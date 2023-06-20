На базе ташкентского техникума создадут "Академию медицинских сестер"

08:54 22.06.2023

2023/24 учебного года на базе расположенного в Ташкенте Чиланзарского техникума общественного здравоохранения имени Абу Али ибн Сины будет создана Академия медицинских сестер. Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана Шавката Мирзиеева от 20 июня, сообщает в своем Telegram-канале Министерство юстиции республики.



Начиная со следующего учебного года, медицинские колледжи реорганизуют в технические колледжи общественного здравоохранения имени Абу Али ибн Сины. Таким образом, в стране введут процедуру подготовки специалистов по направлению "высококвалифицированная медсестра", предполагающую четыре года обучения в вузе. Появится национальная система двухэтапной (фундаментальной и клинико-практической) оценки знаний студентов-медиков государственных высших учебных заведений и подтверждения их квалификации.



Всем медицинским организациям предоставят право проводить курсы повышения квалификации. Процесс обучения врачей, медсестер и фармацевтов будет полностью оцифрован. В связи с чем до конца 2023 года:



👉 все негосударственные медицинские организации подключат к специальной информационной системе Минздрава;



👉 внедрят мониторинг работников негосударственной медицинской организации, медицинского оборудования, видов услуг, медицинской статистики и других отчетов;



👉 разработают систему "анализа рисков" для контроля медицинской деятельности.



Кроме того, в Узбекистане будут созданы Центр безопасности фармацевтической продукции, Центр оценки квалификации медицинских и фармацевтических кадров и Центр лицензирования и аккредитации медицинских организаций.



Президентским постановлением также предусмотрено улучшение оказания помощи на первичном уровне медицины. В районах и городах с учетом заболеваний и состояний, заставляющих население обращаться к врачам, будет сформирован перечень гарантированных объемов медицинских услуг, оплачиваемых государством. А для сотрудников учреждений первичной медико-санитарной помощи организуют краткосрочные курсы по наиболее распространенным болезням.



Напомним, что в апреле прошлого года сообщалось о планах властей Узбекистана создать дополнительные медучреждения по всей стране, в связи с чем появятся порядка 8,5 тысячи вакансий для работников данной сферы, включая медсестер и акушерок.