Джон Миршаймер: Россия победит. Значимого мирного соглашения не будет

07:56 22.06.2023 Джон Миршаймер: Россия победит

значимого мирного соглашения не будет

Редакция Завтра



Джон Миршаймер - профессор политологии Университета Чикаго, автор теории наступательного реализма, в рамках которой предполагается, что государства действуют агрессивно, исходя из своих национальных интересов. Джон Миршаймер закончил Вест-Пойнт, высшее федеральное военное учебное заведение США, служил в армии более 5 лет. Редакция "Завтра" предлагает вниманию читателей выступление профессора Миршаймера на заседании клуба Комитет за Республику, которое состоялось несколько недель назад в Соединенных Штатах. Наиболее интересными, на наш взгляд, являются высказывания профессора Миршаймера о балансе вооруженных сил в рамках конфликта Россия - Украина (коллективный Запад), его тезис о вероятной победе России и о возможном присоединении дополнительных украинских регионов.



Обсуждение кризисной ситуации на Украине я начну с двух важных тезисов. Первый заключается в том, что шансов на мирное урегулирование конфликта сейчас нет. Возможно, в какой-то момент в отдаленном будущем возникнет договоренность о прекращении огня. Тогда конфликт станет замороженным на длительное время, но шансы на какое-либо мирное соглашение, на мой взгляд, чрезвычайно малы.



И мой второй тезис состоит в том, что русские выиграют эту войну. Они не одержат стремительной победы, но в конечном итоге завоюют огромный кусок украинской территории сверх того, что у них уже есть сейчас. Они возьмут Украину под контроль и сделают так, чтобы она стала недееспособным государством-осколком.



Итак, постараюсь аргументировать вышесказанное. В истории конфликта есть три главных действующих лица: первое - это Соединенные Штаты или коллективный Запад, второе - Украина, а с третьей стороны - русские. И сначала мы должны поговорить об угрозах, с которыми сталкивается каждый из участников, а также о целях каждого в нынешнем положении дел. Другими словами, мы будем смотреть на Россию, Запад и Украину с точки зрения угроз и целей. А затем обсудим текущую ситуацию на фронте.



Начнем с угроз, которые этот конфликт представляет для России. Нет сомнений в том, что русские считают, что они столкнулись с экзистенциальной угрозой со стороны коллективного Запада и Украины, объединившихся против них. Экзистенциальная угроза означает, что их выживание поставлено на карту. Именно "выживание" - в этом нет никаких сомнений, даже сам Путин использует фразу "экзистенциальная угроза", выражая то, с чем столкнулись русские. Есть два уровня экзистенциальной угрозы.



Первый - это антироссийские действия, которые коллективный Запад осуществлял до начала военного конфликта. США были в авангарде превращения Украины в западный бастион на границе с Россией. Эта стратегия, конечно же, включала в себя расширение НАТО, расширение ЕС и превращение Украины в прозападную либеральную демократию. Все три компонента, объединенные вместе, были разработаны для того, чтобы сделать Украину западным бастионом на границах России. Русские недвусмысленно давали понять, начиная с 2008 года, что это неприемлемо и что они не будут мириться с подобной ситуацией.



Второй уровень экзистенциальной угрозы стал очевиден уже после начала активной фазы военного конфликта. С февраля 2022 года США неоднократно озвучивали свои цели по отношению к России в рамках данного конфликта. Американские политики ясно дали понять, что цель США - нанести поражение российским военным на Украине, разрушить российскую экономику и, таким образом, вывести Россию из круга великих держав. Также есть всевозможная риторика, исходящая от Запада и людей в администрации США, что коллективный Запад должен пойти дальше и добиться смены режима, предать Владимира Путина суду. И в наши дни многие говорят о необходимости развалить Россию на куски так же, как распался Советский Союз в декабре 1991-го. Это все второй уровень экзистенциальной угрозы.



У меня нет сомнений в том, что русские понимают создавшуюся опасность для их существования и даже выживания. Они видят себя перед лицом этой опасности. Я хотел бы добавить, что у меня есть ряд друзей, которые утверждают, что на самом деле русские не сталкиваются с экзистенциальной угрозой. Мой ответ им очень прост: неважно, что считаете вы. Единственное, что имеет значение, это то, что они думают. А Россия столкнулась с экзистенциальной угрозой, и, на мой взгляд, этому есть неопровержимые доказательства.



