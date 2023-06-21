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Русская империя возрождается, - Владимир Можегов
09:12 22.06.2023

Русская империя возрождается
Владимир Можегов
публицист
21 июня 2023,
Слова "империя" мы все еще боимся (надеюсь, больше не будем), при том, что наши враги об "имперских амбициях Москвы" говорят в полный голос. Ну так и зачем нам настаивать на обратном? Да, империя. Да, амбиции.

В своей новой внешнеполитической доктрине (Концепция внешней политики Российской Федерации от 31 марта 2023 года) Россия названа государством-цивилизацией. А государство-цивилизация – это и есть империя.

Что значит империя? Это прежде всего суверенитет, обширность, традиция. А что есть традиция? Это прежде всего – большая культура. Мир империи именно тем и отличается от мира демократии, что основывается не на власти банков, олигархии и транснациональных корпораций, а на утверждении имперского самосознания. То есть осознания себя большой цивилизацией с огромной историей, традицией и культурой.

31 марта 2023 года это положение дел было принято в качестве государственной доктрины. Сегодня появились инсигнии, утверждающие имперские вехи: из прошлого в будущее.

Нужно также хорошо понимать и то, что империя империи рознь. Сегодняшний так называемый свободный мир под англосаксонским игом центробанков и транснациональных корпораций тоже ведь империя. Только империя либеральная. Сердцевиной которой стал в свое время тандем Банка Англии и Ост-Индской компании, нещадно эксплуатировавший колонии, прежде всего Индокитая. Это империя колониальная, империя капитала, империя наживы.

Традиционная империя имеет совершенно иной смысл – это империя, несущая свет культуры, мира и просвещения. Такой была персидская империя Кира Великого (которого священные еврейские книги даже объявили мессией), империя Александра Македонского, империя Октавиана Августа, империя Константина и Юстиниана Великих. Наконец, царство Ивана Третьего, которое стало символом нашей культурной преемственности от Византии.

Все это были воинские империи. Да, завоевывавшие земли порой огнем и мечом, но следом приносящие на них мир и благоденствие. Таков парадокс империи. Воюя, империя приносит мир, кладя конец бесконечному насилию средних стран и народов над малыми. А следом принося культуру и цивилизацию.

Либеральная империя приносит смерть. Традиционная империя приносит жизнь.

И вот еще важный признак империи: ее границы всегда неустойчивы, на этих границах все время идет война. Да, мир в центре, война на окраинах – таково типичное свойство империй. Русская империя всегда расширялась и всегда воевала, решая свои геополитические задачи. То же происходит и сегодня. Обновление мира всегда происходит через войну. Возрождение империи всегда происходит через войну. Но как империя империи рознь, так и война войне рознь.

Могущественная тайная империя Запада уничтожила конкурентов посредством трех мировых (двух горячих и одной холодной) войн.

Торжество однополярного мира либеральной империи англосаксов превратило мир в арену бесконечных войн, бесконечного уничтожения жизни: распавшаяся Югославия, Северная Африка, Ближний Восток стали обращаться в зону хаоса. Был объявлен даже конец истории. Фактически – конец жизни. Но, как оказалось, преждевременно.

Сегодня русская империя возрождается, останавливая смертоносное движение либерального хаоса. Несущего уничтожение большой культуры, уничтожение народов и среды их обитания, уничтожение уже и самого человека, который распыляется сегодня в десятках гендеров и предельной атомизации.

И вот еще важнейшее свойство империй: империя ведет большие войны ради большой идеи. В Российской империи эта идея звучала как православие, самодержавие, народность. В Советской империи – как новый мир социальной справедливости и антиколониализма. За что мы воюем сегодня? Я бы сказал так: за сохранение самой идеи человека, сохранение человека как вида, человека как образа Божия.

Три флага, поднявшиеся в парке 300-летия Санкт-Петербурга – знаки большого пути России, знаки становления. Да, становления через трагедию, становления через войну. Иначе в нашем мире и не бывает.

Советский Союз вступал в свою большую войну еще как большевистский анклав, мечтавший разнести большевизм по всему миру. Но завершал войну уже почти как традиционная империя. Еще не утратившая до конца большевистских черт, но уже вспомнившая свою миссию катехона: силы, удерживающей мир от его поглощения злом. Так, в 1945-м свершался переход империи.

Это было настоящее чудо. И еще большего чуда мы вправе ожидать сегодня. Вправе ожидать нового перехода, нового возрождения империи: да, решая свои собственные геополитические задачи, да, решая проблемы внутреннего своего очищения, но в конечном счете, как это всегда и оказывалось, ведя войну за обновление и возрождение мира.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1687414320


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