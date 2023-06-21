Берлин ищет в Центральной Азии замену российским энергоресурсам, - В.Панфилова

06:57 22.06.2023

Казахстан поставит Германии нефть, Киргизия может предложить золото

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

21.06.2023



Франк-Вальтер Штайнмайер принял участие в запуске пробного бурения на заводе по производству "зеленого" водорода в Мангистауской области Казахстана.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в рамках центральноазиатского турне прибыл с двухдневным визитом в Киргизию. 22 июня с президентом Садыром Жапаровым он обсудит вопросы экспорта товаров двойного назначения в РФ и примет участие в открытии Кыргызско-Немецкого фонда развития. Ранее Штайнмайер три дня провел в Казахстане, где заручился поддержкой Касым-Жомарта Токаева в обеспечении ФРГ углеводородами и сверил позиции Берлина и Астаны по ситуации вокруг Украины. Главы двух государств подписали 23 коммерческих соглашения по совместным проектам на 1,7 млрд долл.



Франк-Вальтер Штайнмайер назвал Казахстан ключевым партнером Германии в Центральноазиатском регионе в политическом, культурном и экономическом плане.



По его словам, Германия хотела бы более тесного партнерства не только с Казахстаном, но и со странами Центральной Азии, "значение которой возросло после начала СВО в Украине". "Германия и Европа готовы стать партнерами государств Центральной Азии. Вы не одиноки в вашем сложном соседстве с Россией и Китаем", – цитирует Штайнмайера Die Welt.



Президент Касым-Жомарт Токаев также назвал Германию "надежным партнером во многих областях" и пообещал обеспечить страну энергией и другими необходимыми ей ресурсами: "Казахстан может обеспечить экономику Германии энергией и необходимым сырьем, что особенно важно в нынешний сложный геополитический и геоэкономический период. Наглядным примером тому является поставка казахстанской нефти на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт по просьбе немецкой стороны".



Министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что стороны договорились увеличить поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" на НПЗ в Шведте до 100 тыс. т в месяц, с последующим ростом, до конца 2024 года.



Германия также заинтересована в получении из Казахстана редкоземельных металлов. Берлин хотел бы снизить зависимость от поставок сырья из Китая. Поэтому сотрудничеству в этой сфере было уделено повышенное внимание. В целом торговля между странами идет по формуле "технологии в обмен на сырье", где Казахстану отведено место поставщика сырья.



Казахстан является основным торговым партнером ФРГ в Центральной Азии – на республику приходится 83% товарооборота Германии с регионом. В прошлом году объем взаимного товарооборота составил около 10 млрд долл. Казахстан входит в число 50 ключевых экономических партнеров Германии, а также в четверку крупнейших поставщиков нефти в эту страну.



Для эффективной реализации проектов необходимо наращивание транспортно-логистических связей. "Сегодня возрастает значение Транскаспийского международного транспортного маршрута, получившего название "Средний коридор". Мы уделили особое внимание этой теме в ходе переговоров. Основная часть Среднего коридора проходит через территорию Мангистауской области", – сказал Токаев. Кстати, с экономическими и логистическими возможностями Мангистауской области Франк-Вальтер Штайнмайер ознакомился 21 июня лично. В Актау, административном центре области, он принял участие в открытии Казахстанско-немецкого института инжиниринга и в церемонии запуска пробного бурения на заводе по производству "зеленого" водорода шведско-германской компании Svevind.



Токаев и Штайнмайер сверили позиции своих стран по ситуации в Украине. Они оказались разными. Токаев выразил надежду на "скорейшее прекращение огня" и "установление прочного мира", заявив, что "Казахстан готов внести свой посильный вклад в достижение этой цели", при этом оставаться в добрых отношениях со своим стратегическим партнером – Россией, сообщила Акорда. Штайнмайер, подчеркнул, что целью должен стать "справедливый мир", сохраняющий суверенитет и целостность Украины. "Мы далеки от него, учитывая текущую ситуацию", – добавил немецкий президент.



Вечером 21 июня Штайнмайера ждут в Киргизии. Для него это страна не новая, здесь он неоднократно бывал в качестве министра иностранных дел Германии. Знакомство состоится лишь с президентом Садыром Жапаровым. Как сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента КР Муратбек Азымбакиев, главы двух государств обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, а также наметят перспективы дальнейшего развития взаимоотношений. Предполагается открытие в Бишкеке Кыргызско-немецкого фонда развития, который будет оказывать поддержку местному бизнесу. Политолог, директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" ("Центр мысли") Игорь Шестаков сказал "НГ", что оценивать нужно по капиталу фонда и охвату его деятельности. Например, бюджет Кыргызско-российского фонда развития 1 млрд долл. – это существенно, и это влияет на экспортные показатели Киргизии. Одно дело открытие офиса, другое – реальный результат.



"Визит президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, хоть он и протокольная фигура, не принимающая стратегических решений, является продолжением "сериала" визитеров Запада в Центральноазиатский регион, который открыл госсекретарь США Энтони Блинкен в январе 2023 года. Продолжаться этот "сериал", видимо, будет до конца нынешнего года", – считает политолог. По мнению Шестакова, Запад через Казахстан пытается показать, что страны, входящие в число дружественных для РФ, находятся в интенсивном диалоге с Западом и разделяют их точки зрения по сокращению стратегического сотрудничества с Россией. Как пример, увеличение поставок нефти из Казахстана в Германию. "Но здесь главное не объемы, а политическая демонстрация того, что Запад санкционно исключает Россию, а дружественные ей страны готовы занять ее позиции на рынках энергоносителей, и не только", – подчеркнул Шестаков.



Эксперт отметил, что торгово-экономические показатели Германии с Киргизией более чем скромные. Не исключено, что в ходе переговоров Бишкеку будут сделаны заманчивые предложения в обмен на поддержку позиций Брюсселя и Вашингтона в отношении Москвы. Бишкек может предложить Берлину инвестировать в недра республики, например, в золоторудное месторождение "Кумтор", которое ищет инвесторов. Но пока киргизское руководство скептически относится к позиции Запада, потому что Европейский союз не может "импортозаместить" сотрудничество с Евразийским союзом. Россия и Казахстан являются ключевыми партнерами для Киргизии. Пока же западные партнеры могут рассчитывать только на галочку в своем центральноазиатском турне. Их визиты ощущаются только перекрытием столичных дорог.