Следующий вопрос: каковы в этом контексте цели России? Сейчас многие думают, что с 24 февраля 2022 года русские полны решимости завоевать всю Украину и поглотить ее, сделать частью большой России. На мой взгляд, все не так просто. Россия заинтересована в том, чтобы захватить значительную часть Украины, а также, что немаловажно, превратить Украину в недееспособное государство. Формально русскими уже аннексировано четыре области плюс Крым, и они не собираются отдавать эти регионы. Четыре области плюс Крым составляют 23% территории Украины. При этом я предполагаю, что Россия присоединит еще четыре области, которые находятся непосредственно к западу от новых регионов, включая Одессу и Харьков. И как только русские это сделают, они будут контролировать 46% территории Украины. Дмитрий Тренин, известный российский политолог, вообще утверждает, что Россия претендует на восемь областей плюс Крым и дополнительно включит в свой состав территории севернее Киева, то есть все, что располагается на восточном берегу Днепра. Сейчас многие русские говорят о стратегическом значении Одессы. И это имеет свою логику. Ведь если Россия аннексирует Одессу, то получит контроль над большей частью черноморского побережья. Это позволит нанести сокрушительный урон украинской экономике, в частности, перекроет возможности для экспорта продукции.



Почему я сказал, что все не так просто? У России есть две серьезные проблемы. Например, так называемая дилемма дикобразов - есть такая метафора в психологии, которую использовал Артур Шопенгауэр. Эта дилемма по отношению к конфликту на Украине состоит в том, что русские не хотят завоевывать территории, на которых проживает много этнических украинцев. Как вы все хорошо знаете, этнические украинцы ненавидят русских, и они будут, как дикие псы, противостоять России. Даже в том случае, если Россия одержит победу на фронте. Поэтому русские, на мой взгляд, будут держаться подальше от территорий западного берега Днепра. Но при этом Россия должна будет удостовериться, что наряду с новыми регионами она превратит оставшуюся часть Украины в абсолютно недееспособное образование. И еще один вынесенный Россией урок - проблема Донбасса. Как вы помните, проблема Донбасса возникла еще в 2014 году, и 8 лет в этом регионе шла гражданская война между этническими украинцами, с одной стороны, и этническими русскими и русскоязычными - с другой. Россия не хочет, чтобы это повторилось. И единственный способ предотвратить это - взять под контроль все территории, где проживает большое количество этнических русских и русскоязычных. Поэтому, я думаю, Россия должна будет принимать крайне непростые территориальные решения.



Теперь давайте обсудим США и коллективный Запад в контексте целей и угроз. Когда мы говорим о Западе, основное внимание уделяется Соединенным Штатам, потому что США являются вожаком стаи. Это очень интересно: 2014 год, когда впервые разразился кризис. Запомните дату - 22 февраля 2014 года, события на Майдане в Киеве. До этой даты, хотя США и были заинтересованы в расширении НАТО на восток, в публичных документах нет доказательств того, что эта цель была направлена на сдерживание России. И нет никаких доказательств того, что до 22 февраля 2014 года США считали Россию серьезной угрозой. Но когда разразился кризис на Майдане, Штаты сделали внезапный поворот, и вдруг Россия стала официально серьезной угрозой. Вы все понимаете, что причина, по которой США это сделали, заключалась в том, что Запад не хотел брать на себя вину за кризис. Мы хотели обвинить в этом русских. И поэтому, конечно, Россия должна была изображаться как представляющая угрозу, а Путин - быть империалистом, стремящимся создать бóльшую Россию.



С февраля 2022 года мы, на Западе, подготовили и довели себя как раз до такого состояния, что теперь действительно рассматриваем Россию как экзистенциальную угрозу. Самый большой страх европейцев в том, что, если Запад проиграет на Украине, это нанесет значительный ущерб НАТО, может быть, даже приведет к разрушению альянса. Тогда ЕС останется в какой-то степени беззащитным, и люди не хотят, чтобы это произошло.



Что касается США, то Штаты видят не в России, а в Китае бóльшую угрозу. В стране широко распространено мнение, что, если Запад проиграет России, это окажет разрушительное воздействие на политику сдерживания Китая. По моему мнению, нет никаких сомнений в том, что американские политики рассматривают Китай как экзистенциальную угрозу. Это серьезный конкурент, который угрожает своим доминированием в Азии. И если вдруг Россия победит в Европе, то это будет иметь значительные последствия для американских позиций в Азии.



