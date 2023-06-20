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|Бывшую ракетную базу РВСН СССР Державинск (Акмолинская область) казвласти переименовали в город Кенесары
08:02 22.06.2023
– Новый город Кенесары появился в Акмолинской области, передает КазТАГ.
"Посчитали, наблюдатели были. 325 человек зарегистрировалось, выдано бюллетеней 321. За переименование в город Кенесары – 192, против – 125 и недействительных – 4", – огласили на собрании итоги голосования местного населения.
Голосование проходило в городе Державинск Жаркаинского района.
В акимате Жаркаинского района подтвердили, что вчера состоялся сход, где люди прошло голосовали за переименование населенного пункта. Теперь уже бывший Державинск известен, тем, что в его окрестностях располагалась 38-я ракетная дивизия, здесь размещались межконтинентальные баллистические ракеты "Сатана". В 1996 году часть была расформирована.