражать Токио напоминанием о позорной капитуляции, вычеркнуть День Победы над Японией.



Причем вычеркнуть не только из реестра дней воинской славы, но и из менее значимых памятных дней. Как будто блестящей победы советского солдата на Дальнем Востоке не было вовсе. И "первый всенародно избранный президент" с этим согласился. А впоследствии, находясь под чарами обольстившего его щедрыми посулами за Курилы "друга Рю" - японского премьер-министра Рютаро Хасимото, - отказывался прислушиваться к требованиям российской общественности устранить явную историческую несправедливость.



Так и продолжалось в "ельцинской России", как, впрочем, и впоследствии. И все же многочисленные требования дальневосточных исполнительных и представительных органов и общественных организаций восстановить историческую справедливость заставили центральную власть как-то "выпустить пар" и приглушить протесты и требования.



Однако признавать "День Победы над Японией" российские власти не пожелали. Был придуман обходной маневр, а именно выдуман новый, ранее не существовавший "День окончания Второй мировой войны (1945 год)". Федеральный закон о нововведении был подписан 23 июля 2010 года президентом РФ Д. Медведевым.



При этом, сохраняя непонятную заботу о "чувствах" желающих забыть об ответственности за огромные жертвы кровопролитной войны японцев, устанавливался не день воинской славы России, а всего лишь не обязывающая российские власти торжественно отмечать "памятная дата". Вновь сознательно был проигнорирован сохраняющий свою силу Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года, гласящий: "В ознаменование победы над Японией установить, что 3 сентября является днем всенародного торжества - праздником победы над Японией".



Тем не менее борьба за восстановление чести и достоинства советских воинов, разгромивших отказавшихся капитулировать даже после американских атомных бомбардировок японских городов японских милитаристов, не прекращалась. Депутаты от Сахалинской области вносили законопроекты, политические партии и общественные организации писали открытые письма и петиции с требованием внести в реестр дней воинской славы России "3 сентября - День Победы над Японией". Но опасавшиеся "гнева" дальневосточной соседки, которая "позиционирует" ныне себя не виновником войны, а… ее жертвой, российские властные структуры продолжали упорствовать.



При рассмотрении в очередной раз инициативы ряда депутатов Госдумы о праздновании Дня Победы над Японией тогдашний председатель комитета по образованию и науке, член президиума генерального совета партии "Единая Россия" доктор исторических наук В. Никонов изрек: "Если мы пойдем на принятие проекта о Дне Победы над Японией, тогда труды нашей дипломатии можно выбросить в урну… Японцы до сих пор на нас обижены страшно, что мы тогда им объявили войну…"



А вот другие, не менее проявившие себя на поприще исторической науки, российские ученые так не считают и уже не раз обращались к Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации, президенту РФ Владимиру Путину с призывами восстановить, наконец, историческую справедливость.



Процитируем выдержки из обращения к лидеру нашей страны 120 видных ученых, политических и общественных деятелей нашей страны:



"Вне всякого сомнения, 3 сентября - День победы над милитаристской Японией, являясь днем славы русского оружия, воинской славы, отражает "славные победы российских войск, которые сыграли решающую роль в истории России". Вместо признания этого непреложного факта в общественное сознание российского гражданина запускаются несуразные аргументы нежелательности такого праздника, так как он якобы "обидит" японский народ.



Подобная "аргументация" не выдерживает никакой критики.



Во-первых, если мы уж так боимся оскорблять народы победами своих отцов, дедов и прадедов, то давайте тогда перестанем праздновать и майский День Победы над Германией - чтобы не обижать память немецкого народа.



Во-вторых, признание 3 сентября Днем всенародного торжества - праздником победы над Японией никак не направлено против японского народа. Более того, сам японский народ осуждает милитаризм верхушки японского государства того времени, и всем очевидно, что речь идет о праздновании победы именно над милитаристской Японией, а не над японским народом.



Если праздник "забыт", что делать детям, внукам и правнукам 1 831 000 человек, награжденных медалью "За победу над Японией"? Спрятать или продать эти медали, перестать считать их знаком доблести и славы их великих родных? Или оставлять дома эти медали, выходя 9 мая на шествие Бессмертного полка?



А ведь в боях со стратегической миллионной Квантунской группировкой японских войск и их сателлитов в Маньчжурии и Корее и в ходе Южно-Сахалинской наступательной и Курильской десантной операций общие потери составили более 36 тысяч советских солдат и офицеров. За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях с японскими милитаристами, 308 тысяч советских воинов награждены орденами и медалями, 93 - удостоены звания Героя Советского Союза.



Уважаемый Владимир Владимирович, считаем, что дальше продолжать прятать и фактически дезавуировать одну из величайших наших военных побед недопустимо. В целях дальнейшего укрепления нашего суверенитета жизненно необходимо закрепить ключевую роль СССР/России в победе во Второй мировой войне, восстановить День победы над Японией и начать широко его праздновать".



Смысл принятого Государственной Думой закона хорошо поняли в Японии. Но опубликовавшие сообщения японские СМИ делают упор на то, что решение российских парламентариев якобы продиктовано стремлением "отомстить" японцам за шквал незаконных и необоснованных антироссийских санкций и намерение Токио находить пути поставок киевскому режиму теперь уже и летального оружия. Повод для таких оценок, желая того или нет, дали составители законопроекта, излишне подчеркивая, что, как отмечал ТАСС, "нововведение о переименовании дня воинской славы выступает в качестве одной из ответных мер на недружественные действия Японии".



В действительности это не единовременная "месть" за оголтелую русофобию нынешнего японского правительства во главе с американским вассалом Ф. Кисидой, а поддержанная нашим народом долговременная воспитательная акция, призванная помнить подвиги русского и советского солдата, в прямом смысле слова спасшего мир от нацизма, фашизма и милитаризма. Это и одновременно предупреждение от повторения кровавой мировой бойни, развязанной силами зла, в том числе японскими нацистами и милитаристами. Что тем более важно сегодня, когда японский милитаризм, как говорил поэт, "зримо и обло" вновь поднимает голову.



И еще. Не разобравшись в хронологии событий, некоторые японские комментаторы и обозреватели увидели в принятом законе стремление Москвы идти рука об руку в антияпонской политике Китая, который также отмечает победу над милитаристской Японией 3 сентября. В КНР этот официальный государственный праздник с 2014 года отмечается как "День Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам".



Что же, можно будет только приветствовать ежегодное совместное чествование 3 сентября нашими двумя народами, союзниками во Второй мировой войне, славной победы над японскими захватчиками и колонизаторами, мечтавшими огнем и мечом покорить совместно с нацистской Германией и фашистской Италией все народы мира, превратив их в рабов.



Можно не сомневаться, что президент РФ В. Путин, выполняя волю народа, утвердит закон о включении в реестр Дней воинской славы "День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны". Ибо это полностью соответствует его словам: "Мы должны сделать все, чтобы сегодняшние дети и вообще все наши граждане гордились тем, что они наследники, внуки, правнуки победителей. Знали героев своей страны и своей семьи, чтобы все понимали, что это часть нашей жизни".



Принятый закон приобретает особое значение в дни, когда для нашей армии и народа вновь выпала доля защитить от возрождающегося в мире нацизма как свою страну, так и все свободолюбивое человечество. Источник - свободная пресса

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