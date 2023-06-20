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Жузы не катят? Токаев утвердил новые правила прохождения госслужбы и ротации кадров
08:41 22.06.2023

Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева от 19 июня 2023 года утверждены в новой редакции правила и сроки проведения ротации, категории и должности государственных служащих, подлежащих ротации, сообщает Zakon.kz.
Так, говорится, что ротация, связанная с переездом в другой населенный пункт государственных служащих, являющихся лицами с инвалидностью, беременными, одинокими родителями, воспитывающими ребенка в возрасте до 14 лет, имеющими (являющимися опекунами) детей с инвалидностью, в том числе усыновленных, многодетными родителями (опекунами) или на иждивении которых находится родитель с инвалидностью либо родитель – пенсионер по возрасту, допускается только по согласию этих госслужащих, если иное не предусмотрено законом. Указанные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

Назначение государственного служащего на предыдущую должность, с которой осуществлена ротация, а также с которой он был понижен в должности или уволен в связи с отказом от ротации, допускается не ранее чем через один год со дня его ротации на другую государственную должность, понижения или увольнения, если президентом РК не будет принято иное решение.

Указывается, что при ротации в другой населенный пункт госслужащему на период исполнения им должностных обязанностей предоставляется служебное жилище без права приватизации.

Вместе с тем при отсутствии служебного жилища политическим государственным служащим и служащим корпуса "А", административным государственным служащим корпуса "Б" категорий C-1, С-О-1 и D-О-1, которые ротированы в другой населенный пункт, устанавливаются ротационные выплаты.

Согласно правилам ротация проводится в следующих целях:

повышения эффективности деятельности государственных органов, развития областей, городов республиканского значения, столицы, городов, являющихся административными центрами областей, городов областного значения, районов областей и районов в городах;
профилактики коррупционных правонарушений;
эффективного использования профессионального потенциала и управленческого опыта государственных служащих;
профессионального развития и совершенствования управленческих компетенций государственных служащих.
Ротация проводится по одной из следующих схем:

межуровневая ("центр – регион", "регион – центр");
межрегиональная ("регион – регион");
межсекторальная ("центр – центр");
внутрирегиональная (в пределах региона).
Правила также предусматривают порядок проведения ротации политических государственных служащих и служащих корпуса "А" и корпуса "Б".

Указ вводится в действие с 22 июля 2023 года.

Лариса Черненко

Источник - Zakon.kz
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