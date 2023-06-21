 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 22.06.2023
09:12  Русская империя возрождается, - Владимир Можегов
08:54  На базе ташкентского техникума создадут "Академию медицинских сестер"
08:46  Хуйские сепары? Более 30 человек погибло от взрыва в ресторане в городе Иньчуань Нинся-Хуэйского автономного района Китая
08:41  Жузы не катят? Токаев утвердил новые правила прохождения госслужбы и ротации кадров
08:02  Бывшую ракетную базу РВСН СССР Державинск (Акмолинская область) казвласти переименовали в город Кенесары
07:56  Джон Миршаймер: Россия победит. Значимого мирного соглашения не будет
07:16  В Кыргызстане прошел Первый всемирный форум сказителей

07:11  Кыргызстан: пятая колонна начала контрнаступление на власть, - А.Уваров
06:57  Берлин ищет в Центральной Азии замену российским энергоресурсам, - В.Панфилова
06:36  Совет директоров "Казатмпрома" впервые возглавил Арман Аргингазин
01:15  Вопреки усилиям США, Россия спасет мир от их гегемонии, - Хадиль Мухйиддин Али
00:50  Особенности пенсионных систем в Центральной Азии
00:44  УзбВласти подумали и решили нежно лелеять психопатов
00:33  Экономика Казахстана остается в заложниках ошибок, - А.Кусаинов
00:13  Байден испортил то, что чудом не испортил Блинкен
Среда, 21.06.2023
21:38  Обманули дурака.... Горе-дипломат Мединский обвинил Запад в срыве переговоров с Украиной в 2022 году
21:30  В Москве установят памятник последнему президенту Югославии Слободану Милошевичу
21:29  Зерновая сделка: Голодающие страны Европы уже нажрались от души
21:27  Китайцы создали "Око Саурона", чтобы следить за Америкой
20:16  Игорь Левитас: Об Эрнсте и голливудском дерьме
20:01  День Победы над милитаристской Японией возвращен в число главных праздников России
19:21  Бывший глава МИДа Узбекистана Владимир Норов оставил госслужбу и занялся консалтингом
19:20  Нацбанк Кыргызстана разрешил выпуск "исламских" кредитных и дебетовых карт
14:52  Как подготовиться к будущей войне, - Владислав Исаев
14:50  За срыв "зерновой сделки" Россия накажет Украину на миллиарды долларов
14:42  Театр боевых действий абсурда. Влажные американские мечты и провалившийся "контрнаступ", - Н.Сорокин
13:09  Эклер с мышьяком для Центральной Азии, - Рената Алимова
12:57  Казахстанский Актау массово атаковали особо кусачие блохи
11:46  Запад понял, чем чреваты плохие отношения с Китаем, - Майкл Боцюркив
11:44  Конфликт на Украине доказал - Европа слаба как никогда, - Al Ittihad
11:41  Фентаниловая эпидемия в США: что известно про наркотик, число смертей, алгоритм зависимости
09:06  ПарламентKZ утвердил для прокуратуры механизм возврата выведенных из Казахстана активов
09:01  Законность расходования более Т1 млрд на турниры "Казакстан барысы" проверяют в Алматы
08:56  СВО на Украине: грозовые предзнаменования, - Юрий Борисов
08:43  Сын Байдена признался в налоговых нарушениях и нарко-проблемах
08:11  Умелое раздувание вражды приводит к бессмысленным войнам, - Марат Бисенгалиев
07:06  Премьер Мишустин: молчаливая революция, - Михаил Делягин
06:44  Куда идет российско-китайский автопром, - Олег Чередниченко
01:26  Коллективный риск: ЕС представил стратегию экономической безопасности
01:14  Единый закупщик на минном поле Казахстана, - Петр Своик
00:58  Москва и Душанбе будут вместе осваивать... космос, - НГ
00:31  Минское приглашение: чем закончился саммит глав МИД ОДКБ
00:28  Узбекистанка Зайнаб Дайибекова - чемпионка Азии по фехтованию
00:05  Чиновник МВД Таджикистана задержан по подозрению в похищении человека
00:04  Непобедимый Эрдоган, сигналы для России, противоречия и союз с Западом, - Алина Сбитнева
00:01  Трансгендеры – вестники грядущего тоталитаризма, - Игорь Караулов
00:00  РосМИД сдает все позиции. Лавров - бездарнейший из министров
Вторник, 20.06.2023
21:55  Поднебесная хочет оторвать Германию от США, - Олег Никифоров
21:51  За уничтожение танка Leopard рос-бойцу Андрею Кравцову вручили 1 млн рублей
21:49  "Хорошо горит натовский "зверинец". Под Угледаром жарко и без солнца
21:47  В массовой сдаче в плен украинских военных увидели тревожный знак для ВСУ
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Совет директоров "Казатмпрома" впервые возглавил Арман Аргингазин
06:36 22.06.2023

В Казатомпроме новый состав совета директоров
Председателем стал Арман Аргингазин

21.06.2023 ·

В "Казатомпроме" избрали новый состав совета директоров, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу национальной компании. "В связи с истечением срока полномочий
действующего состава решением ВОСА избран новый совет директоров компании в количестве 8 человек с учетом
одной вакансии для потенциального кандидата – независимого директора со
сроком полномочий 3 года", - указывается в сообщении. В совет директоров вошли: 1) Аргингазин Арман Ануарбекович – независимый директор;2) Жубаев Арманбай Сапарбаевич – независимый директор;3) Сидиков Нодир – независимый директор;4) Бердигулов Ернат Кудайбергенович – представитель интересов АО "Самрук-Қазына";5) Жанадил Ернар Бейсенулы – представитель интересов АО "Самрук-Қазына";6) Отыншиев Елжас Муратович – представитель интересов АО "Самрук-Қазына";7) Муканов Ержан Жанабилович – председатель правления АО "НАК "Казатомпром". В состав совета директоров
включены два новых независимых директора – Арман Аргингазин и Нодир
Сидиков. Исключена из СД представитель "Самрук-Қазыны" Назира Нурбаева, ее позицию занял Елжас Отыншиев. Председателем СД избран Арман Аргингазин. Он имеет более 20 лет опыта работы
в международных банковских структурах в Казахстане и был главой
направления Metals and Mining в ABN Amro в Казахстане. Нодир Сидиков – гражданин Великобритании
и имеет более 15 лет опыта работы в международной юридической компании в
Великобритании, является членом Ассоциации международных переговорщиков
по энергетике (AIEN), а также членом исполнительного комитета
Британско-казахстанской юридической ассоциации. Напомним, председатель совета директоров, независимый директор Нил Лонгфэллоу, старший
независимый директор Рассел Бэнхам и независимый директор Марк Кэшер
досрочно прекратили свои полномочия по собственному желанию в мае-июне
2023 года, что также соответствовало сроку истечения полномочий состава совета директоров, избранного в 2020 году.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Kapital.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1687404960


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 15 июня 2023 года №255
- Мажилис заслушал отчет Высшей аудиторской палаты об аудите в сфере теплоснабжения
- Президент Германии и Премьер-Министр Казахстана заложили капсулу времени в Актау
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июня 2023 года №488
- "Надо вводить солидарную ответственность руководителей центральных госорганов и регионов за недостижение целей"
- В Правительстве рассмотрели механизмы модернизации экономики
- Кадровые перестановки
- Без возвращения генпрокуратуре полномочий толкования законов правозащитные функции остаются неполными
- Продолжить автокредитование под 4%, или отменить утильсбор
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  