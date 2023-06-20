Зерновая сделка: Голодающие страны Европы уже нажрались от души

21:29 21.06.2023

Москва решила положить конец невыполняемым договоренностям, а голодной Африке мы и сами можем помочь



Ирина Гусева

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Фархад Ибрагимов



Зерновая сделка медленно, но неумолимо идет к своему концу. В России не исключают новые контакты по этому вопросу, но Москва ведет дело к тому, чтобы не выполняемые договоренности в рамках сделки завершились 18 июля. Об этом заявил 20 июня заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.



"У нас контакты продолжаются, рабочие в том числе, консультации проводятся. Мы их не исключаем", - отметил дипломат в разговоре с журналистами.



По его словам, Россия не снимает свое требование по разблокировке работы аммиакопровода Тольятти - Одесса, предусмотренное пакетом договоренностей, но понимает, что возможность быстро его запустить фактически уничтожена после подрыва объекта украинской стороной.



На бессмысленность продолжения зерновой сделки ранее указывал и глава МИД РФ Сергей Лавров.



"Как можно продлевать то, что не работает? Ровно половина „пакета", предложенного Генеральным секретарем ООН А.Гутерришем, касающегося российских удобрений и продовольствия, не сдвинулась с места. Работает только украинская часть. И то не в том контексте, предложенном А. Гутерришем (чтобы удовлетворить потребности беднейших стран), а в коммерческом смысле", - сказал он.



Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что Запад не хочет разблокировать препоны, которые сам же создал на пути поставок российских удобрений нуждающимся государствам Глобального Юга и пообещал продолжать поставки зерна в развивающиеся страны маршрутами, независящими от западных стран.



ООН, которая практически год кормила Москву обещаниями решить все проблемы с Западом относительно российских требований, расписалась в собственном бессилии. По словам Сергея Вершинина, представители организации на консультациях признали, что ничего не могут сделать для возобновления работы аммиакопровода Тольятти - Одесса, поставок сельхозтехники и запчастей, а также переподключения "Россельхозбанка" к SWIFT.



"По существу, к сожалению, в ходе последних консультаций ооновцы признали, что они не могут ничего сделать. Они даже сказали, что и перспектив как таковых нет. Это очень, конечно, печально", - заметил дипломат.



Фактически признав поражение, в ООН тем не менее хотят добиться "продолжения действия" обеих частей сделки, о чем заявил официальный представитель генсека организации Фархан Хак.



"Что касается меморандума о понимании, мы пытаемся обеспечить, чтобы и меморандум о понимании, и черноморская зерновая инициатива продолжили действовать. И мы в контакте, чтобы обеспечить, чтобы эти сделки продолжили действовать", - заявил он.



Цена "попыткам" ооновцев уже известна - меньше 3% объемов, которые Украина отгрузила в рамках зерновой сделки, попало в развивающиеся страны, находящиеся в специальном списке Всемирной продовольственной программы ООН. Остальное осело в закромах европейских стран, в частности, пошло на корм скоту.



Политолог, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов считает, что зерновая сделка с самого начала себя не оправдала в полной мере.



- Терпение России было долгоиграющим. Россия терпела год, чтобы сделка заработала в полной мере, чтобы ее целеполагание было реалистично. Запад год назад вопил, что якобы Россия провоцирует чуть ли не гуманитарный кризис, всемирный голод и прочее. В результате мы видим, что зерно не только не доставалось бедным странам бедным странам, но и большая часть зерна, около 80%, поставлялось в богатые страны Европы - Францию, Италию, Испанию, Германию, куда угодно, но не на Ближний Восток и в Северную Африку. Пусть это на их совести будет.



Вторая часть этой проблемы в том, что они с помощью этого гуманитарного коридора, который был обеспечен через зерновую сделку, начали устраивать провокации и террористические акты в отношении России. Они продумывают, как через гуманитарный коридор поставлять вооружение, чтобы ударять по Крыму, по нашим новым территориям, по России в целом. Убивать наших людей. Это все печально.



Мы свое дело выполнили в полной мере. Россия все, что могла, сделала, целый год терпела. Сейчас нет никакого другого выхода, как выйти из этой сделки.



"СП": Активный участник сделки и Турция. Какой реакции ждать от Анкары в случае прекращения сделки?



- Мы от Турции, а она является гарантом, как и ООН, требовали разобраться с этим. Эрдоган должен был более тщательно проработать эти вопросы. Сейчас даже если Турция будет возмущаться… У Турции вообще не должно быть никаких оснований для этого, потому что мы в угоду интересам Эрдогана, когда у него была предвыборная гонка, продлили эту сделку, чтобы у него не болела голова во время выборной кампании, чтобы он мог перед избирателями гордиться тем, что он такой великий дипломат, что смог убедить Россию продлить сделку. Мы пошли на уступку ради сохранения российско-турецких отношений и его победы на выборах, и сделку продлили. Но дальше со сделкой, с зерновым коридором дела стали обстоять еще хуже.



Эрдоган должен прекрасно понимать, что как бы он ни пытался быть миротворцем, но с киевским режимом напрямую договариваться не получается, этот режим себе не принадлежит - за них решает Белый дом. Белый дом продолжает вооружать Украину, провоцировать Россию, не собирается идти на переговоры. Белый дом не собирается отступать. Зачем нам идти на переговорный процесс, если нас там все равно слышать не собираются, наоборот, риторику только ужесточают. Это бессмысленно.



"СП": Как в случае выхода России из сделки будет обстоять ситуация с Африкой?



- Мы понимаем и африканские страны должны понимать всю опасность истории с точки зрения голода и прочего, но Россия наверняка сможет продумать какой-то другой вариант, подразумевающий кооперацию в деле поставки зерна в развивающиеся страны. Это, наверное, будут прямые поставки.



Ни Турция, ни тем более ООН (оказавшаяся беззубой организацией, не способной сделать ничего ровным счетом) не смогли стать гарантами того, чтобы зерновая сделка работала в полной мере. Многие политологи были уверены, что Россия выйдет даже не 18 июля. С зерновой сделкой все - у этой черноморской зерновой инициативы нет под собой реальных оснований, возможностей, она не способна достичь реальных целей. Запад ею нагло пользуется.



"СП": Тем не менее ООН, когда уже всем очевидно, что ничего не может сделать, на что-то надеется. На что?



- ООН хочет показать, что они еще что-то из себя представляют, что способны влиять на реальное положение дел. Задача ООН в том, чтобы показать, что они окончательно не упали лицом в грязь. Весь мир их обвиняет в том, что они беззубая организация, но они хотят показать, что хотя бы один зуб у них во рту остался, что они могут хотя бы что-то предпринять для сохранения договора, гарантом которого стали. Но они же должны прекрасно понимать, что у зерновой сделки сегодня нет никакого будущего. Даже если мы продлим ее еще на два месяца, мы прекрасно понимаем, что коридор не работает: по большому счету в африканские страны зерно не поставляется, зерно поставляется в Европу. Получается, что мы ставим на кон свою безопасность, свои интересы ради того, чтобы вооружать террористический киевский режим и чтобы европейские страны обжирались этим зерном? Зачем?



Зерновая сделка должна быть похоронена, причем в самое ближайшее время, потому что она реально угрожает безопасности России.