Обманули дурака.... Горе-дипломат Мединский обвинил Запад в срыве переговоров с Украиной в 2022 году

21:38 21.06.2023

Мединский заявил, что Запад осознанно сорвал переговоры Москвы и Киева в 2022 году



Запад осознанно сорвал переговоры Москвы и Киева в 2022 году. С таким обвинением выступил экс-министр культуры, помощник президента России Владимир Мединский, чьи слова приводит ТАСС.



По его словам, Украина была близка к мирному решению и заключению Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности страны. Но, по мнению Мединского, такое решение не устраивало западные страны, которые осознанно пошли на срыв переговоров.



"Россия не на словах, а на деле была готова к мирному решению. Более того, к такому решению был в общем-то близок и Киев", - пояснил он.



Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. 22 мая того же года о замораживании переговорного процесса заявлял глава делегации Москвы Владимир Мединский. Он сообщил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров на высшем уровне.