И наконец, я думаю, широко распространено мнение, что русские представляют собой угрозу всему либеральному международному порядку. Например, недавно король Карл III сказал в Германии: "На карту поставлены безопасность Европы, а также наши демократические ценности". Думаю, что эта точка зрения широко распространена в Европе и даже в США. А вот слова, которые были недавно введены в еще не принятую резолюцию Конгресса в Штатах. Цитирую: "Интересы США, европейская безопасность и дело международного мира зависят от победы Украины". Для меня очевидно, что мы рассматриваем сегодняшние действия русских как угрозу.



Каковы тогда наши основные цели? Я уже объяснял их, но повторю снова. США настроены на то, чтобы выбить Россию из числа великих держав. Американские политики говорят о смене политического режима в России и, возможно, о распаде страны, так же как распался Советский Союз в начале 1990-х, что очень амбициозно. Если продолжить анализ, взвесить угрозы и цели украинцев, то здесь все достаточно просто. Нетрудно понять, что украинцы рассматривают русских как экзистенциальную угрозу. А что касается целей Украины, то они полностью совпадают с целями США и коллективного Запада.



Теперь скажу несколько слов о ситуации на поле боя. Очень важно зафиксировать, что сейчас идет война на истощение. Основная цель каждой стороны - обескровить противника. Это не маневренная война; здесь нет блицкригов. Словно Джо Фрейзер и Мухаммед Али стоят лицом к лицу в поединке и бьют друг друга. Это классическая война на истощение. Думаю, что в 2022 году большую часть года украинцы имели преимущество. Как вы помните, в конце лета 2022 года, а также в начале осени 2022 года украинцы заметно продвинулись в Харькове и в Херсоне. В конце 2022 года многие думали, что ВСУ находятся в положении, когда они действительно могут выиграть войну.



Однако, я считаю, что русские уже учли свои ошибки. Они мобилизовали 300 000 военнослужащих, усовершенствовали свои Вооруженные силы и внесли необходимые коррективы в тактику боев. И поэтому русские одержали верх в 2023 году, взяли Бахмут. Этот бой длился много месяцев, и украинцы яростно сражались, но русские победили. Я думаю, тот факт, что украинцы вяло идут в контрнаступление, свидетельствует о наличии у них серьезных проблем. И только из-за огромного давления со стороны Запада они думают о начале контрнаступления и, действительно, отчасти начали его.



Теперь я хотел бы аргументировать свою точку зрения: почему русские победят в этой войне. В случае войны на истощение победа зависит от трех факторов: баланса решимости, численности противников и количества артиллерии, которой располагает каждая сторона. Очень важно понимать, что артиллерия является основным оружием, когда ведется война на истощение. Когда я служил в армии и затем в Вест-Пойнте, нас учили, что артиллерия - король сражений. В текущем бою украинцев и русских соотношение потерь в значительной степени зависит от артиллерии с каждой стороны. Начнем с фактора решимости: с этой точки зрения, не думаю, что есть какая-то значимая разница. Очевидно, что украинцы полны решимости победить в этой войне и вернуть свою территорию. И очевидно, что русские полны решимости урегулировать этот конфликт на наиболее выгодных условиях. Так что я не вижу никакой значимой разницы в балансе решимости. Теперь о балансе населения. На Украине изначально было гораздо меньше людей, чем у русских, баланс был 3,5 к 1 перед началом войны. То есть на каждого украинца приходилось 3,5 русских. Я считаю, что сегодня на каждого украинца приходится пять русских. Просто представьте дисбаланс - пять к одному. Вы все понимаете, что 8 миллионов украинцев покинули страну, 3 миллиона уехали в Россию. И то начальное соотношение 3,5 к 1 было основано на предположении, что русскоязычные и этнические русские в Донбассе считались частью украинского населения, а теперь они считаются частью населения России. Я мог бы продолжать говорить о цифрах, но думаю, что пять к одному - близкое соотношение, которое объясняет сегодняшнее положение. И это плохая новость для Украины.



И, наконец, последний фактор - баланс артиллерии. Практически во всех отчетах говорится, что соотношение составляет либо пять к одному, либо семь к одному, либо, может быть, десять к одному в пользу русских. Только представьте, что это за война? Две армии, стоящие лицом к лицу, пытающиеся убить друг друга огромным количеством огневой мощи. И одна сторона имеет преимущество пять к одному или семь к одному, или десять к одному. При этом, Украина в минусе не только по соотношению в артиллерии, но и населения. Очень трудно получить данные по потерям с обеих сторон. Могу озвучить приблизительные цифры, но это будет просто предположение. Украинцы часто говорят, и на Западе часто сообщают, что верно соотношение семь погибших русских на одного погибшего украинца. При таком дисбалансе артиллерии эти заявления не проходят тест на здравый смысл. Я думаю, что соотношение погибших скорее всего два к одному. Наверное, на каждого погибшего русского приходится двое погибших украинцев. Несколько моих друзей считают, что число потерь выше, может быть, три к одному, может быть, даже четыре к одному. Учитывая данные по артиллерии, два к одному - это минимальное соотношение. Так что украинцы теряют гораздо больше людей, чем русские.



