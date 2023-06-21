Совет директоров "Казатмпрома" впервые возглавил Арман Аргингазин

06:36 22.06.2023

В Казатомпроме новый состав совета директоров

Председателем стал Арман Аргингазин



21.06.2023 ·



В "Казатомпроме" избрали новый состав совета директоров, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу национальной компании. "В связи с истечением срока полномочий

действующего состава решением ВОСА избран новый совет директоров компании в количестве 8 человек с учетом

одной вакансии для потенциального кандидата – независимого директора со

сроком полномочий 3 года", - указывается в сообщении. В совет директоров вошли: 1) Аргингазин Арман Ануарбекович – независимый директор;2) Жубаев Арманбай Сапарбаевич – независимый директор;3) Сидиков Нодир – независимый директор;4) Бердигулов Ернат Кудайбергенович – представитель интересов АО "Самрук-Қазына";5) Жанадил Ернар Бейсенулы – представитель интересов АО "Самрук-Қазына";6) Отыншиев Елжас Муратович – представитель интересов АО "Самрук-Қазына";7) Муканов Ержан Жанабилович – председатель правления АО "НАК "Казатомпром". В состав совета директоров

включены два новых независимых директора – Арман Аргингазин и Нодир

Сидиков. Исключена из СД представитель "Самрук-Қазыны" Назира Нурбаева, ее позицию занял Елжас Отыншиев. Председателем СД избран Арман Аргингазин. Он имеет более 20 лет опыта работы

в международных банковских структурах в Казахстане и был главой

направления Metals and Mining в ABN Amro в Казахстане. Нодир Сидиков – гражданин Великобритании

и имеет более 15 лет опыта работы в международной юридической компании в

Великобритании, является членом Ассоциации международных переговорщиков

по энергетике (AIEN), а также членом исполнительного комитета

Британско-казахстанской юридической ассоциации. Напомним, председатель совета директоров, независимый директор Нил Лонгфэллоу, старший

независимый директор Рассел Бэнхам и независимый директор Марк Кэшер

досрочно прекратили свои полномочия по собственному желанию в мае-июне

2023 года, что также соответствовало сроку истечения полномочий состава совета директоров, избранного в 2020 году.