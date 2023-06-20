В Кыргызстане прошел Первый всемирный форум сказителей

07:16 22.06.2023

22 июня 2023, Бишкек - Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА



В Кыргызстане прошел Первый всемирный форум сказителей. Об этом сообщили в Национальной академии "Манас".



По их данным, в мероприятии приняли участие представители нескольких стран, самой многочисленной оказалась делегация из России. В нее вошли сказители и ученые из Якутии, Калмыкии, Башкортостана, Бурятии, Тывы, Алтая, Хакасии.



"Главная тема обсуждения - определение статуса сказителя как главного источника эпического наследия, обозначение его роли в современном мире, сохранение и изучение сказительского феномена", - отметили организаторы.



По словам госсекретаря Суйунбека Касмамбетова, приехали люди, которые потом будут распространять по миру информацию о том, что в Кыргызстане состоялся первый подобный форум, мы должны прославлять эпосы "Манас", "Семетей", "Сейтек" и многие другие в разных государствах.



"Cказители во все времена играли важную роль в сохранении духовной и культурной самобытности народа. Эпос - источник национального духа. Его живое исполнение сегодня вызывает непреходящий интерес, особенно в условиях глобализации под натиском массовой культуры, когда малые народы рискуют утратить свое духовное наследие", - добавили в академии "Манас".