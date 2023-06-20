Китайцы создали "Око Саурона", чтобы следить за Америкой

21:27 21.06.2023

Крупнейший американский радар - как 3 футбольных поля, китайский - как комод



Константин Ольшанский



Китай теперь сможет обнаруживать пуски американских ракет даже за тысячи километров. Пекин создал всевидящий радар "Око Саурона". После того, как радар установят на кораблях китайского ВМС, это полностью изменит баланс сил в Мировом океане. И, конечно, не в пользу США.



Китайский радар "разглядит" все американские корабли на Гуаме



"Око Саурона", по заверению его разработчиков, сможет обнаруживать баллистические ракеты на 4,5 тысяч км. Это расстоянии от южного Китая до северной Австралии.



Радар способен отслеживать одновременно несколько целей в радиусе 3,5 тысяч км. Это примерно расстояние от Китая до Гуама, где расположена одна из крупнейших военно-морских баз США в Тихом океане. На этой базе находятся сразу две оперативные группировки ВМС - 71-я и 75-я. На Гуаме служит, по официальным данным, более 6 тысяч американских моряков.



Поэтому понятно, как нервно американцы отреагировали на заявления Пекина о создании нового радара.



Радар создала команда военных ученых и инженеров, возглавляемая доцентом Сунь Доньяном из Харбинского университета науки и техники. Результаты своих разработок китайцы опубликовали в журнале Electric Machines and Control.



Радар подходит для установки не только на новые, но и на старые модели китайских военных кораблей, пишут ученые. Значит, переоснастить можно почти весь флот. По подсчетам проекта Global Fire Index, в строю у Китая сейчас 2 авианосца, 3 вертолетоносца, 43 фрегата, 50 эсминцев, 72 сторожевых корабля.



Сейчас новейшая радарная система уже монтируется на первых кораблях, пишет South China Morning Post. На каких конкретно, конечно, военные не сообщают.



Американские ракеты "увидят" с помощью фазированной решетки



"Око Саурона" революционно отличается от обычных военных радаров. Радиолокаторы на большинстве военных судов имеют рабочий диапазон в несколько сотен километров. Дальше радиоволны посылать невозможно - это требует гигантской мощности передатчика.



Харбинские исследователи преодолели этот "энергетический предел". Их радар - это фазированная решетка. Значит, он состоит из несколько тысяч приемопередатчиков, каждый из которых может отправлять и принимать сигналы как независимый радар.



Радары с фазированной антенной решеткой меньше и легче обычных. Они имеют более высокую надежность и гораздо более высокую среднюю наработку на отказ. Такие решетки хорошо защищены от помех, чрезвычайно быстрой переключают диапазоны.



Работая вместе, отдельные излучающие устройства могут генерировать импульсные электромагнитные сигналы мощностью до 30 мегаватт. Такого импульса было бы достаточно, чтобы вывести из строя электрооборудование любого существующего военного корабля.



Специалист по радиолокации из Пекина, которого цитирует South China Morning Post, говорит: до недавнего времени идея установки 30-мегаваттного радара на линкор была бы научной фантастикой. Теперь же это реальность.



Китаю пришлось ускорить разработку радаров из-за напряженности в Тихом океане. Американцы провоцируют Китай. В Тихом океане находится 7-й флот американских ВМС. Причем оперативные группировки находятся не только, скажем, в Калифорнии, на острове Гуам или в Японии, но даже в Сингапуре (73-я группировка). А это, между прочим, всего 2 тысячи километров от побережья Китая - очень мало по меркам Тихого океана.



Суперконденсаторы на военные корабли переставят с поездов-маглевов



- Чем мощнее становится наш военно-морской радар, тем больше вероятность того, что мы сможем подавить действия США в Южно-Китайском море, - говорит неназванный источник в South China Morning Post.



Американцы нервничают еще и потому, что китайцы перечеркнули все их научные разработки. Сейчас самый мощный в мире радар AN/FPS-85 имеет мощность 32 мегаватта. Радар расположен во Флориде, принадлежит командованию Космических сил США занимает площадь более 2 гектаров. Или 3 футбольных поля.



Технический прогресс значительно уменьшил размеры мощных радаров. Они стали еще и дешевле. Правда, главная проблема для разработчиков радаров - это сверхмощный источник питания. Ну не от АЭС же запитывать такие радары?! Тем более, когда радар генерирует мощный импульсный сигнал, он может вывести из строя другие электронные устройства.



Выход нашли - радар отключили от корабельной электросети. Зато к радару подключили сверхмощные конденсаторы. Нашли их у производителя поездов на магнитной подушке China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC). Корпорация еще в 2013 году построила первую в мире линию массового производства суперконденсаторов.



Такие конденсаторы нужны, чтобы по Китаю могли ездить высокоскоростные поездка. Пригодились они и для военных радаров, чтобы устранить генерируемые ими скачки напряжения. Вся система электроснабжения с конденсаторами и другими компонентами весит всего 1 тонну. Это ничто по сравнению с весом огромного корабля.



Создание радара - это еще и пример конверсии технологий. Обычно передовые технологии сначала придумывают военные, а затем их внедряют в гражданское производство. С военными радарами все получилось наоборот: сначала "мирные" технологии, а теперь оборонное производство. С единственной целью - посрамить США, отобрав у них гегемонию на Мировой океан.