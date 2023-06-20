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Особенности пенсионных систем в Центральной Азии
00:50 22.06.2023

Социальная ситуация в Центральной Азии важна для России по нескольким причинам: в контексте перспектив евразийской интеграции, большой протяженности общих границ и массового притока мигрантов. В условиях текущей международной обстановки и экономического кризиса дисбалансы в пенсионных системах могут стать источником социальной напряженности в регионе, особенно в случае снижения доходов населения и уменьшения заработков трудовых мигрантов на российском рынке труда. О структуре и параметрах пенсионных систем государств Центральной Азии читайте в статье кандидата экономических наук Евгении Синдяшкиной в журнале "Россия и новые государства Евразии".

Как формировались пенсионные системы в Центральной Азии?

В государствах региона сложились похожие условия формирования пенсионных систем: страны унаследовали советский формат с низким пенсионным возрастом и большой долей разнообразных льготных пенсий, которая не предусматривала пенсионного страхования и функционировала на принципах государственного социального обеспечения.

Вместе с тем Центральная Азия отличается очень молодым населением, а демографическая ситуация здесь сравнительно благоприятна для функционирования пенсионных систем. Доля лиц моложе трудоспособного возраста в странах региона в 1,6–1,9 раза выше, чем в России, а доля лиц старше трудоспособного возраста – в 2,3–4,1 раза ниже.

Основная проблема, препятствующая формированию устойчивых пенсионных систем с достаточным уровнем выплат в странах региона, – неблагоприятное соотношение численности плательщиков пенсионных взносов и получателей пенсий.

Для стран Центральной Азии характерно широкое распространение неформальной занятости, когда работающие не охвачены пенсионным страхованием. Кроме того, здесь широко распространена практика "серой" заработной платы, что также препятствует собираемости пенсионных взносов.

Так, по различным данным, в настоящее время в Казахстане из 8,8 млн занятых почти 4 млн – неформально занятые, которые не участвуют в уплате пенсионных взносов.

Еще одна острая проблема в сфере пенсионного обеспечения в странах Центральной Азии – пенсии трудовых мигрантов. Значительное количество трудоспособного населения государств региона находится в трудовой эмиграции. Так, например, по данным Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан, в ноябре 2022 года на работе за пределами республики находились около 15 % от занятого трудоспособного населения страны.

Структура пенсионных систем в Центральной Азии

За 30 лет в системах пенсионного обеспечения государств Центральной Азии произошли существенные изменения. Прежде всего, был внедрен институт пенсионного страхования. Одновременно с развитием страховых институтов солидарной пенсионной системы изучалась возможность перехода от солидарной системы к накопительной, которая рассматривалась как более современная и эффективная.

В результате накопительную модель пенсионной системы в качестве основной принял только Казахстан, но в качестве дополнительного института этот подход применяют все рассматриваемые страны, в которых основной является солидарная составляющая пенсионного обеспечения. В Киргизии общая пенсия по государственному пенсионному социальному страхованию состоит из солидарной (базовой и страховой) и накопительной частей. В Таджикистане страховая пенсия по возрасту (ранее называлась трудовой пенсией) состоит из страховой и накопительной частей. Что касается Узбекистана, то там пенсионная система включает пенсии по возрасту и накопительные пенсии.

В вопросах пенсионного возраста и стажа столь значительной разницы между странами Центральной Азии не наблюдается, хотя определенные различия есть.

За 30 лет реформ во всех республиках, кроме Узбекистана, повысился пенсионный возраст.

В Казахстане и Таджикистане – до 63 лет для мужчин и 58 – для женщин, в Киргизии к 2027 году планируется установить единый пенсионный возраст для мужчин и женщин – 63 года, а пока пенсионный возраст мужчин составляет 63 года, женщин – 60,5 года. В Узбекистане пенсионный возраст не повышался с советского периода, однако в рамках реформирования пенсионной системы рассматривается вопрос его повышения до 63/58 лет. Во всех четырех республиках стаж, необходимый для получения полной пенсии, составляет 25 лет для мужчин и 20 – для женщин.

Одним из направлений евразийской интеграции является координация социальной политики, в том числе в области пенсионного обеспечения.

В современных условиях возникает необходимость новых подходов к управлению системами пенсионного обеспечения как в странах с высокими доходами и развитыми системами социальной защиты, так и в более бедных странах. Многие эксперты отмечают, что в странах с большой долей неформальной занятости и низкими трудовыми доходами гарантированная нестраховая пенсия по возрасту является наиболее эффективной. В условиях государств Центральной Азии возможным направлением новых подходов к организации пенсионного обеспечения представляется перемещение акцентов в сторону государственного пенсионного обеспечения.

Полную версию статьи "Пенсионные системы государств Центральной Азии" читайте на сайте ИМЭМО РАН.
Синдяшкина Е. Пенсионные системы государств Центральной Азии. Россия и новые государства Евразии, 2023, № I (LVIII), сс. 92-108.
https://www.imemo.ru/files/File/magazines/rossia_i_novay/2023_01/14-Sindiashkina.pdf

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1687384200


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