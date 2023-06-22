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Кыргызстан: пятая колонна начала контрнаступление на власть, - А.Уваров
07:11 22.06.2023

22.06.2023 | АНДРЕЙ УВАРОВ

Вполне разумное предложение упорядочить деятельность НПО вызвало бешеную истерику

Весьма жесткая и принципиальная политика президента Кыргызстана Садыра Жапарова в отношении прозападных НКО / НПО, включая недавнее прекращение деятельности местной службы "Азаттык Медиа", вызвала симметричную ответную реакцию. И вот аульные "соросята" пошли в атаку. "Масла в огонь" подлило вынесение 6 июня депутатом Надирой Нарматовой на рассмотрение Жогорку кенеша (парламента) законопроекта, ограничивающего деятельность иностранных НКО в Киргизии. В частности, предполагается усложнить условия лицензирования, контроль отчетности и планирования мероприятий. Проще говоря, если некая НКО/НПО полезла во внутреннюю политику страны, то она попадает под подозрение, что абсолютно логично, и, как известно, именно так работает Запад.

Инициатива Нарматовой вызвала резкое сопротивление местных "шакалов Табаки", особенно в лице активистов запрещенного в России "Корпуса мира", Human Rights Watch, Front Line Defenders Freedom Now, Международного партнерства за права человека (IPHR), Норвежского Хельсинкского комитета и прочих поборников "передовых западных ценностей".

Первой под удар попала, конечно же, сама Надира Нарматова: по логике "революционеров имени Сороса" женщину всегда удобнее топать толпой из-за угла, что аульные активисты делают весьма успешно.

Против Нарматовой и ее семьи развернута неимоверная травля в соцсетях и соросовских СМИ. Особенно старается некая "госдеповская прокладка" Али Токтакунова. "Даже про моего покойного сына указала. Задела мою честь… Если я коррупционер, пусть докажут..." – пишет принципиальная депутат Нарматова, и заявляет, что доведет дело до конца.

Надира Нарматова

Надира Нарматова

"Это законопроект я поднимаю с 2013 года с целью, чтобы в стране установить железный порядок и надзор над финансированием извне. Я выступаю за безопасность и единство страны. Откуда поступают деньги? Откуда приезжают к нам эти люди? На что тратятся эти средства? Я только за прозрачность этих поступающих извне средств. Нет никакого запрета на деятельность НПО", – отвечает Нарматова шакалятам Сороса.

По мнению наблюдателей, поводом к появлению законопроекта стал неудавшийся госпереворот. Не секрет, что за десятилетия перманентной революционности в Киргизии во власть зашло изрядное количество прозападных батыров и батырок, которые, понятное дело, не спят, за что и получают средства.

Цель Запада очевидна – создание в регионе и стране атмосферы "вечного недохаоса", когда государственные институции вроде есть, но в то же время реальной государственности нет. А зачем она, когда есть посольство США? Там прикажут – будут травить неподходящего Госдепу депутата, велят – устроят национальные погромы, поведут бровью – выйдут на майдан…

Собственно, "шатание режима" не прекращается. Откуда, скажем, вдруг появилась инициатива депутата Айбека Алтынбекова перевести местный алфавит на латиницу или непрекращающиеся наезды Нурланбека Шакиева на русский язык в республике?

Аульные шатуны за работой

Аульные шатуны за работой

В 2023 году в Киргизии зарегистрировано около 12 000 НКО, которые занимаются правовой защитой национальных и сексуальных меньшинств (кроме русских), адресной благотворительностью, формированием национальной идентичности и прочими "передовыми веяниями".

Отдельная тема – формирование Западом лояльных или зависимых СМИ, которых в Киргизии тоже хватает. К примеру, в 2023 году американское посольство в Бишкеке объявило о выделении грантов с целью повышения квалификации в США и Великобритании работников подконтрольных "малых" СМИ. Также затеян "мониторинг" и нужные "социологические исследования", кстати, даже включая районы Таджикистана и Узбекистана.

Из всех стран Центральной Азии нигде "Мазепы" не чувствуют себя так уютно, как в Киргизии. Тут только запрещенный в России USAID* и фонд "Сорос-Кыргызстан" натворить могут столько! Потому Жапаров и начал эту войну, и поэтому нарвался на контрнаступление. Первыми стали подвывать правозащитники Международного центра некоммерческого права (МЦНП), "Правовая клиника Адилет" и "Правозащитное движение: Бир Дуйно-Кыргызстан", для которых новый законопроект – калька с российского закона об "иноагентах". Кстати, этим "демократам на доверии" уже указали, что российский закон, по сути, – копия американского "Акта о регистрации иностранных агентов" 1938 года, который киргизские адепты "святой Америки" явно не изучают, а потому по факту выступают против проверенной временем демократической практики собственных работодателей.

Далее подключили "тяжелую артиллерию" из международных правозащитных организаций, особенно Human Rights Watch, где обозвали законопроект "репрессивным", в то время как наделение НКО статусом "некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного представителя" якобы предполагает "невыносимые ограничения". Под "невыносимым" строгие надзиратели из Human Rights Watch предлагают понимать необходимость регистрации собственной деятельности НКО в соответствии с национальным законодательством. В противном случае ее деятельность может быть приостановлена (включая банковские операции) на срок до шести месяцев или до ее законной регистрации. Так называемые международные правозащитники уже настучали властям США и ЕС и теперь ждут поддержки.

Давление на руководство страны борзое и беспрецедентное. С конца прошлого года в Бишкеке торчат эмиссары из Европы и США, которые пугают депутатов санкциями. Эмиль Токтошев и Бактыбек Чойбеков уже отозвали свои подписи, а Эмиль Жамгырчиев, Таалайбек Сабиров, Таалайбек Сарыбашов и Мейкинбек Абдалиев готовы это сделать. Такие вот продажные слабаки, хотя вроде бы мужчины… Тем не менее большинство готово поддержать законопроект.

Эмиль Токтошев и Бактыбек Чойбеков – слабое звено Жогорку кенеша

Эмиль Токтошев и Бактыбек Чойбеков – слабое звено Жогорку кенеша

Надо отметить, что и на фоне разгоревшегося противостояния НПО не прекращают плановой работы. Так, 12 июня в Киргизию прибыло 26 волонтеров-стажеров запрещенного в России американского Корпуса мира "для поддержки обучения английскому языку в средних школах Чуйской, Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской, Ошской и Джалал-Абадской областей".

Новая партия для раскачки прибыла

Новая партия для раскачки прибыла

До середины сентября "волонтеры" будут работать вместе с местными учителями, укрепляя их потенциал в преподавании закордонной мовы через внедрение новых методик, а также "оказывать помощь школам и местным сообществам в создании или расширении учебных ресурсов по английскому языку, способствовать разработке учебных программ и инновационных учебно-методических материалов". Как оказалось, это уже 29-я группа волонтеров Корпуса мира, которая "с 1993 года по приглашению правительства Кыргызской Республики проходит волонтерскую службу на основании соглашения, подписанного с США в 1992 году". Указывается, что все волонтеры-стажеры прошли строгий процесс отбора и приведены к присяге в США, не зря ведь Корпус мира тесно связан с ЦРУ. Можно не сомневаться, что и эти его засланцы будут задействованы в противостоянии нацеленным на защиту национального суверенитета инициативам киргизского руководства, а республику могут ждать и массовые протесты, и стихийные митинги, и может быть очередная попытка переворота. Недаром же в Госдепе не перестают грезить и грозить "возвращением" Америки в Центральную Азию…

Источник - fondsk.ru
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