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Игорь Левитас: Об Эрнсте и голливудском дерьме
20:16 21.06.2023

16 июня 2023

Желание обгадить своих предшественников никому еще лавров не приносило. Деньги - приносило, премии и другие награды - приносило, любовь начальства - приносило. Что касается любви народной - нет. Только презрение.

К сожалению, надо признать, что не только уехавшие за последний год из России представители шоу-бизнеса и актерского цеха, но и оставшиеся в стране норовят сказать о России, ее народе, ее традициях, ее культуре что-нибудь гаденькое, подлое. Для чего, спросите вы. По двум причинам. Они не любят свою страну и видят в ней только источник личного обогащения. Это с одной стороны. А с другой… Их гложет элементарная зависть, чувство собственной неполноценности.

Скажите, а как по-другому можно расценивать слова генерального директора АО "ОРТ / Первый канал" Константина Эрнста, сказанные им на ПМЭФ:

"Голливуд последние 15 лет производит такое количество дерьма, что, в общем, может соревноваться со студией Горького 1972 года. При этом технологически все хорошо".

Я вам напомню, что Эрнст назвал "дерьмом":

"Достояние республики", в ролях Миронов, Табаков, Мишулин, Толубеев, Евстигнеев, Кваша;
"А зори здесь тихие" с Мартыновым, Остроумовой, Драпеко, Зайцевой, Шевчук (номинация на "Оскар" в 1973 году);
"Печки-лавочки" с Шукшиным, Санаевым, Бурковым, Гердтом, Рыжовым, Любшиным;
"Любить человека", снятый Герасимовым, с Солонициным, Макаровой, Болотовой, Виролайнен.
А если к этому прибавить снятый в 1971-м "Офицеры", за который Лановой получил приз лучшего актера 1972 года? Не надо забывать и сериал "17 мгновений весны", снимавшийся в 1971-1973 годах.

Как вам такое "дерьмо"? Но Эрнст упомянул последние 15 лет, т. е. то время, когда он сам всерьез начал заниматься продюсированием фильмов. Что же он может противопоставить 1972 году? Какой год он может назвать, когда возглавляемая им продюсерская фирма выпустила такое количество великолепных фильмов? Не кассовых поделок, которые делают сбор только благодаря тому, что о премьере начинают говорить на Первом канале за год до премьеры, ежедневно, по 77 раз на дню. А чего не говорить - телеканал же свой. Кто с него уберет?

Несколько лет вообще работал в минус, а награды сыпали горстями. Какой его фильм можно поставить рядом с перечисленными выше? Осыпанный особыми почестями фильм "Вызов"? Да, первыми сняли фильм в космосе. Хотя, по-честному, не совсем первыми. Была американская короткометражка "Апогей страха", сыгранная в космосе астронавтами. Ну ладно, забудем о ней. А кроме того - что? Это был первый фильм, где профессиональная актриса снялась в космосе , - но что в этом фильме еще выдающегося?

Сюжет - банальный до неприличия. Игра актеров - ну Пересильд - это еще та звезда. Что еще там гениального?

Но дело даже не в том, хорошие или плохие фильмы снимает Эрнст как продюсер. Дело в том, что он оскорбил целое поколение великолепных, а подчас и великих актеров, назвав их творчество "дерьмом". Радуется тому, что практически все они ушли в лучший мир и не могут ему ответить? Как это мерзко!

Допускаю, что про 1972 год Константин Львович брякнул просто ради красного словца, точнее упоминания слова "Голливуд", не подумав. В такой ситуации порядочный человек обязательно извинился бы и попросил прощения.

Игорь Левитас

Источник - eadaily.com
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