Теперь позвольте мне возразить себе же. Можно сказать, что: "Профессор, вы не правы, потому что игнорируете то, что русские в этом конфликте находятся в роли наступающих". В этом нет сомнений, что Владимир Путин и его армия идут в наступление. А как вы знаете, нападающая сторона обычно несет три потери на каждую потерю обороняющейся стороны. Это известное эмпирическое правило "три к одному". Вам нужно три нападающих, и даже больше трех нападающих, чтобы одолеть одного защищающегося на поле боя. Потому что нападающий находится на открытом месте и подвергается обстрелу, тогда как обороняющийся находится в укрытии или в окопе, то есть он в какой-то мере защищен. Хорошо. Аргумент против меня в том, что поскольку русские атакующие, то по этому правилу они должны нести три потери на каждого украинца.



Но с этим аргументом можно не согласиться по трем причинам. Во-первых, украинцы нападали почти столько же, сколько и русские. Как я уже говорил, 2022-й был хороший год для украинцев. Он связан с наступлением в Харькове и Херсоне, в других местах также были небольшие наступления. Говорили о способности украинцев вести маневренную войну. Если проанализировать все движения на фронте с 24 февраля 2022 года, сложно утверждать с уверенностью, что русские были в активном наступательном движении больше, чем украинцы. Мне видится это равным. Другая проблема заключается в том, что, если вы посмотрите на места реальных сражений, такие как Бахмут или другие, вы обнаружите, что обороняющийся часто контратакует, и оборона переходит в нападение. Я долго изучал сражения гражданских войн и Первой мировой войны. Если вы посмотрите, кто в этих сражениях нападающий, а кто защитник, то в некоторых случаях у нападающего потерь меньше, чем у обороняющегося. К примеру, это было верно для битвы при Вердене (Верденская мясорубка). Когда нападение осуществляется в оборонительных целях, то нападающий начинает обороняться, а затем они меняются местами и так далее. Рассматривая 12 крупнейших сражений Гражданской войны в США, можно увидеть, что соотношение потерь не зависит от того, кто инициировал кампанию. Поэтому нельзя сказать, что в боях на Украине русские понесли гораздо большие потери потому, что были нападающими. Даже если изначально были нападающими, они в разные моменты превращались в обороняющихся, а затем снова становились атакующими. Аналогичный процесс происходил и на украинской стороне. В итоге, они воевали на равных.



Еще один аргумент, который мы рассмотрим: в западных СМИ вы видите постоянные упоминания о том, что русские проводят бездумные лобовые атаки. Когда говорим о Первой мировой войне, практически всегда представляем картину, когда все вылезают из окопов, несутся по открытому полю, и их сразу скашивают. И это та картина, которую СМИ хотят дать западным читателям, чтобы показать, как защищаются украинцы, когда на них нападают русские, и так, конечно, они просто косят их, поэтому на каждого погибшего украинца приходится семь погибших русских. Это миф, просто неправда. В некоторых случаях русские предпринимали лобовые атаки, но из сообщений новостей совершенно ясно, что их тактика стала сейчас гораздо более изощренной. Армия России использует свою пехоту небольшими группами, в основном чтобы выкурить врагов, выяснить, где находятся украинские силы. И только потом они обрушивают на эти силы огромное количество артиллерии. Русские сейчас не участвуют в прямых лобовых атаках.



Приведу пример. Недавно я наткнулся на одну из главных статей в свежем номере журнала "Экономист" (The Economist): "Тактика России улучшается, но Украина все еще может победить". Видите? Тактика России улучшается, но Украина еще может победить. Эта публикация связана с тем, что редакция журнала "Экономист" получила новый отчет Королевского института объединенных служб в Великобритании, и я бы всем посоветовал ознакомиться с этим отчетом. В документе явно показано, что русские используют умную тактику; они отказались от фронтовых атак. Из этого можно сделать вывод, что количество погибших значительно меньше, чем предполагают западные СМИ. Конечно, русские также погибают, но далеко не в таком количестве, как украинцы.



