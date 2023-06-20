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УзбВласти подумали и решили нежно лелеять психопатов
00:44 22.06.2023

В Узбекистане займутся развитием службы охраны психического здоровья населения
В Узбекистане займутся коренным улучшением службы охраны психического здоровья населения. Эта служба будет интегрирована в медучреждения первичного звена. В школах внедрят специальное социально-эмоциональное обучение. Специалистам сферы увеличат надбавки к окладам.
In EnglishВчера, 11:25 Общество
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 19 июня подписал постановление о развитии в стране службы охраны психического здоровья населения.

Документ направлен на коренное совершенствование службы охраны психического здоровья населения, что подразумевает:

внедрение единой вертикальной системы управления оказания специализированной психиатрической и наркологической помощи;
интеграцию службы охраны психического здоровья в медицинские учреждения первичного звена;
полное обеспечение лекарственными средствами лиц, страдающих психическими расстройствами, в соответствии с потребностью;
укрепление психического здоровья населения, особенно детей и подростков;
совершенствование системы подготовки кадров, достойное стимулирование и создание дополнительных условий для эффективного труда специалистов;
укрепление материально-технической базы психиатрических учреждений.
С 1 июля Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра наркологии преобразуется в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр психического здоровья.

Центр будет осуществлять координацию и контроль за обеспечением психического здоровья на всех уровнях здравоохранения. Психиатрические и наркологические больницы и диспансеры в регионах войдут в структуру центра.

С 1 августа вводятся следующие штаты:

медицинского психолога - в районных и городских многопрофильных центральных поликлиниках (за счет сокращения штатов отделений Центра поддержки здорового образа жизни и повышения физической активности населения);
суицидолога - в психоневрологических диспансерах, не имеющих стационарных койко-мест, и в психиатрических больницах, имеющих в своем составе диспансеры;
врача приемного отделения, дежурного психиатра, медицинского психолога или психотерапевта в рамках действующих штатов - в психоневрологических диспансерах, имеющих стационарные койко-места, и в психиатрических больницах.
До конца 2023 года в практику должна быть внедрена Программа действий Всемирной организации здравоохранения по оказанию помощи при психических расстройствах в медицинских учреждениях первичного звена. Она предусматривает:

принятие мер по раннему выявлению и лечению психических расстройств уже в первичном звене медицины;
развитие навыков и повышение знаний врачей и других медицинских работников медицинских учреждений первичного звена по клинической оценке, лечению и наблюдению лиц, страдающих психическими расстройствами.
В учреждениях общего среднего образования в рамках имеющихся дисциплин школьной программы и внеурочных процессов будет внедрено специальное социально-эмоциональное обучение (Social Emotional Learning, SEL) по формированию у учащихся навыков самоконтроля и преодоления сложных жизненных ситуаций, предупреждению депрессивных, тревожных состояний и суицидов.

В 2023-2024 годах не менее 40 специалистов сферы будут направлены в авторитетные зарубежные медицинские учреждения и центры для повышения квалификации и прохождения стажировки.

С 1 июля повышается размер надбавки с 25% до 50% к должностному окладу психиатров, осуществляющих деятельность в районных и городских многопрофильных центральных поликлиниках, а также психиатров, медицинских психологов, психотерапевтов и суицидологов, осуществляющих деятельность в психиатрических лечебных учреждениях.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения предложила странам Центральной Азии внедрить охрану ментального здоровья на уровень семейных врачей, чтобы сделать психиатрическую помощь доступнее и избавить пациентов от стигматизации. "Газета.uz" поговорила об этом с представителем организации.

Источник - gazeta.uz
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