Хуйские сепары? Более 30 человек погибло от взрыва в ресторане в городе Иньчуань Нинся-Хуэйского автономного района Китая

08:46 22.06.2023

"Синьхуа": больше 30 человек погибли при взрыве газа в ресторане в китайском Иньчуане



В ресторане в городе Иньчуань (Нинся-Хуэйский автономный район Китая) произошел взрыв газа. Об этом пишет агентство "Синьхуа".



По последним данным, больше 30 человек погибли в результате происшествия. Взрыв раздался 21 июня около 20:40 по местному времени (15:40 мск) на оживленной улице в районе Синцин.



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