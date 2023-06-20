В Москве установят памятник последнему президенту Югославии Слободану Милошевичу

21:30 21.06.2023 Провидец Слободан Милошевич

В Москве поставят памятник последнему президенту Югославии



Валерий Бурт



Скульптура, выполненная действительным членом Российской̆ академии художеств Драганом Раденовичем, в сопровождении мотоколонны "Ночных Волков" на днях была доставлена в Москву и установлена на территории байк-центра. Однако это – временное пристанище монумента. Памятник может быть водружен на Площади Европы или перед посольством США.



Художественное решение скульптуры – метафорическое предупреждения славянским народам о необходимости единения и добрососедства. Ваятель изобразил Милошевича, держащего в руках сорванную маску, похожую на ту, что изображена на картине норвежского художника Эдварда Мунка "Крик". Эта деталь памятника под одноименным названием – символ лживости и коварства политиков Запада, разрушившего Югославию. Они же стали виновниками смерти президента этой страны.



Милошевич – последний руководитель Югославии и первый глава Сербии, он в конце ХХ века изо всех сил старался сохранить целостность балканской страны. Поддерживал сербов, живущих в Боснии и Хорватии, боролся против выхода Косова из состава Сербии.



Его действия, увы, не были безошибочными. Милошевич не сумел взять под контроль националистические движения в республиках Югославии, и в стране начался разброд, вспыхнули кровопролитные столкновения. К тому же разразился тяжелый экономический кризис. В итоге Югославия распалась на отдельные государства. К этой разрушительной политике основательно приложили руку США и их партнеры по НАТО.



Западу нужен был покорный политик. Милошевич же был независим. Он отвергал иностранный диктат и хотел сближения с Россией. Политик противостоял разграблению своей богатой и самобытной родины.



"Милошевич не смог понять политического значения падения Берлинской стены, – писала Washington Post в августе 1996 года. – Другие коммунистические политики приняли западную модель и сблизились с Европой, а Милошевич пошел в другую сторону".



За свою непокорность Милошевич жестоко поплатился: на Югославию, обрушились экономические санкции, а его самого объявили виновником межнациональных конфликтов и многочисленных жертв. Сыграла свою роковую роль и потеря Косово…



"Цветная" революция в Югославии была первой. Позже по тем же сценариям – с подлогами на выборах, ложью, провокациями – произошли другие: в Грузии, Украине, Киргизии. Политические землетрясения сотрясали и другие страны.



В результате сомнительных выборов Милошевич был отстранен от власти. Но понимал – враги этим не ограничатся. Так и вышло. В апреле 2001 года он был схвачен у себя дома и перевезен в гаагскую тюрьму.



Его взялись судить те, кто не имел на это никакого морального права. Они сами были убийцами и разрушителями. Это руководители стран НАТО, бомбившие Югославию в 1999-м.



Будь наша страна тогда в силе, она бы наверняка вмешалась. Но Россия была слаба, к тому же ею руководил немощный президент.



Брат Милошевича Борислав занимал пост посла Югославии в Москве в самые драматические для его страны годы. В интервью, данном после агрессии НАТО, он говорил, что "Москва могла сделать больше": "Россия не должна была принимать некоторые резолюции ООН, например, №1160, которая наложила эмбарго на поставки оружия. Россия могла бы использовать право вето по многим резолюциям. Всем же известно, что албанские боевики снабжались современными средствами".



Слободан Милошевич приезжал в Москву в 1998 году, встречался с Ельциным. Но о том, что президент РФ обещал гостю, Борислав Милошевич говорить отказался. Может быть, его терзала обида… Но повторил, что "у России были возможности. И российские военные были за то, чтобы помогать нам больше. Народ России был солидарен с нашим народом…".



Накануне бомбардировок Югославии Ельцин с жалким видом бормотал: "Давайте, пока еще остались какие-то минуты, убедим Клинтона не делать этого трагического, драматического шага… Я прошу: присоединитесь к возмущению всей России. Мы, конечно, все, что можно, со своей стороны делаем, но не все мы можем…".



Но "друг" Билл даже не удостоил Ельцина ответом. Все уже было решено…



Однако Югославию еще можно было спасти! В апреле 1999 года парламент этой страны – Скупщина выпустил постановление "О присоединении Союзной Республики Югославии к Союзу Беларуси и России". Этот документ был принят Государственной Думой и поддержан Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь.



Другими словами, Россия и Беларусь с их мощным военным потенциалом могли встать на защиту Югославии. Это могло стать серьезной преградой для НАТО. Решающее слово было за Ельциным. Но он не решился идти наперекор Западу, который в то время считался другом России. Как потом оказалось, заклятым…



Милошевича судил Международный трибунал в Гааге. В роли обвинителя выступал монстр в женском обличье – Карла Дель Понте. Она умудрилась не признать факт злонамеренных бомбардировок НАТО гражданских объектов Югославии. Лицемерная Дель Понте закрыла глаза на то, что были убиты, ранены, стали инвалидами, пропали без вести тысячи жителей страны!



…Милошевич стал адвокатом самого себя и умело разрушал все доводы обвинения.



Слободан был под судом, но – неподсуден. Однако выпустить его на свободу означало для Запада признать тщетность и лживость своих действий, ставших синонимами их преступлений в отношении Югославии и ее лидера.



Над заключенным Милошевичем изощренно издевались: создали тяжелейшие условия содержания, лишили свиданий с женой, практически перестали лечить. За три дня до смерти он просил допустить к нему российских врачей, но получил отказ. Его не стало 11 марта 2006 года…



Прошло более десятилетия, и он был объявлен невиновным. Но тихо, незаметно – в глубине документа из двух тысяч страниц по делу лидера боснийских сербов Караджича было написано, что Милошевич не совершал преступлений, которые ему приписывали. В гаагской тюрьме был замучен невиновный. Истинные же виновные не понесли наказания.



"Меня потрясла эта смерть. Ведь я была знакома со Слободаном Милошевичем, – говорила после его ухода историк и политолог, глава Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая. – У его личности очень драматичная судьба, в которой, словно в зеркале, отразилась драматическая судьба сербской нации в XX веке. Здесь и метания между соблазнами коммунизма и национальной идеей, и тиски между Западом и Востоком, и клещи мировой геополитики, и положение на Балканах…



Я не сомневаюсь, что со временем Милошевич станет героем для сербов. Он не безгрешен, но его историческая судьба очень яркая. Годы заточения и то достоинство, с которым он их принял, то, как он себя вел и как защищался, не может не вызывать уважения".



Так и произошло.



Памятник Милошевичу в Москве – не только дань памяти ему как великому государственному деятелю. Он был сербом, а этот народ издавна тяготел к России: отец Слободана преподавал русский и сербский языки, мать состояла в компартии и с уважением относилась к СССР. Влияние родителей сказалось и на убеждениях сына…



В тюремной камере Милошевич призвал братьев-славян к сопротивлению натиску Запада: "Русские! Я сейчас обращаюсь ко всем русским – жителей Украины и Белоруссии на Балканах тоже считают русскими. Посмотрите на нас и запомните – с вами сделают то же самое, когда вы разобщитесь и дадите слабину. Запад – цепная бешеная собака вцепится вам в горло. Братья, помните о судьбе Югославии! Не дайте поступить с вами так же!".



Милошевич словно заглядывал в будущее. Через много лет произошло то, о чем он предупреждал.



Специально для "Столетия" Источник - Столетие

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