Итак, я думаю, что два к одному - это разумная оценка соотношения потерь. И если вы сопоставите это с численностью населения Украины и численностью населения России сегодня, вы поймете, на сколько велики дисбалансы. Совершенно ясно, что Украина находится в состоянии тотальной войны. Они мобилизовали все свое население. У них есть солдаты пожилого возраста, есть много неподготовленных людей - молодых и пожилых, там запросто останавливают и рекрутируют молодых людей на улице. Но это не относится к русским. На самом деле многие люди, в том числе и я, задаются вопросом, почему в России до сих пор не мобилизовали свое общество? Почему не объявлена тотальная мобилизация населения?



Например, большое победное сражение в Бахмуте. Украинцы выдвинули туда бóльшую часть своих лучших войск. А русские? Основные бои велись даже не российской армией, а частной военной компанией, группой "Вагнер". Помните, там есть огромная русская армия, те 300 000 мобилизованных человек, о которых мы говорили. Но все они пока не задействованы. Основные силы армии России пока даже не участвовали в боевых действиях. В то время как Украина вела и ведет бои с использованием всех своих ресурсов. Украинцы всеми способами пытались удержаться в Бахмуте, но не смогли этого сделать, не смогли справиться с частной русской компанией.



Итак, основываясь на всем сказанном, я думаю, в итоге русские победят. Теперь позвольте мне в заключение рассказать о возможности мирного соглашения: его не будет. Значимого мирного соглашения не будет - мы получим замороженный конфликт. Почему так? Есть несколько основных причин.



Во-первых, это территориальная проблема. Украинцы хотят возврата своих территорий, но Россия ясно дала понять, что не собирается их возвращать. Русские не хотят возвращать те четыре области, которые они аннексировали, и не собираются отказываться от Крыма. В конечном итоге, вероятно, русские присоединят также дополнительные территории и маловероятно, что согласятся их отдать. Как же решить эту дилемму? Только заморозкой конфликта.



Второй большой проблемой является нейтралитет. Русские с самого начала настаивали на нейтралитете Украины. И их аргумент в том, что если Украина не останется нейтральной, то Украины не будет как таковой. Она станет недогосударством-осколком, полностью недееспособным и разрушенным. Украинцы же не хотят нейтралитета, потому что им, очевидно, нужны гарантии безопасности. И кто же это может быть? Ответ: США, или Запад, или НАТО. Но этого не произойдет. По крайней мере, это не произойдет таким образом, чтобы это было бы приемлемо для России. И как решить эту дилемму? Непонятно.



И еще есть украинские проблемы, требующие решения. Одна из них - гипернационализм. Перед началом военного конфликта в воздухе витало много национализма, который потом превратился в гипернационализм. Это означает, что ненависть зашкаливает. А значит, будет трудно достичь любого мирного урегулирования. Еще одна проблема заключается в том, что ряд лидеров ясно дали понять, что намеренно лгали Путину о своей приверженности Минским соглашениям. Если вы помните, в конце 2015 года были подписаны Минские соглашения, которые были призваны решить конфликт в Донбассе. И Путин выполнял все обязательства по Минским соглашениям, потому что не хотел вторгаться на Украину. Ангела Меркель, Франсуа Олланд, Петр Порошенко и сам Зеленский заявили, что никогда не были заинтересованы в том, чтобы Минские соглашения работали, и все, что они делали, - это выигрывали время для укрепления Украины, для того чтобы начать военные действия с Россией с лучшими возможностями. Доверие? После этого о доверии не может быть и речи.



В целом очевидно, у нас есть комплекс проблем, связанных с территорией, нейтралитетом, гипернационализмом и нулевым доверием. Добиться значимого мирного соглашения не получится. Вместо этого мы получим замороженный конфликт.



В заключение кратко скажу: многие политики в США утверждали, что расширение НАТО на восток приведет к катастрофе. Среди них были такие люди, как дипломат Джордж Кеннан, бывший министр обороны США Уильям Перри, а также Пол Нитце и Джек Мэтлок. Конечно, они были кладезью потрясающего интеллекта и утверждали, что расширение НАТО - это рецепт катастрофы. И знаете, они были правы. В конечном счете, результатом конфликта стала ситуация, когда огромный ущерб уже нанесен Украине, пострадали и коллективный Запад, и Россия, и Соединенные Штаты. С течением времени, к сожалению, станет только хуже. Источник - zavtra.ru

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