Вопреки усилиям США, Россия спасет мир от их гегемонии, - Хадиль Мухйиддин Али

01:15 22.06.2023

Al-Watan Syria

Сирия



Новый мир без Америки!



Благодаря России время мирового господства США заканчивается, пишет Al-Watan Syria. Пока Запад "разбрасывается санкциями", Москва заключает многомиллиардные торговые соглашения с восточными странами на ПМЭФ, что поможет навсегда избавиться от западной гегемонии.



Мир неуклонно движется к новой финансовой экосистеме без гегемонии Соединенных Штатов. Россия решительно поддерживает все необходимые для этого меры, тем более что на Востоке создается инфраструктура для всесторонней интеграции, главным критерием которой является прочная экономическая база.



Запад, разбрасывающийся санкциями направо и налево и ожидающий краха различных политических режимов, находится сейчас в весьма непростой ситуации, в то время как Россия заключает торгово-промышленные соглашения и выстраивает новый мировой порядок на основе справедливости, равенства и процветания. Свидетельством тому являются итоги Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Мероприятие проходило с 14 по 17 июня в культурной столице России и объединило более 17 тысяч участников из 130 стран. В этом году оно прошло под девизом "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений".



Советник Президента Российской Федерации, заместитель председателя Организационного комитета, ответственный секретарь ПМЭФ Антон Кобяков заявил, что на площадке форума было подписало более 900 соглашений на общую сумму около 46 миллиардов долларов.



Россия подтвердила статус сверхдержавы, обладающей военными, внутренними, финансовыми и человеческими ресурсами, а также административными компетенциями высокого уровня. Она разорвала оковы санкций и создала новые рынки для экспорта своей продукции. Москва активно работала над двусторонними и коллективными интеграциями, укрепляла экономические союзы на основе равенства. Она противостояла Западу, который преследует одну единственную цель - установить господство над народами и их ресурсами и навязать им современный "либерализм", противоречащий идеологиям восточных обществ.



Специальная военная операция России на Украине является переломным моментом в истории человечества и отправной точкой для формирования нового мирового порядка. Запад раскрыл свои истинные намерения в отношении Москвы, которая отстаивает благородные восточные ценности перед лицом американской гегемонии, наносящей ущерб национальным интересам, процветанию народов и миру во всем мире.



Глобальные державы вне зависимости от их силы и размера стремятся занять свое место в новом мировом порядке. Доминированию коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами постепенно приходит конец, так что страны Северной Африки, Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии при поддержке России и Китая полностью готовы ко всем глобальным изменениям.



Автор: Хадиль Мухйиддин Али (هديل محي الدين علي)