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New York Times: Кладбища переполнены. Для похорон погибших Украина вскрывает старые могилы
11:18 22.06.2023

The New York Times
США

Раскапывать старые могилы, чтобы освободить место для недавно павших солдат

На украинских кладбищах не хватает места: во Львове для захоронения солдат ВСУ власти даже раскапывают могилы погибших во времена Первой мировой войны. И, учитывая колоссальные потери в ходе контрнаступления, эта проблема будет обостряться, пишет автор статьи в NYT.

Похороны в украинском Львове стали привычной мрачной картиной. И по мере нарастания интенсивности боев в ходе контрнаступления могильщики готовятся принимать новые тела.

В течение почти 15 месяцев тела павших солдат ВСУ постепенно заполняют военное кладбище на склоне холма в западном городе Львове. Теперь безымянные старые могилы жертв прошлых войн вскрывают, чтобы освободить место для, кажется, бесконечного потока погибших во время российской спецоперации на Украине.

В понедельник днем полдюжины могильщиков прятались в тени, ожидая, когда последний гроб погрузится в землю на Лычаковском кладбище. Закуривая сигареты и защищаясь от солнца, они жаловались на разруху, которую принес конфликт. Они сказали, что готовятся к новым смертям, поскольку боевые действия стали более интенсивными в связи с контрнаступлением ВСУ.

На линии фронта на востоке и юге разыгрываются ожесточенные бои. В понедельник Украина сообщила, что за две недели "наступательных действий" взяла восемь населенных пунктов. Заместитель министра обороны страны Анна Маляр написала в Telegram, что подразделения ВСУ продвинулись примерно на 11 километров и "отвоевали" территорию площадью около ста квадратных километров на юге. По ее словам, среди вновь занятых населенных пунктов было село Пятихатки, что подтверждают и российские сообщения, поступившие за выходные (19 июня российская армия вернула контроль над селом, - Прим. ИноСМИ).

Хотя взятие Пятихаток в Запорожской области свидетельствует о том, что украинские силы продолжают атаковать, это не является значительным военным прорывом. Пятихатки, как и другие занятые населенные пункты, это маленькое деревенское поселение (само название "Пятихатки" переводится как "пять домов"), а их захват был достигнут ценой многих жизней солдат и потери современных западных вооружений.

"На востоке сейчас сложная ситуация, - написала госпожа Маляр. - Враг подтянул свои силы и осуществляет активное наступление на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить у нас инициативу". Она добавила: "Наши войска действуют мужественно в условиях превосходства врага в силах и не дают врагу продвигаться".

[...] Военные эксперты заявили, что, скорее всего, впереди обе армии ожидают месяцы артиллерийских дуэлей и окопной войны.

[...]

Группа "постоянно анонимных" экспертов в России и за ее пределами, возглавляемая новостной организацией "Медиазона*" и российской службой BBC News, провела независимый подсчет подтвержденных смертей, результаты которого обновляются каждые две недели. На прошлой неделе число жертв превысило 25 тысяч человек, и эта цифра считается заниженной. Группа использует для статистики материалы из открытых источников, такие как некрологи в местных газетах и число посещений кладбищ. [...]

Масштабы потерь ярко ощущаются теперь среди населения городов, подобных Львову. Рост числа погибших отчетливо виден по увеличивающемуся количеству воинских захоронений на больших и малых кладбищах по всей стране.

В понедельник рядом друг с другом похоронили двух мужчин, встретивших смерть в сотнях километров друг от друга. На прошлой неделе 34-летний Богдан Дидух подорвался на мине в Запорожской области [...], где начались первые этапы контрнаступления ВСУ. Три дня спустя 52-летний Олег Дидух скончался от сердечного приступа. Он нес службу в подразделении ПВО на западе страны.

Мужчины, носившие одну фамилию, но никогда не знавшие друг друга при жизни, соединились в смерти. Их почтили на совместных похоронах во Львове. Их семьи были охвачены горем, когда могильщики засыпали гробы погибших землей.

На панихиде в греко-католической церкви в центре Львова воздух был наполнен запахом благовоний. Священник сказал, что он принял этих двоих за отца и сына из-за их имен и возраста. По его словам, их семьи объединила одна боль.

После церковной службы гробы погрузили в микроавтобусы и отвезли на центральную площадь, где играл единственный трубач. Затем кортеж направился к кладбищу.

На пути его следования проходящие мимо жители останавливались, чтобы засвидетельствовать свое почтение погибшим. Маленькая девочка с маленькой коричневой сумкой для покупок стояла рядом с отцом и смотрела прямо перед собой, когда мимо проносились гробы. Некоторые прохожие вставали на колени.

На кладбище Елена Дидух, жена Богдана Дидуха, упала в обморок, убитая горем и измученная полуденным солнцем. Сестра поддерживала ее, обхватив рукой за спину. В нескольких шагах семья Олега Дидуха возлагала на его могилу желтые и синие цветы - как украинский флаг.

Похороны павших воинов во Львове стали привычной мрачной картиной. С прошлого года солдат, павших в бою, погребали на, кажется, бесчисленных похоронах, таких же, как во Львове, во всех уголках страны.

И нередко во Львове проходят несколько церемоний прощания одновременно. Одной из суровых реалий украинского конфликта является то, что даже из города, далекого от активных боевых действий, солдат, погибших на передовой, возвращают в родные места, иногда даже группами, и хоронят одновременно. Такой способ считается эффективным в условиях, когда тела продолжают прибывать и прибывать.

На этом склоне холма во Львове в ясный полдень скорбящие ухаживали за могилами родственников, похороненных в течение прошедших недель, месяцев или даже года.

Сын Марии Ковальской, Иван, был убит девять месяцев назад в Краматорске на востоке Донецкой области. Ему было 30 лет, и свои круглое лицо и голубые глаза он взял от матери, с гордостью говорила Мария.

"Зачем все это? - спрашивает она невыразимой болью в голосе. - Погибли лучшие из лучших. Мой сын окончил университет. Имел диплом с отличием. За что он умер?"

50-летняя Екатерина Гавриленко, ухаживающая за могилами, грузила землю на тачку. "Похороны здесь проходят почти каждый день", - сказала она.

"В ходе контрнаступления будет убито много молодых мужчин и женщин, - считает Екатерина. - Невозможно передать словами, как трудно это переносить. Очень, очень тяжело. Погибшие ведь хоть и чужие, но все же чьи-то дети. А у меня тоже есть ребенок".

В начале военной фазы конфликта на Украине на склоне холма в одной из частей этого львовского кладбища была лишь небольшая группа свежевырытых могил. По словам Екатерины, сейчас на участках, занимающих уже половину склона, похоронено более 500 недавно погибших солдат ВСУ, и их будет только больше.

В верхней части кладбища городские власти приступили к эксгумации тел из безымянных могил солдат, захороненных еще во времена Первой мировой войны. Молодые люди, погибшие в начале прошлого века, уступают место павшим в украинском конфликте представителям нынешнего молодого поколения.

"Просто так трудно обо всем этом думать. Прошлым летом могил было совсем мало, - говорит Екатерина. - А сейчас их так много". И добавляет с отсутствующим взглядом: "И сколько еще их появится, пока этот военный конфликт не закончится?"

Автор: Меган Специа (Megan Specia)

* Организация включена Минюстом РФ в реестр СМИ, признанных иноагентами

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1687421880


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