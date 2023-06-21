Почему Токтогулка не наполняется, или Как Кыргызстану не остаться без электричества, - Т.Кудрявцева

11:22 22.06.2023 Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Почему Токтогулка не наполняется, или Как нам не остаться без электричества



Надежды на то, что предстоящую зиму Кыргызстан пройдет без сложностей и дополнительных расходов, утекают с каждым днем, так же, как расходуется вода в Токтогульском водохранилище.



Чиновники заявляют, что воду никому не отдают и не продают. Но расход в этом году гораздо выше, чем в прошлом.



Мы сравнили данные по состоянию главного водохранилища страны и объему поступления электроэнергии в сети в 2022 и 2023 годах. Выводы печальны. Республике нужно все больше и больше электроэнергии, но взять ее можно только за счет импорта. А если у соседей снова наступят сложные времена, то велика вероятность повторения зимней истории с веерными отключениями электричества.



Токтогулка тает на глазах



Раньше энергетики с нетерпением ждали апреля, чтобы выдохнуть и сказать, что сезон пройден и объем воды в Токтогульском водохранилище не достиг мертвого уровня. Обычно именно во второй весенний месяц обстановка была самой сложной. После водохранилище начинало постепенно заполняться.



В этом году ситуация крайне тяжелая. Сейчас объем воды почти на 20 процентов ниже, чем в 2022-м.



Если в прошлом году на середину июня в водохранилище накопилось более 11 миллиардов кубометров, то в этом показатель едва превысил отметку 9 миллиардов.



Если в 2022-м с апреля в среднем объем воды увеличивался на 7,6 процента в месяц, то в 2023 году показатель едва дотягивает до 3 процентов. Если так пойдет и дальше, то к октябрю объем воды превысит едва 11 миллиардов кубометров.



Куда девается вода?



Тревогу забили и в стенах парламента. Депутаты предположили, что либо слишком много воды из Токтогулки спущено, либо рядом работают майнинг-фермы.



Представитель Минэнерго опроверг, что занимаются поиском криптовалют. Но и объяснить, почему так мало воды, тоже не смог.



Мы решили выяснить, почему так происходит, и сравнили данные по притоку и расходу воды в Токтогулке. Оказалось, что в этом году воды действительно поступает меньше. Сравнение сведений с января по середину июня показывает, что в большинстве случаев воды поступало гораздо меньше. Например, на 15 мая среднесуточный приток оказался в 2,7 раза ниже, чем на такую же дату в прошлом году.



Но и расход воды в этом году гораздо выше. Мы сравнивали данные на начало и середину месяца за аналогичные даты. Оказалось, что только на 15 апреля расход воды из Токтогульского водохранилища был ниже уровня 2022-го. Все остальное время он был значительно выше.



Зимний высокий расход понятен. Было холодно. Соседи не могли продать нам электроэнергию. Поэтому отечественная энергосистема работала на полную мощь. Но вот как объяснить летний рост расхода, неясно.



Напомним, что в прошлом году Кыргызстан вырабатывал дополнительные объемы электроэнергии в рамках соглашения о товарообмене с Казахстаном и Узбекистаном. Проще говоря, соседи поставили нам электроэнергию зимой, а мы возвращали ее летом. Чтобы это сделать, нужно было увеличивать сброс воды из Токтогулки.



В этом году власти отрицают какие-либо поставки воды или возврат электроэнергии соседям. Но расход все равно растет.



Виновата жара?



Энергетики связывают плохой приток воды с маловодным периодом. Они отмечают, что в этом году холодно, ледники не тают и поэтому нет наполнения водохранилища. Но как тогда объяснить высокий расход? Опять же температурами. Весной потребление остается высоким из-за того, что кыргызстанцы обогреваются электричеством.



Но сейчас лето. А данные все равно говорят о том, что приток воды ниже, а расход выше. Если верить энергетикам, то и тратить воду на выработку электроэнергии должны меньше.



Мы сравнили сведения по температуре воздуха в июне 2023 и 2022 годов и выяснили, что в этом году у нас гораздо жарче. В Бишкеке показатели просто зашкаливают.



В июне шесть дней побили рекорд метеонаблюдений. В 2022-м аномалии стали фиксироваться только к концу месяца.



Ну а что с водой? Данные показывают, что жара, по сути, никак не помогла с накоплением воды. Приток был чуть выше, чем в прошлом году. Расти он начал только с 12 июня, когда первый пик аномальной жары был пройден.



Расход вырос куда более серьезно, чем приток. Если в 2022-м в среднем расходовалось 366 кубометров в секунду, то в 2023 году показатель выше почти на 16 процентов и составил 424,1 кубометра. Рост зафиксирован в течение всего месяца, а не только в жаркие дни.



Если в прошлом году приток воды в Токтогульское водохранилище превышал расход почти в три раза, то в этом показатель составляет в среднем только 2,3 раза. Отметим также, что первые десять дней июня воды в Токтогулку в среднем в сутки поступало только в 1,6 раза больше, чем тратили на выработку электроэнергии.



Вся надежда на импорт



Кыргызский расчетный энергетический центр публикует ежемесячный баланс электрической энергии в стране. Последние доступные данные датируются апрелем. Майские цифры будут известны только к началу июля из-за необходимости получения информации от соседей по перетокам электроэнергии в объединенном энергокольце.



Мы сравнили сведения по выработке электроэнергии и ее поступлению в сети. Выводы неутешительны. Энергосистема республики держится на импорте.



С января 2022-го по апрель 2023-го было только три месяца, когда Кыргызстан выработал электроэнергии больше, чем поступило в сети.



Все остальное время страна "вытягивала" за счет импорта. Есть месяцы, когда разница между выработкой составляет только половину от всей поступившей в сети электроэнергии. Например, в апреле государство импортировало 427,6 миллиона киловатт-часов. Общий объем поступления электроэнергии в сети составил 1,2 миллиарда киловатт-часов. Это значит, что треть всей электроэнергии КР купила у других стран.



Самой большой нехватка собственных мощностей была в марте-апреле этого и прошлого годов, а также в сентябре-октябре 2022-го. В этот период разница между выработкой электроэнергии собственными станциями и ее поступлением в сети составляла от 31 до 47 процентов.



Хорошо прослеживаются и последствия введенных зимой ограничений на потребление электроэнергии. Если в январе-феврале прошлого года нехватка своих мощностей составляла 3,5 и 14,6 процента соответственно, то в первые два месяца этого года показатели были в три-пять раз ниже. Напомним, ограничения пришлось вводить в том числе потому, что у соседей самих была не самая радужная ситуация и они физически не могли поставить нам предусмотренный договорами объем электроэнергии. Поэтому пришлось экономить и выкручиваться только собственной выработкой.



Сравнить расход электроэнергии в 2022 и 2023 годах невозможно.



Данные по расходам доступны только за февраль - апрель этого года. Сведений за прошлые месяцы нет. Поэтому непонятно, действительно ли возросло потребление среди абонентов электрических сетей.



Но уже известно, что в 2023-м Кыргызстан планирует импортировать 2,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. В том числе из Туркменистана поставят 1,6 миллиарда киловатт-часов. За январь - апрель из Казахстана импортировали 600 миллионов киловатт-часов.



"Заключили с Россией договор на импорт около 500 миллионов киловатт-часов в этом году и на первый квартал следующего 300 миллионов киловатт-часов. Из Туркменистана и РФ мы впервые будем поставлять электроэнергию. Если будет рост потребления, будем договариваться об увеличении импорта", - рассказывал тогда еще глава Нацэнергохолдинга Таалайбек Байгазиев. Источник - 24.kg

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